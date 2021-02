Астрофизик Ави Леб не сомневается, что доказал существование инопланетян

Таинственный космический объект, получивший неоднозначное название Оумуамуа (Oumuamua), что в переводе с языка гавайских туземцев означает «Посланник, прибывший первым издалека», вновь привлёк внимание любознательной мировой общественности, благодаря работе принципиального учёного. Ави Леб выпустил об Оумуамуа книгу — Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth, что переводится, как Инопланетяне: первый признак разумной жизни за пределами Земли.