Он долгие годы скрывался от кары.
Избежал заслуженного наказания.
К сожалению, не все нацистские преступники были преданы честному суду. Немцам удавалось избежать правосудия, скрываясь в Южной Америке. Так от суда ушел и Адольф Эйхман - один из людей, организовавших холокост. С 1939 года он руководил спецотделом гестапо, осуществлявшим депортацию евреев в гетто и концлагеря.
Рукой Эйхмана написан протокол к Ванзейской конференции, на которой нацисты окончательно оформили планы по уничтожению еврейского населения Европы. В 1944 году Адольф Эйхман отчитался о 4 миллионах убитых евреях. Но не смотря на такую большую роль в преступлениях нацизма, Эйхману удалось избежать Нюрнбергского суда.
После 1945-го по поддельным документам Эйхман и вся его семья выехали в Аргентину. В тихой стране на краю Земли уже обосновались десятки тысяч нацистов. На фоне и так крупной немецкой диаспоры оберштурмбаннфюрер СС смог легко скрыться. Жил себе спокойно под именем Рикардо Клемента, работал в местном филиале компании "Мерседес".
Но новоиспеченное государство Израиль считало своим долгом найти Эйхмана. Из оставшихся в живых нацистов он был главным преступником. Казалось, он отлично замел следы. Но всё изменил один интересный случай.
Отца выдал сын.
Однажды в дом немецкого еврея Лотара Германа в Буэнос-Айресе его дочь привела интересного человека. Это был Клаус Эйхман, сын беглого нацистского преступника. Он разделял взгляды отца и даже хвалился своей подруге о его "заслугах". Лотар, чудом выживший в концлагерях, прислушался к разговорам юноши. Сопоставив факты, Герман понял страшное: отец парня - тот самый Эйхман, на руках которого кровь миллионов ни в чем неповинных людей. Герман тут же принялся будоражить местную общественность.
Вскоре о такой "находке" узнала и израильская разведка Моссад. Поймать Эйхмана для Израиля было делом принципа. В стране не было человека, который бы не потерял из-за нацизма родных и близких. 11 мая 1960 года израильские агенты поймали Адольфа Эйхмана в Буэнос-Айресе. В условиях строжайшей конспирации его доставили в Израиль.
А вскоре президент республики отчитался: преступник доставлен в Иерусалим, где будет предан суду. Да, израильскому МИДу пришлось извиняться перед Аргентиной. И в целом операция "Финал" наделала много шума в Южной Америке. Но речь шла об исключительном случае.
Без права на помилование.
Столь громкое дело вызвало панику в рядах нацистских эмигрантов. История с офицером СС показала: у правосудия нет срока давности. 11 апреля 1961 года в Иеруслаиме Адольфа Эйхмана предали суду. Он обвинялся в преступлениях против человечества и еврейского народа в частности. Обвинение так же содержало доказательство вины Эйхмана в гибели тысяч поляков, цыган, чехов.
15 декабря 1961 года "архитектор Холокоста" был признан виновным и приговорен к смертной казни. Президент Израиля отклонил его прошение о помиловании. В истории Израиля это всего лишь второй случай, когда после суда была применена смертная казнь.
В июне 1962 года приговор оберштурмбаннфюреру СС привели в исполнение. Прах нацистского преступника развеяли над нейтральным участком Средиземного моря.
Аргентина еще возмущалась действиями еврейской разведки. "Кража" Эйхмана выглядела действительно как что-то противозаконное. Но своей целью Израиль добился справедливости. Нацистский преступник, из-за которого погибли миллионы мирных людей, получил по заслугам.
Источник:
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Действительно, кража человека и вывоз его из страны выглядят как что то противозаконное. Но это на первый взгляд. Но если это сделал Израиль, то это абсолютно законно. Ибо Холокост, а поэтому можно.
Надо бы и России выкрасть Парашу из Куйва, а потом судить и повесить его. И за Майдан, и за расстрел Беркута, и за военные преступления. Интересно, какой вой и визг поднялся бы во всем мире?