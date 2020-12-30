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Карикатурный Новый год, или Путешествие в новогоднее прошлое 2

Карикатурный Новый год, или Путешествие в новогоднее прошлое 2 (38 фото)

Автор:
30 декабря 2020 23:58
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Юмор   дед мороз   журнал   история   карикатуры   крокодил   новый год   сатира   
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Продолжаем копаться в старых новогодних выпусках "Крокодила". По ссылке первая часть путешествия в новогоднее прошлое.
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Метки: Юмор   дед мороз   журнал   история   карикатуры   крокодил   новый год   сатира   
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emporio_ss Полчаса назад
мало что поменялось хотя прошло время
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Михаил Мосягин

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