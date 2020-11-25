Против течения: создатели сериала уволили чернокожую сценаристку и не стали вводить в кино актеров-негров

В киноиндустрии настоящий скандал! Боссы "Супермена и Лоис" категорически отказались менять актеров на темнокожих, и даже навязанные идеи продвижения разнообразия не помогли.
Киноиндустрию в очередной раз потрясает скандал на почве расизма. Руководство телеканала The CW никак не хочет жить в ногу со временем! Так считает чернокожая сценаристка Надрия Такер, которую уволили из сериала "Супермен и Лоис", как она думает, вовсе не из-за низкого качества материала, а по причине сексизма и расизма. Надрия долго думала и, наконец, разродилась кучей постов, в которых объяснила истинную причину отказа ей в работе.
Оказывается, все дело в том самом расизме и нетерпимости к чернокожим. "Мы пытались продвигать идею разнообразия, например, начиная с кастинга на роли Марты и Джонатана Кентов. Ведь они приёмные родители Супермена, а значит, могут иметь буквально любой цвет кожи. Но мы получили отказ. В итоге на роли взяли других, я уверена, отличных актёров. Но роль Марты было решено рекастнуть, и мы снова пытались надавить на инклюзивность. И снова нас проигнорировали. Подобные вещи просто наслаиваются, и вы видите результат на экране. "
Кстати, телеканал инсинуации Надрии никак не прокомментировал и продолжает съемки сериала, премьера которого запланирована на февраль 2021 года.
Главные роли в очередном фильме о супергероях исполняют Тайлер Хэклин, Битси Таллок, Эммануэль Шрики, Джордан Эльзасс, Александр Гарфин, Инди Наваретт, Эрик Валдез, Дилан Уолш и Уоли Паркс, а вот кто получил роли родителей Супермена, пока не сообщается. Но актеры, которые их сыграют, будут белыми.
Главные роли в очередном фильме о супергероях исполняют Тайлер Хэклин, Битси Таллок, Эммануэль Шрики, Джордан Эльзасс, Александр Гарфин, Инди Наваретт, Эрик Валдез, Дилан Уолш и Уоли Паркс, а вот кто получил роли родителей Супермена, пока не сообщается. Но актеры, которые их сыграют, будут белыми.
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Метки: The CW blm Супермен и Лоис кино расизм сериал чернокожие
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Это расизм!!!
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