История, которую я хочу рассказать сегодня, началась 15 июля 1942 года, когда ранним утром с секретной военно-морской базы Соединённых Штатов, которая в годы Второй мировой войны располагалась в Гренландии, взлетели два огромнейших бомбардировщика Б-17 и шесть истребителей П-38 Лайтнинг. Эскадрилья направлялась на британский аэродром для участия в сражениях против фашистской армии.
Пролетая над полярными льдами в восточном направлении, самолеты попали в снежный буран. Видимость была нулевая. Пилоты только услышали, что их первая остановка в Исландии, запланированная для дозаправки топливом, отменяется. Это заставило их направиться обратно на базу.
Приближаясь к пункту назначения с минимальными запасами горючего, пилоты обнаружили, что их база закрыта. Пилоты понимали, что им ничего не остается, кроме как разбиться в ледяных просторах восточного побережья Гренландии.
Аварийная посадка самолетов П–38 с убранным шасси была единственным выходом из сложившейся ситуации. Во время приземления носовое колесо первого самолета ударилось о расселину в леднике, в результате чего самолет подпрыгнул. Но удар по фонарю кабины 8-тонного истребителя был смягчён снегом. В результате пилот отделался незначительными травмами.
Когда первый самолёт удачно приземлился, его примеру последовали другие истребители и бомбардировщики. Все снижались на ледовую площадку, убрав шасси. В результате такого приземления самолёты лишь слегка пострадали.
А самое главное, что все члены экипажей были живы и практически здоровы. Через 10 суток, когда утихла буря, и удалось восстановить связь, всех спасли. Вот только самолеты эскадрильи пришлось оставить в том месте, где они приземлились.
Шли годы. Пару человек припомнили общественности, что существует в Гренландии потерянная эскадрилья. Но, поговорили люди, написали журналисты, и на этом дело закончилось. И только в 1980 году стали поговаривать о том, что нужно всё-таки эти самолёты спасти.
Патрик Эппс, торговец самолетами из Америки, высказал предположение своему товарищу Ричарду Тейлору, что самолеты эскадрильи должны быть, как новенькие.
И он даже предвкушал, как уже сидит за штурвалом истребителя: «Всё что нам нужно будет сделать, так это соскрести снег с крыльев, заправить их горючим, завести и поднять в небо. И ничего более».
Этим двум любителям самолётов понадобилось несколько лет и большая сумма денег, чтобы выполнить эту миссию. Они предприняли несколько экспедиций. И только после сбора всей необходимой информации ситуация начала прояснятся.
Через 8 лет, в 1988 году, исландский инженер-геофизик с помощью сложного радара смог обнаружить под толщей льда восемь крупных объектов.
А дальше началось самое интересное. По мере того, как небольшой, самодельный паровой зонд прокладывал во льду отверстие, членам экспедиции приходилось только удивляться. И всё время удлинять зонд. Наконец, когда глубина достигла 75 метров, был обнаружен первый бомбардировщик!
Более подробно об этой потерянной эскадрильи вы также можете посмотреть в моем небольшом видеоролике ниже.
Никто из членов экспедиции даже представить себе не мог, что самолеты эскадрильи будут находиться на глубине, которая превышает тонкий слой льда.
Да и почему они должны были думать иначе? Ведь, у общественности сложилось впечатление, что образование ледникового льда происходит на протяжении очень длительных периодов времени — необходимы тысячи лет для образования всего нескольких метров льда.
Это была та же уверенность, по которой общество думало, что для возникновения коралловых рифов нужны миллионы лет. И это, несмотря на множественные доказательства того, что для образования льда или рифов не нужны такие огромные временные периоды.
И вот тут Эппс и Тейлор поняли, что нельзя так просто откопать или взорвать огромнейшее количество льда. А ведь лёд образовался всего за 46 лет. Именно поэтому экспедиция была вынуждена вернуться ни с чем.
В 1990 году они снова вернулись на это место. Но, уже с прибором, который назывался «Супер Гофер». Его высота была всего полтора метра, но имелась медная обмотка, через витки которой подавалась горячая вода.
Прибор смог растопить во льду отверстие шириной 120 см. Аппарат опускался в глубину со скоростью 50 см в час. И спустя время натолкнулся на крыло бомбардировщика.
После того, как «Супер Гофер» добрался до крыла, через рукав стали подавать горячую воду. Вода должна была вокруг самолёта образовать полость. Но к сожалению, после всех усилий оказалось, что огромный самолёт был разрушен под давлением льда.
Таким образом, вторая экспедиция также оказалась неудачной. Эппс и Тейлор расстроенные вернулись домой. Но, эта эскадрилья не давала им спокойно жить!
Через месяц до них дошло, что у компактных и более прочных истребителей П-38 были все шансы остаться неповрежденными под такой огромной толщей льда. И в мае 1992 году экспедиция вернулась на тоже место уже в третий раз.
Как они и ожидали, обнаруженный П–38 оказался в идеальном состоянии. После многих недель напряженных усилий, крылья и корпус были подняты на поверхность через огромное отверстие, сделанное с помощью «гофера», а также четырех расположенных рядом отверстий.
Самое интересное, что обнаруженная подо льдом эскадрилья располагалась так же, как в момент вынужденной посадки. Только в результате движения ледников она была смещена на 5 километров от начального места расположения!
Над котлованом возвели целый палаточный лагерь, в котором проводились поверхностные работы, работали дизельные генераторы и жили люди. Когда был протоплен основной туннель, рабочие с помощью шлангов с паром и насосов, постоянно откачивающих воду, начали вытапливать в ледяном пласте пещеру, в центре которой находился истребитель П-38.
Только в 1992 году удалось окончательно избавить от ледяного плена самолет, к слову сказать, он был в прекрасном состоянии, кабина пилота была нетронутой, датчики и инструменты были на месте, даже вооружение спустя 50 лет исправно функционировало.
Через полгода в Кентукки на полу самолетного ангара Рой начали собирать, разобранный до мельчайших деталей, истребитель. Девять лет потребовалось для восстановления и реставрации. И только тогда самолет поднялся в воздух со своим номерным знаком и позывным.
Первый полет после восстановления состоялся 26 октября 2002 года, на авиашоу присутствии 20 000 зрителях… Затраты на эту экспедицию и реставрацию составили около трех миллионов долларов. Но, наверное, для истинных любителей самолётов цена не имеет значения
Источник:
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Да прям только-только с завода...