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Против течения: создатели сериала уволили чернокожую сценаристку и не стали вводить в кино актеров-негров

Против течения: создатели сериала уволили чернокожую сценаристку и не стали вводить в кино актеров-негров (3 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2020 10:27
Сообщество : Кино
Метки: The CW   blm   Супермен и Лоис   кино   расизм   сериал   чернокожие   
2983
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В киноиндустрии настоящий скандал! Боссы "Супермена и Лоис" категорически отказались менять актеров на темнокожих, и даже навязанные идеи продвижения разнообразия не помогли.

Источник:

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Метки: The CW   blm   Супермен и Лоис   кино   расизм   сериал   чернокожие   
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27  комментариев
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vlad Час назад
а мы (россияне) каким местом к этой новости относимся?
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10k
Евгений 37 секунд назад
Вот не понимаю - если так уж припекает, пусть эти чернокожие любители диверсити - создают свою кинокомпанию, снимают фильмы как им вздумается - и пусть уже зрители решают, нравится им такое смотреть или нет.
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3k
Петрович 15 минут назад
Походу в Голливуде еще местами остался здравый смысл.
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2k
Sergey 19 минут назад
Все, п-ц. Не видать им Оскара...
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8k
KOSTELLO 20 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Toxictofa 23 минуты назад
А почему Гитлера в фильмах не играют чернокожие актеры???
Это расизм!!!

А почему Гитлера в фильмах не играют чернокожие актеры??? Это расизм!!!
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10k
Дядя Саша Полчаса назад
Зато супермен у них с Кавказа :)
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21k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Ну конечно, дело не в твоём профессионализме, не в том, что ты не не справляешься с задачей. Всё дело в том, что твои родители негры, а как же иначе??? Дали им волю - всё теперь валят на цвет кожи. В массе своей - тупые как пробки, но основное выучили - негр всегда прав )))
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714
Victor 36 минут назад
видимо у Надрии подгорело, что ее надрали по-черному. (черный юмор)
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3k
Chuna 40 минут назад
Сожрут их, жаль...
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9k
Николай 46 минут назад
Ну как бы всё. Вся эта черная хреноверть была предназначена расшатать страну в президентствование трампа. Сейчас стало ясно Трампыч уходит, теперь всех этих "обиженных" загонят обратно в их "резервации".
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16k
SolomonA 54 минуты назад
Любое действие порождает равное ему по силе противодействие. Походу черные зарвались. Ждем ответочку...
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19k
Влад 55 минут назад
Наконец то хоть кто то дал отпор чернокожим расистам.
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1k
Ertin 57 минут назад
"Ведь они приёмные родители Супермена, а значит, могут иметь буквально любой цвет кожи".

Ну да, ну да... Если бы отец был негром, а мать питором, то сыну изо всех сил пришлось изображать, что он не понимает, что приёмный...
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220
Alexander Gorn Ertin 21 минуту назад
Это тоже был бы элемент политкорректности - умственно отсталый Супермен.
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815
max 57 минут назад
И не стыдно? Что только сейчас до этого догадались . Какое отношение имеет киноиндустрия к тросниковым плантациям ?
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3k
Maikie Час назад
Любую неудачу можно списать на цвет кожи и это легче всего...
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7k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Против течения: создатели сериала уволили чернокожую сценаристку и не стали вводить в кино актеров-негров
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218
Михаил Болгов Час назад
Лять и так уже все переснимают с негроидной рассой,а далее что всех главных героев сделать тёмными как поменяли цвет героев в последнихфильмах я про ведьмы, щелкунчик, питерпен и Алиса и тд уже и так переделались, нет чтобы что-то новое сочинить.
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5k
vitenok Час назад
По краю пропасти ходят. А может, это первая ласточка, признак грядущего выздоровления общества?
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Mnop vitenok 7 минут назад
Очень сомнительно, что общество сможет выздороветь так безболезненно.
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