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Медики обнаружили первых пациентов с постоянным коронавирусом

Медики обнаружили первых пациентов с постоянным коронавирусом (1 фото)

Автор:
04 марта 2021 21:38
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: вирус   зараза   иммунитет   исследование   мутация   пациент   ученые   штамм   
2723
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Этих больных можно назвать ходячими инкубаторами ковида: у них в организме он мутирует, приспосабливаясь увиливать от иммунной системы человека.

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Метки: вирус   зараза   иммунитет   исследование   мутация   пациент   ученые   штамм   
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Ну так мы много чего постоянно в себе носим. Тот же туберкулёз.
Тут же главное, чтоб жить не мешал.
Ну ,а что касаемо тестов ,так тот же the lancet - да да,тот самый ,который о Спутник 5 хорошо отозвался . Про ПЦР тесты и то как и что они показывают то же много чего написал. Если вкратце - человек переболел к примеру бессимтомно и даже и не заметил ,а потом 50-70% тестов будут показывать что он болеет,болеет,болеет https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00425-6/fulltext?fbclid=IwAR0VH53mJGHKTiAc1u4L1hb8y-xUS7RdEYb0WegJ2FurYAGAZzNUcOXYOnghttps://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00425-6/fulltext?fbclid=IwAR0VH53mJGHKTiAc1u4L1hb8y-xUS7RdEYb0WegJ2FurYAGAZzNUcOXYOng
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1k
Pogost Полчаса назад
пойду почищу огнемет....
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17k
Феникс Pogost 13 минут назад
давно я банки с тушёнкой домашней не считал, и ОЗК надо найти, спиртом протереть...
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3k
LCroft Полчаса назад
Ну а как вы хотели? Кацы же столько бабла и усилий вложили в этот жидовирус, чтобы "нагрузку на почву" уменьшить. Теперь будут втирать что угодно - байка должна работать.
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14k
vikklu 42 минуты назад
Ну всё, теперь режим самоизляции и маски пожизненно. Плюс ежеквартальные прививки, пока население не упадёт до одного миллиарда. А как вы хотели?
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161
olegga 52 минуты назад
Мне кажется, или они всех нас держат за идиотов?
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14k
vikklu olegga 40 минут назад
При нынешнем состоянии технологий это не составляет особого труда.
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