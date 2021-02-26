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Астрофизик Ави Леб не сомневается, что доказал существование инопланетян

Астрофизик Ави Леб не сомневается, что доказал существование инопланетян (6 фото + 2 видео)

Автор:
26 февраля 2021 22:13
Сообщество : Космос
Метки: Ави Леб   Астрофизика   Учёные   гипотеза   инопланетяне   мнение   оумуамуа   существование   
2187
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Учёный с мировым именем не побоялся поставить на кон репутацию, чтобы отстоять в консервативной учёной среде свои убеждения

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Метки: Ави Леб   Астрофизика   Учёные   гипотеза   инопланетяне   мнение   оумуамуа   существование   
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22  комментария
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10k
net 55 минут назад
Мы такой микропук во вселенной, что теоретически может быть всё что угодно. Но если кто-то и доберется до нас, то их уровень развития будет для наc непостяжим.
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2k
Vic Twin Полминуты назад
Тут уже высказывалась мысль, что прилёт к нам инопланетян технически невозможен, поскольку любая развитая цивилизация заканчивается ядерным апокалипсисом. И так по кругу.
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451
да пох 3 минуты назад
Да нахрен мы кому нужны .Если взять в учет что есть кто то кто спокойно перемещается по галактикам ..Полезные ископаемые? Да они на нашей планете с в столь маленьком количестве что никто не будет и заморачиватся ..С учетом того что мы будем ползать под ногами и пищать что бы нас не убивали ...В лучшем случаи мы как зоопарк с диковинными существами которые мочат друг друга ..
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3k
Свирепый Бамбр 5 минут назад
Даже покемонка столько .хуеты не постит!
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585
zu4ara 5 минут назад
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886
сергей ремизов 10 минут назад
Что бы доказать существование инопланетян ,надо хотя бы вилку для еды хотя бы с их корабля достать. Ну или посмотреть Рен ТВ.
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1k
Александр 13 минут назад
Астрофизик Ави Леб не сомневается, что доказал существование инопланетянПосмотреть
Астрофизик Ави Леб не сомневается, что доказал существование инопланетян
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1k
Леонид 18 минут назад
Космическое расстояние и время разделяющее эти расстояния настолько огромны, вот представите новогоднюю ёлку, на ней гирлянда, одна вспышка света это зародившаяся и умершая через 1млн лет цивилизация, так вот, одна из этих вспышек света - это мы.
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35k
Бабай 19 минут назад
Если это космический корабль с РАЗУМНЫМИ существами - пролетят мимо на форсаже.
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16k
Ego sum qui sum Полчаса назад
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40k
doker 40 минут назад
На выбор...
Почему бы и нет? Нам, на задворках Вселенной, можно только гадать.

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Комментарий удален
−6
444
Дон Педро 49 минут назад
Любая Наука основывается на вере. Вере в основополагающие аксиомы.
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10k
ss 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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585
zu4ara 59 минут назад
(Oumuamua)
даже не читал...лень ,
просто похоже на Момоа...

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12k
Альф 57 zu4ara Полчаса назад
Если это действительно окажется инопланетяне, то именно это и сделают с землянами.
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585
zu4ara Альф 57 12 минут назад
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37k
Прораб Час назад
Перевожу - дайте денег на...
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10k
Bill Час назад
Ну если это разведывательный зонд, то сам инопланетный Бог велел сделать его:
- цилиндрической формы
- неприлично ярким
- двигающимся по не-баллистической траектории
Короче, максимально незаметным 8-)
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16k
MarkovAlexandr Bill 37 минут назад
Разведка боем - тоже разведка. Возможно, одна из целей зонда - привлечь внимание и вызвать ответную реакцию. По виду и силе воздействия на зонд можно судить о уровне развития цивилизации, которая это воздействие оказывает.
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36k
parallax Час назад
Запустить к нему космический зонд с камерой и все вопросы отпадут.
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640
Serg Dex Час назад
Стопэ, по одному, Ковидла ещё не закончилась, Гольфстрим останавливается, тут ещё эта фекалина летающая с пассажирами.
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