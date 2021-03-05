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Шутки и мемы лихих 2000-х годов, которые мы сохраняли на CD-дисках

Шутки и мемы лихих 2000-х годов, которые мы сохраняли на CD-дисках (16 фото)

Автор:
05 марта 2021 05:59
Метки: Юмор   люди   сатира   
1254
16
Это сейчас шутки, мемы и приколы из Сети мы пересылаем друг другу в мессенджерах за пару секунд. А раньше это была целая проблема - показать другу классную картинку из интернета. Чаще всего люди делали подборки, которые записывали на диски и... передавали друг другу. Один из пользователей Сети нашел "раритет 2000-х" и поделился тем, что там хранилось.
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Метки: Юмор   люди   сатира   
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28  комментариев
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vikklu 3 часа назад
Да эти супербаяны до сих пор постят чуть ли не по три раза на неделе.
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20k
Mike Miller 11 минут назад
докатились
минус
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828
Кирилл 16 минут назад
Выживали как могли )) когда еще было мало сетей , но и в те времена было все через одно место. Видео не мое )) просто вспомнилось
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Сибиряк 48 минут назад
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Roman Сибиряк 18 минут назад
Хз сколько этому приколу лет, но каждый раз ржу
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Сибиряк 50 минут назад
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Сибиряк 52 минуты назад
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Сибиряк 53 минуты назад
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Сибиряк 53 минуты назад
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Сибиряк 57 минут назад
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Сибиряк 58 минут назад
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Сибиряк 58 минут назад
ничего с тех пор не изменилось
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Сибиряк Час назад
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Сибиряк Час назад
Узнаёте этих ребят?
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