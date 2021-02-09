"Ковгерлы": история первых техасских женщин-ковбоев

После Гражданской войны и масштабной миграции жизнь в США кардинально менялась. Многие отправились на Запад в поисках новых горизонтов. Закон о поместьях 1860 года предписывал, что на 160 акров земли на западе могут претендовать как мужчины, так и женщины, если им есть 21 год, и они не состоят в браке. В то время как на востоке большинство женщин жили в рамках традиционных правил общества, женщины на западе были вынуждены приспосабливаться к суровым условиям.