Шутки и мемы лихих 2000-х годов, которые мы сохраняли на CD-дисках

Это сейчас шутки, мемы и приколы из Сети мы пересылаем друг другу в мессенджерах за пару секунд. А раньше это была целая проблема - показать другу классную картинку из интернета. Чаще всего люди делали подборки, которые записывали на диски и... передавали друг другу. Один из пользователей Сети нашел "раритет 2000-х" и поделился тем, что там хранилось.

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