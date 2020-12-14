При этом в дополнение ко всем напастям за "нарушение правил" авиакомпания добавила семью в черный список клиентов. Деньги за билеты и вещи им вернули на следующий день.



Этот случай вызвал море возмущений пользователей в интернете и многие СМИ обратились к представителям United Airlines за разъяснениями. В компании сказали, что проведут расследование случившегося.



А ваши дети носят маски?