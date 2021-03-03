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Еврейская разведка в 1960-м выкрала главного нацистского преступника. Что с ним сделали в Израиле?

Еврейская разведка в 1960-м выкрала главного нацистского преступника. Что с ним сделали в Израиле? (4 фото)

Автор:
03 марта 2021 23:39
Метки: история   наказание   факты   
599
4

Он долгие годы скрывался от кары.

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Метки: история   наказание   факты   
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9  комментариев
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Аргентина еще возмущалась действиями еврейской разведки. "Кража" Эйхмана выглядела действительно как что-то противозаконное. Но своей целью Израиль добился справедливости. Нацистский преступник, из-за которого погибли миллионы мирных людей, получил по заслугам.

Действительно, кража человека и вывоз его из страны выглядят как что то противозаконное. Но это на первый взгляд. Но если это сделал Израиль, то это абсолютно законно. Ибо Холокост, а поэтому можно.
Надо бы и России выкрасть Парашу из Куйва, а потом судить и повесить его. И за Майдан, и за расстрел Беркута, и за военные преступления. Интересно, какой вой и визг поднялся бы во всем мире?
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−17
Бывший мент 46 минут назад
Евреи молодцы. На дне моря сыщут и убьют
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−82
Алексей 57 минут назад
А теперь евреи сами хуже таких ейхманов
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8k
MihailoSerbiya Час назад
Znachitli eto chto Rosii mozhno pohitit Poroshenko i rastrelyat ego ? Mozhnoli togda i Serbam pohitit Bila Klintona ? Mozhno li Iraku i Sirii pohitit amerikanskih prezidentov kotorie osuwestvili napadenie na eti strani ?Ili vsetaki suwestvuet na etoy planete kakoyto zakon ili OON ? Pochemu Izrail ne pohitil i nakazal teh Evreev kotorie finansirovali partiyu Gitlera ?Pochemu na sudili teh Evreev kotorie torgovali s Gitlerom i nazhivalis na etom ? Ili i eto drugoe ?
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5k
maclay 2 часа назад
Эйхман - чудная фамилия для немца-нациста, но израильтяне молодцы, дело сделали, их опыт будет нужен !
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3k
au3 2 часа назад
Смертная казнь - это мелочь. Страшна не смерть, а ее ожидание. Но и к этому привыкают. Страшней ежедневная пытка. Пожизненная. Когда смерть становится желанным избавлением, но не приходит.
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3k
au3 2 часа назад
Смертная казнь - это мелочь. Страшна не смерть, а ее ожидание. Но и к этому привыкают. Страшней ежедневная пытка.
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249
Maximka 3 часа назад
Об этом кто то не знает?
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3k
Горожанин 3 часа назад
Нацистская государственная политика Украины что-то может сказать о евреях? Оказывается, может. И ещё как. Евреи на Украине и нацизм слились в политическом экстазе. Это реальность на Украине. Противно.
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