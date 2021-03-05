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«Живите ж тыщу лет, товарищ Сталин…»

«Живите ж тыщу лет, товарищ Сталин…» (3 фото)

Автор:
05 марта 2021 13:26
Метки: история   сталин   страна   факты   
504
3
Жизнь Джугашвили и жизнь Сталина — не одно и то же. Первая завершилась 5 марта 1953 года, вторая до сих пор не заканчивается

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Метки: история   сталин   страна   факты   
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54k
Алекс Юстасов 4 часа назад
При Сталине страна из отсталой превратилась в мощнейшее государство. У людей было будущее. "Практика - критерий истины". Если Сталин был такой плохой, а при вас, хороших, деградация и убогость, может что-то не так с вашей оценкой этого Человека?
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Kvadro 7 минут назад
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Kvadro 7 минут назад
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80k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Хохлов и прочую мразь крючит от Сталина, потому, что его барельеф на века-вечные связан с Георгиевской лентой.
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Taras Kozalupko Полчаса назад
Мы все, даже нынешние дети малые должны сказать спасибо товарищу Сталину, за наше детство, за то, что мы есть вообще.
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7k
Maestro Час назад
то, что заслужил урка коба
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873
Пока живу Час назад
Доброго вечера
Радует только то что исдох как собака, не задержался на этом свете.
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1k
Андрей Пока живу 52 минуты назад
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69k
Пассажир. 2 часа назад
Буду в Москве положу ему на могилу мешок стекловаты..
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80k
Taras Kozalupko Пассажир. Полчаса назад
Иди-иди, если дойдёшь.
Думаю тебя по дороге отписдять граждане, а когда вешается полиция, узнают за что, то ещё и сами добавят, по дороге в околоток.
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30k
Korolev 2 часа назад
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30k
Korolev 2 часа назад
Что сказать-то хотел?
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−120
Hexo4uha 2 часа назад
Вся гениальность Сталина - в советском строе и советской экономике. В полной ответственности каждого, отвечал каждый - от землекопа до наркома. Это и стало залогом превращения страны из сельской с сохой в индустриальную с трактором.
Сейчас именно этого и не хватает. Пока все произведенное превращается в яхты с футбольными клубами или складывается в картонные коробки на квартире у полковников- никакого роста не будет, он просто превратится в еще большие яхты и больше коробок.
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1k
Максим 3 часа назад
Почитал некоторых комментаторов, не знающих историю, пришел в ужас.
Страна и пережила развал Союза благодаря наследию Сталина - индустриализации. А некоторые заводы существуют по сей день.
Расстреливали при Сталине? Да, несомненно.
Только почему-то не было при его "зверствах" аналогов "кровавого воскресения", например. Представляете? Человек который расстрелял толпу людей, шедших за защитой, стал святым. А человек собравший страну по крупицам и давший промышленность - злодей.
Но у каждого свое мнение. Мозг есть, можно думать. А как, это личное дело каждого. Просто не хотелось, что бы только плохое говорили.
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2k
Raf Максим 2 часа назад
Есть люди, которые верят в то что удобно или то чем им засрали мозг. Критичного отношения к информации нет. Простой пример, откуда миллионы расстрелянных, если шёл прирост населения, в то время как в 90-е когда никто никого не расстреливал и ваще святые годы убыль населения сравнима с войной.
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1k
Максим Raf 2 часа назад
На самом деле все фантазии родом из нашей тяги к секретам. Многие документы засекречены, от того и ощущение, что скрывают если не миллиарды жертв (сарказм), то хотя бы миллионы.
По мне давно пора рассекретить архивы и предоставить для изучения. Нет ничего страшного в ошибках. Хуже если ошибки повторяют.
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69k
Пассажир. Максим Час назад
Так кто не дает?..
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1k
Максим Пассажир. Час назад
О, поклонник Николаши) Так традиции с Имперской России, секретные службы, секретные архивы. Тут ничего не поделаешь. Власть любит тайны.
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932
Oldman Raf Полчаса назад
"Есть люди, которые верят в то что удобно или то чем им засрали мозг."
Вы, упускаете самое главное. Перечисленные Вами - достаточно "безобидны"... А вот, есть те, кто за это получает деньги. Вот эти - страшнее...
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69k
Пассажир. 3 часа назад
Когда в подвале расстреливали царскую семью не пожалели ни кого. Я до сих пор не понимаю как можно было стрелять в маленьких детей... То есть дети кричат и прячутся за Мамой а ты в них засаживаешь пулю за пулей с одной лишь целью
оборвать эту маленькую жизнь.. И все это ради каких то идеи.. молитесь за Путина он хотя бы детей не расстреливал..
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1k
Максим Пассажир. 2 часа назад
То есть в случае гражданина Николая, Вы нейтральны к людским жертвам, которых просто расстреляли с использованием армии и полиции за мирный протест. В случае со Сталиным, который действовал через судебную и правоохранительную систему, Вы считаете его зверем?
Удивительный Вы человек!))) Знаний ноль, просто святая вера в собственную непогрешимость в суждениях.
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69k
Пассажир. Максим Час назад
Тебя бы он первого расстрелял..
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1k
Максим Пассажир. Час назад
Ясно))) А кто, Николай или Сталин? Николай то вроде сам лично только кошек любил стрелять, людей он лишь отдавая приказ.
Сталин да, сильная личность, тут спорить глупо. У него бы духа хватило. Только сдаётся мне, что из нас двоих не меня.
Хорошего дня. Вы иссякли, если и были крупицы знаний, то я ничего не нашел. А терять время на пустослова, желания нет.
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5k
Нестерин Сергей Пассажир. Час назад
От себя добавлю: хоть командовал расстрелом(по официальной версии) и большевик, но решение вынесли эсеры. Просто посмотри, кто входил исполком Екатеринбурга в то время. И ещё: следователи Колчака Намёткин, Сергеев, Малиновский, Кирстой- все они пришли к выводу, что расстрел семьи Романовых- фикция. И только пятый следователь заказ верховного правителя выполнил. "Пришёл" к выводу что расстрел был. А ты просто посмотри фото той комнаты и посчитай кол- во людей, которые там собрались. Всего 27! человек. А на тех квадратных метрах и пятерым то тесно.
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38k
Сергей Максим 11 минут назад
Николай отрекса только за себя и за сына.
1.Его брат Михаил, не отрекался, он сказал что нужно что бы его утвердило Учредительное собрание.А большевики сыграли на опережение.
2 .Без Яшки Свердлова, тут точно не обошлось. Без его команды там и муху бы не убили.
3. Сталин конечно великий человек, но методы достижения цели , он заимствовал у того же Яшки., и прочих типа Левы Троцкого.
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643
Stopbandera 3 часа назад
Слава великому Сталину!
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4k
Барт Симпсон 3 часа назад
Ссылка coub.com
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