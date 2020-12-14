Семейная пара с двухлетним ребёнком собиралась совершить перелёт из Денвера в Ньюарк. Но уже на борту самолёта девочка не захотела надевать маску и закатила истерику.
Родители малышки сами были в масках и всячески пытались одеть средство защиты на ребёнка. Но она постоянно скидывала маску. Тогда папа положил девочку к себе на руки и придерживал на её лице шарфик.
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Но перед самым взлётом к семье подошёл представитель компании и попросил их выйти из самолёта.
Оказывается, по правилам авиакомпании United Airlines все дети от 2 лет должны находиться в масках ради безопасности сотрудников и других клиентов.
Поэтому семье пришлось покинуть рейс, а их вещи улетели.
Поэтому семье пришлось покинуть рейс, а их вещи улетели.
На своей инстаграм-странице плачущая женщина выложила видео, где рассказала, что чувствует себя униженной и находится в замешательстве. Женщина пожаловалась на то, что ВОЗ не рекомендует носить маски детям до 5 лет, а у United Airlines свои правила.
При этом в дополнение ко всем напастям за "нарушение правил" авиакомпания добавила семью в черный список клиентов. Деньги за билеты и вещи им вернули на следующий день.
Этот случай вызвал море возмущений пользователей в интернете и многие СМИ обратились к представителям United Airlines за разъяснениями. В компании сказали, что проведут расследование случившегося.
А ваши дети носят маски?
Этот случай вызвал море возмущений пользователей в интернете и многие СМИ обратились к представителям United Airlines за разъяснениями. В компании сказали, что проведут расследование случившегося.
А ваши дети носят маски?
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