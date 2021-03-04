Медики обнаружили первых пациентов с постоянным коронавирусом

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Этих больных можно назвать ходячими инкубаторами ковида: у них в организме он мутирует, приспосабливаясь увиливать от иммунной системы человека.
Американские медики поделились своими опасениями: стойкая инфекция SARS-CoV-2 у пациентов с ослабленным иммунитетом может держаться месяцами. И те в таком случае становятся источником коронавируса, который накапливает мутации, отчего впоследствии появляются новые штаммы, способные долго уклоняться от иммунной защиты.
В исследовании, опубликованном на сайте medRxiv, приводятся истории болезни трех пациентов, в организме которых необычайно долго обнаруживали коварный ковид. Это были двое детей дошкольного возраста и парень 20-25 лет, у которого ПЦР-тест на SARS-CoV-2 оставался положительным даже на 250-й день с начала заболевания.
Эти больные отличались ослабленным иммунитетом, и по этой причине их организм долгое время не мог избавиться от коварного вируса. Антитела вырабатывались крайне медленно. Им вводили плазму крови людей, переболевших ковидом, но это помогало лишь ненадолго. Зато коронавирус начинал понемногу меняться...
Ученые сделали вывод, что дети и молодые пациенты со слабым иммунитетом подвержены длительному течению вирусной инфекции, причем с постоянным выделением активного вируса и накоплением его мутаций, против которых будут бессильны антитела других людей.
В исследовании, опубликованном на сайте medRxiv, приводятся истории болезни трех пациентов, в организме которых необычайно долго обнаруживали коварный ковид. Это были двое детей дошкольного возраста и парень 20-25 лет, у которого ПЦР-тест на SARS-CoV-2 оставался положительным даже на 250-й день с начала заболевания.
Эти больные отличались ослабленным иммунитетом, и по этой причине их организм долгое время не мог избавиться от коварного вируса. Антитела вырабатывались крайне медленно. Им вводили плазму крови людей, переболевших ковидом, но это помогало лишь ненадолго. Зато коронавирус начинал понемногу меняться...
Ученые сделали вывод, что дети и молодые пациенты со слабым иммунитетом подвержены длительному течению вирусной инфекции, причем с постоянным выделением активного вируса и накоплением его мутаций, против которых будут бессильны антитела других людей.
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Тут же главное, чтоб жить не мешал.
Ну ,а что касаемо тестов ,так тот же the lancet - да да,тот самый ,который о Спутник 5 хорошо отозвался . Про ПЦР тесты и то как и что они показывают то же много чего написал. Если вкратце - человек переболел к примеру бессимтомно и даже и не заметил ,а потом 50-70% тестов будут показывать что он болеет,болеет,болеет https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00425-6/fulltext?fbclid=IwAR0VH53mJGHKTiAc1u4L1hb8y-xUS7RdEYb0WegJ2FurYAGAZzNUcOXYOnghttps://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00425-6/fulltext?fbclid=IwAR0VH53mJGHKTiAc1u4L1hb8y-xUS7RdEYb0WegJ2FurYAGAZzNUcOXYOng