Против течения: создатели сериала уволили чернокожую сценаристку и не стали вводить в кино актеров-негров

Оказывается, все дело в том самом расизме и нетерпимости к чернокожим. "Мы пытались продвигать идею разнообразия, например, начиная с кастинга на роли Марты и Джонатана Кентов. Ведь они приёмные родители Супермена, а значит, могут иметь буквально любой цвет кожи. Но мы получили отказ. В итоге на роли взяли других, я уверена, отличных актёров. Но роль Марты было решено рекастнуть, и мы снова пытались надавить на инклюзивность. И снова нас проигнорировали. Подобные вещи просто наслаиваются, и вы видите результат на экране. "