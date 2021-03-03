После 1945-го по поддельным документам Эйхман и вся его семья выехали в Аргентину. В тихой стране на краю Земли уже обосновались десятки тысяч нацистов. На фоне и так крупной немецкой диаспоры оберштурмбаннфюрер СС смог легко скрыться. Жил себе спокойно под именем Рикардо Клемента, работал в местном филиале компании "Мерседес".

Но новоиспеченное государство Израиль считало своим долгом найти Эйхмана. Из оставшихся в живых нацистов он был главным преступником. Казалось, он отлично замел следы. Но всё изменил один интересный случай.

Отца выдал сын.

Однажды в дом немецкого еврея Лотара Германа в Буэнос-Айресе его дочь привела интересного человека. Это был Клаус Эйхман, сын беглого нацистского преступника. Он разделял взгляды отца и даже хвалился своей подруге о его "заслугах". Лотар, чудом выживший в концлагерях, прислушался к разговорам юноши. Сопоставив факты, Герман понял страшное: отец парня - тот самый Эйхман, на руках которого кровь миллионов ни в чем неповинных людей. Герман тут же принялся будоражить местную общественность.