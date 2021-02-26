Астрофизик Ави Леб не сомневается, что доказал существование инопланетян

Учёный не претендует на истину в последней инстанции. Он считает, что в его гипотезе довольно велика доля допущений, однако уверен в том, что необходимы дополнительные исследования в этой области, рассказывает источник на своих страницах.

«Наука не базируется на вере, её основой являются доказательства, - говорит Ави Леб. - Поэтому стоит высказывать идеи и позволить фактическим данным быть судьёй в споре».