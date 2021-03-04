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Эта эскадрилья пропала в Арктике в 1942 году. Спустя 46 лет под 75 метровой толщей льда, радары обнаружили первый истребитель

Эта эскадрилья пропала в Арктике в 1942 году. Спустя 46 лет под 75 метровой толщей льда, радары обнаружили первый истребитель (21 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2021 22:18
Метки: арктика   интересно   история   самолеты   
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История, которую я хочу рассказать сегодня, началась 15 июля 1942 года, когда ранним утром с секретной военно-морской базы Соединённых Штатов, которая в годы Второй мировой войны располагалась в Гренландии, взлетели два огромнейших бомбардировщика Б-17 и шесть истребителей П-38 Лайтнинг. Эскадрилья направлялась на британский аэродром для участия в сражениях против фашистской армии.

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Метки: арктика   интересно   история   самолеты   
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13k
Corvus Corax 4 часа назад
"обнаруженный П–38 оказался в идеальном состоянии"
Да прям только-только с завода...

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Yasen_Perec 3 часа назад
За такие деньжищи, этот П-38 можно было бы с нуля изготовить и собрать.
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Klon Yasen_Perec 49 минут назад
Все-же новодел и оригинал - разные вещи.
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Свирепый Бамбр 3 часа назад
Рассказ про уходящую зиму.
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233k
Rusbond 3 часа назад
Интересно, спасибо.
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