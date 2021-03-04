Этим двум любителям самолётов понадобилось несколько лет и большая сумма денег, чтобы выполнить эту миссию. Они предприняли несколько экспедиций. И только после сбора всей необходимой информации ситуация начала прояснятся.

Через 8 лет, в 1988 году, исландский инженер-геофизик с помощью сложного радара смог обнаружить под толщей льда восемь крупных объектов.