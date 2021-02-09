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"Ковгерлы": история первых техасских женщин-ковбоев

"Ковгерлы": история первых техасских женщин-ковбоев (20 фото)

Автор:
09 февраля 2021 19:42
Сообщество : Исторические факты
Метки: винтаж   история   ковбои   ковбойский стиль   ретро фото   старые фото   факты   фото   
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После Гражданской войны в США все больше местных отправлялись на Запад в поисках новой жизни. В течение почти 30 лет, с 1840-х до конца 1860-х годов, произошла самая крупная миграция в истории страны. Многие женщины приспосабливались к суровым условиям - они начинали делать мужскую работу, стреляли из ружья и мастерски ездили верхом на лошадях. В ту же эпоху появились так называемые каугерлс (cowgirls), женщины-ковбои.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: винтаж   история   ковбои   ковбойский стиль   ретро фото   старые фото   факты   фото   
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4  комментария
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15k
sgb66 2 часа назад
Это какие-то неправильные кавгёрлы, почему ни у одной нет в зубах сигареты Кэмел?
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16k
бат св sgb66 Час назад
Ковбои курят "Мальборо"
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Ego sum qui sum 21 минуту назад
Я со своим хреновым знанием анлийского первел бы cowgirl как женщина-корова
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