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Толерантность: слишком жёстко, но зато правда

Толерантность: слишком жёстко, но зато правда (16 фото)

Автор:
04 марта 2021 14:04
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   интересное   подборка   прикол   толерантность   
2251
16

Паровозик под названием "Терпимость" уже давно промчался мимо остановки "В пределах разумного" и на всех порах несётся дальше.

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Метки: Юмор   интересное   подборка   прикол   толерантность   
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11  комментариев
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11k
Юрий Николаевич Час назад
Комментарий к фото
Так уже в некоторых странах ёлки перестают на Рождество ставить, а кое-где, из церквей мечети сделали.
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2k
Shekhar Kapur Юрий Николаевич 55 минут назад
Комментарий к фото
Нам, атеистам и агностикам , что церковь, что мечеть, что синагога- все оскорбляет наши чувства неверующих. Знаю, что минусовать будут. Но мне все равно. Надоели уже!
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7k
Курык Марий™ 16 минут назад
Бесит современный тупизм:
АвтоВАЗ - АвтоВолжскийАвтоЗавод
АфроАмериканец - Любой, су=ка, абсолютно любой Негроид! Даже из Саратова! Даже из Нигерии! (Страна такая в Африке есть. Как не засудили за неполиткорректное самоназвание - ума не приложу!)
*
Велик и могуч русский язык!
Путём простой перестановки букв из слова "Снегурочка", можно получить слово "Негросучка".
Чем, с радостью, пользуются сегодняшние толерастичные Нетфликсы...
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16k
Ego sum qui sum Полчаса назад
Мир становится больше и разнообразнее, спастись от новых веяний, проще всего при принципу разделяй и властвуй. Правительствам не нужно оборонятся от кажной из фракций/меньшинств, которые чего нить да отстаивают, их просто нужно столкнуть между собой а уже выжившую фракцию так и быть выслушать .
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12k
KOSTELLO Полчаса назад
Ну надо же.
П.и.д.а.р.а.сы оскорбляются, когда их называют п.и.д.а.р.а.с.а.м.и
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180
dranvlad 44 минуты назад
- Что там за шум на улице, Бэрримор?
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- [мат], сэр.
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1k
Дмитрий 46 минут назад
Вот интересно, если во всех НАШИХ СМИ перестать упоминать нетрадиционных и прочих "неДо..." у них, мы вообще об этой уйне будем знать?
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16k
nobody® 47 минут назад
Комментарий к фото
В 2000-х жена читала космо и ещё какие-то. Заметил тенденцию, что на 90% обложек под названием слева обязательно замануха на статью про секс и всё, что с этим связано. Можете погуглить обложки, в сети полно. А сегодня что мы видим? Бабло?
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170
Роман Свиридов 57 минут назад
Да пофигу. У нас своих идиотов хватает, которые могут оскорбиться, если их вере это выгодно или испытать глубокие моральные страдания, если кого-то надо упаковать куда следует.
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