«Живите ж тыщу лет, товарищ Сталин…»

Но в данном случае я предлагаю посчитать сегодняшнюю «вертикаль» — количество тех, кто олицетворяет собой государство. Это ж только звучит мощно «эшелоны власти», но если сложить и перевести в доли… Всех-всех, начиная с президента — 1 человек, сенаторов Совета Федерации (около 200), депутатов Госдумы (450 человек) — вплоть до регионалов и муниципалитетов (по некоторым подсчётам законодателей в России вместе с «аппаратом» порядка 750 тысяч).

Например, про чиновников всех уровней в прошлом году озвучивалась цифра в 2,4 млн. человек. Добавим полицию (920 тысяч плюс-минус), армию (миллион), Росгвардию (350 тысяч по штатному расписанию), прокурорских, судейских, причём с «запасом» и по совокупности выйдем на результат в 6,5 млн. человек. Ладно — семь или — чёрт с ними — восемь! В России на сегодняшний день официально проживает более 146 млн. человек. Точность здесь не важна, имеет значение соотношение «управления» и «населения», а оно со всеми натяжками 7−8% против 90 с лишним.

Оправдывает ли «форма» содержание? — такой вопрос при Сталине тоже возникал (а пропорции «государства в стране» были даже побольше, с учетом партийных органов). И при отрицательном ответе любой советский «элитарий» мог превратиться в «лагерную пыль», воплощая личной трагедией библейский принцип: сколько дано — столько и спросилось. Не поэтому ли дачи Джугашвили строились быстрее, чем нынешние «апарт-отели»? Не говоря уж, о «мелочах» вроде «индустриализаций» и «атомных проектов».



Любое государство не только принуждает, но и убеждает, как оно лучше: некоторые для всех или все для некоторых? И да, «народ может ошибаться» за что потом и платит, иногда исчезновением — древние римляне (не путать с итальянцами) подтвердили бы, если б дожили. Сталин, как миф «за всё хорошее» — это коллективный «инстинкт самосохранения» или наоборот, «гиря, тянущая на дно» — каждый определит для себя самостоятельно.

Я ж начинал с «творческого меньшинства», им и закончу. У Юза Алешковского (Высоцкий эту песню тоже исполнял) есть хлёсткие строки:



Живите ж тыщу лет, товарищ Сталин!



И как бы трудно не было б здесь мне,



Я знаю, будет много чугуна и стали



На душу населения в стране!