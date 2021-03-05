Шутки и мемы лихих 2000-х годов, которые мы сохраняли на CD-дисках

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Это сейчас шутки, мемы и приколы из Сети мы пересылаем друг другу в мессенджерах за пару секунд. А раньше это была целая проблема - показать другу классную картинку из интернета. Чаще всего люди делали подборки, которые записывали на диски и... передавали друг другу. Один из пользователей Сети нашел "раритет 2000-х" и поделился тем, что там хранилось.
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