Астрофизик Ави Леб не сомневается, что доказал существование инопланетян

Учёный с мировым именем не побоялся поставить на кон репутацию, чтобы отстоять в консервативной учёной среде свои убеждения
Таинственный космический объект, получивший неоднозначное название Оумуамуа (Oumuamua), что в переводе с языка гавайских туземцев означает «Посланник, прибывший первым издалека», вновь привлёк внимание любознательной мировой общественности, благодаря работе принципиального учёного. Ави Леб выпустил об Оумуамуа книгу — Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth, что переводится, как Инопланетяне: первый признак разумной жизни за пределами Земли.
Автор работы - профессор Ави Леб из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики – собрал и систематизировал гипотезы в пользу того, что Оумуамуаму всё-таки искусственный объект, созданный неземным разумом, направленный к нам. То ли случайно, то ли намеренно...
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Длину цилиндра, вращающегося космического скитальца, первоначально приняли за 400, а диаметр, в 40 метров. Но позже в NASA прикинули, что что-то не сходится и увеличили параметры в два раза - до 800 и 80 метров соответственно. Спектральный анализ показал, что цилиндр имеет ярко-красную расцветку, на его поверхности – не исключено, что металлической – имеет место сложный рельеф. Странник, получивший название с явным намёком на искусственное происхождение, официальная наука признала астероидом. Хотя он и имел признаки кометы. Леб сотоварищи из числа весьма уважаемых учёных – не согласились с подобной классификацией. И до сих пор продолжают считать Оумуамуаму космическим кораблём, по какой-то причине потерявшим управление. Или как минимум, автоматическим разведывательным зондом, хотя уже также неуправляемым.
У оппонентов официальной версии есть два основных довода. Первый: цилиндрических астероидов, а тем более комет, в космосе не существует. Второй довод: Оумуамуа – до неприличия яркий объект. С его поверхностей отражается в 10 раз больше света, чем это было замечено у любого из известных астероидов. А стало быть, объект явно гладкий и, скорее всего, некаменный.
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Со временем у адептов «разумного» происхождения этого небесного тела появился и ещё один довод – причём довольно существенный. Его анонсировали специалисты Европейского космического агентства (European Space Agency Space) и NASA, в количестве 17 человек, опубликовав в журнале Nature статью под названием «Non-gravitational acceleration in the trajectory of 1I/2017 U1 (Oumuamua)», из которой следовало, что Оумуамуа, имел не баллистическую траекторию, словно выстеленный из пушки снаряд, а временами периодически ускорялся, как будто включал двигатели. И в итоге двигался иначе, чем следовало бы из законов небесной механики, сформулированных Кеплером.
Значит, «пришелец» всё-таки был искусственным космическим объектом? А чем ещё? Раз он самостоятельно время от времени ускорялся. Кстати, Оумуамуа ещё раз «ушёл в отрыв», удаляясь от Солнца. Такое поведение небесного тела воодушевило и астрономов проекта Breakthrough Listen, который организовали российский миллиардер Юрий Мильнер и ныне упокоившийся в Бозе британский физик Стивен Хокинг. В следствии чего на удалявшийся Оумуамуа была нацелена 110-метровая антенна радиотелескопа имени Роберта Бёрда обсерватории Грин Бэнк расположенной в Западной Вирджинии США - в надежде поймать сигналы, которые тот мог бы посылать, если бы и в самом деле был представителем иных разумных миров. Но "услышать" ничего не удалось.
Учёный не претендует на истину в последней инстанции. Он считает, что в его гипотезе довольно велика доля допущений, однако уверен в том, что необходимы дополнительные исследования в этой области, рассказывает источник на своих страницах.
«Наука не базируется на вере, её основой являются доказательства, - говорит Ави Леб. - Поэтому стоит высказывать идеи и позволить фактическим данным быть судьёй в споре».
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Почему бы и нет? Нам, на задворках Вселенной, можно только гадать.
просто похоже на Момоа...
- цилиндрической формы
- неприлично ярким
- двигающимся по не-баллистической траектории
Короче, максимально незаметным 8-)