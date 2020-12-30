Карикатурный Новый год, или Путешествие в новогоднее прошлое 2

Продолжаем копаться в старых новогодних выпусках "Крокодила". По ссылке первая часть путешествия в новогоднее прошлое.
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Если вместо оперных певцов подставить наших эстрадных звёзд, поющих на "Голубом огоньке", то это будет крайне актуальная карикатура.
С Новым 1956 годом!
Совещание глав правительств четырёх держав в Женеве
Старый год новому:
- Продолжай в том же духе!
Старый год новому:
- Продолжай в том же духе!
В 1951 году
- В будущем году снова ждите меня с подарками...
В 1952 году
- Кажется, я просчитался! Подарков определённо не хватит!
- В будущем году снова ждите меня с подарками...
В 1952 году
- Кажется, я просчитался! Подарков определённо не хватит!
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