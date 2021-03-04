Толерантность: слишком жёстко, но зато правда

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Паровозик под названием "Терпимость" уже давно промчался мимо остановки "В пределах разумного" и на всех порах несётся дальше.
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"Будь умнее - держи дистанцию". Удивительно, что этот знак на Западе ещё никого не выбесил...
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Метки: Юмор интересное подборка прикол толерантность
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АфроАмериканец - Любой, су=ка, абсолютно любой Негроид! Даже из Саратова! Даже из Нигерии! (Страна такая в Африке есть. Как не засудили за неполиткорректное самоназвание - ума не приложу!)
*
Велик и могуч русский язык!
Путём простой перестановки букв из слова "Снегурочка", можно получить слово "Негросучка".
Чем, с радостью, пользуются сегодняшние толерастичные Нетфликсы...
П.и.д.а.р.а.сы оскорбляются, когда их называют п.и.д.а.р.а.с.а.м.и
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- [мат], сэр.