"Ковгерлы": история первых техасских женщин-ковбоев

После Гражданской войны в США все больше местных отправлялись на Запад в поисках новой жизни. В течение почти 30 лет, с 1840-х до конца 1860-х годов, произошла самая крупная миграция в истории страны. Многие женщины приспосабливались к суровым условиям - они начинали делать мужскую работу, стреляли из ружья и мастерски ездили верхом на лошадях. В ту же эпоху появились так называемые каугерлс (cowgirls), женщины-ковбои.
"Вот уже около 20 лет на западных ранчо живут ковбойши, которые во всем похожи на настоящих ковбоев. Они ездят в таких же седлах, на таких же лошадях, выполняют такие же обязанности, и надо сказать, выполняют очень эффективно," - писала владелица ранчо и фотожурналистка Эвелин Камерон в 1880-х годах. Она описывала cowgirls, они же каугерлс или женщин-ковбоев, которые начали появляться в Техасе еще в 19 веке.
После Гражданской войны и масштабной миграции жизнь в США кардинально менялась. Многие отправились на Запад в поисках новых горизонтов. Закон о поместьях 1860 года предписывал, что на 160 акров земли на западе могут претендовать как мужчины, так и женщины, если им есть 21 год, и они не состоят в браке. В то время как на востоке большинство женщин жили в рамках традиционных правил общества, женщины на западе были вынуждены приспосабливаться к суровым условиям.
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Родео в Калифорнии, 1934 год
Многие стали брать на себя работу по дому, которую раньше выполняли только мужчины, они учились стрелять из ружья, и ездить верхом на лошадях. Начал меняться и их гардероб - хотя большинство оставалось в юбках, некоторые начали носить штаны. Многие из них становились владелицами собственных ранчо, заводили крупный рогатый скот и лошадей.
"Настоящая дама Запада", Техас, 1906 год
Некоторые женщины даже притворялись мужчинами, чтобы жить как ковбои. В 1867 году Джо Монаган самостоятельно отправилась на запад из Буффало, штат Нью-Йорк. Она надела брюки, жилет и шляпу, и выдала себя за мужчину, чтобы добраться без каких-либо проблем. Она поселилась на ранчо в Айдахо, и продолжала скрывать свою истинную личность, пользуясь такими мужскими привилегиями, как право голоса. Только после ее смерти в 1904 году выяснилось, что она притворялась мужчиной.
Фокс Гастингс, ковбойша и наездница, на первом ежегодном родео в Лос-Анджелесе примерно в 1920-х годах
Такие женщины часто сталкивались с подозрением и суровым осуждением со стороны других людей и соседей. Такой была судьба Эллен Уотсон, владелицы ранчо из Вайоминга - соседи обвинили ее в краже скота в 1889 году. Местные скотоводы, которые завидовали ее большим угодьям, убили ее прежде, чем она смогла защитить себя в суде. Позже было доказано, что Эллен невиновна.
Люсиль Маллхолл на ранчо в штате Оклахома, 1909 год
В конце 1880-х многие владелицы (и владельцы) ранчо потерпели крах. На севере чрезмерный выпас скота требовал большей расчистки пастбищ, что приводило к недостаточному количеству зимних кормов для скота и голоду, особенно во время суровой зимы 1886-1887 годов. Тогда сотни тысяч голов скота погибли, что привело к краху скотоводческой промышленности. К 1890-м годам стало обязательным ограждение из колючей проволоки, которое позволяло предотвратить чрезмерный выпас скота.
Сэди Остин в округе Черри, штат Небраска, в 1900 году
Вскоре после этого эпоха открытых пастбищ и долгих перегонов скота прошла - рядом с пастбищами построили крупные мясокомбинаты. В 1900-х появился новый вид женщин-ковбоев – участницы родео. Сначала женщины участвовали в таких соревнованиях неофициально, а затем известный шоумен Буффало Билл пригласил их участвовать в своих "Шоу Дикого Запада". Многие дамы тогда начали профессионально заниматься родео - и им даже удавалось порой превзойти мужчин. Одной из таких ковбойш была Фенни Сперри Стил. Однако, в 1925 году женщинам запретили участвовать в родео.
Кэтлин Хадсон, участница юношеского клуба верховой езды и канатного спорта, в Оклахоме в 1948 году
Источник: — переведено специально для fishki.net
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