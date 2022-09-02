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Женщина три дня просидела в ванной на одной воде

Женщина три дня просидела в ванной на одной воде

Автор:
02 сентября 2022 14:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   долгожданное спасение   замуровали демоны   новости   самоизоляция   случайность   таиланд   три дня взаперти   
1173
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54-летняя жительница Таиланда, которая случайно заперлась в ванной, после трех дней криков о помощи уже не надеялась на спасение.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   долгожданное спасение   замуровали демоны   новости   самоизоляция   случайность   таиланд   три дня взаперти   
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23  комментария
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8k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
Серьезная у нее дверь в ванную, аж специнструмент потребовался ))
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40k
Лесли 🥰 Минуту назад
Если она живёт одна, то на кой черт запирается в ванной?
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2k
Лёха 9 минут назад
Да ну нафиг. За три дня не смогла выломать филенчатую дверь. За три дня на воде обессилела так, что медицинская помощь понадобилась. Пищ@ёж...
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24k
Юрий Полчаса назад
Надеюсь, теперь вопросов про окно из кухни в ванную не будет?

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8k
Мариус Полчаса назад
"...которая даже не удосужилась взять с собой телефон, не говоря уже о еде или напитках" (с)

Ок... согласен, без телефона в сортир сейчас мало кто ходит, но про "еду и напитки" это Аффтар здорово стебанулся)))

Интересно, Белая Муха, сам-то часто на дальняк с корзинкой продуктов ходишь?
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800
Просто прохожий Час назад
Это пост про идиотов для идиотов? Ну во первых имя придурковатой старухи всему миру пох. Так это ванная или сральня? "Я пил..." так это мужик был или старая бл..дь? И какие это у них засовы при их то вседозволенности, тюрьма что ли? И каким надо быть долбо...бом что бы закрывать на засов ванную или туалет когда знаешь что живешь один???
Ну о тех придурках похер, а вот говноблоХЕРам типа "белая муха" и подобному говну однозначно жирный минус.
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27k
Квантовый переход Час назад
Женщина три дня просидела в ванной на одной воде.
-------------
Юропейцы напряглись.
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972
Шурман Час назад
Это все фигня а зачем говном исписывать стены , у нее там всякой хрени стоит и этим можно было написать .
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18k
Corvus Corax Час назад
"не удосужилась взять с собой телефон, не говоря уже о еде или напитках"

Не, ну ясно, что с шампанским ей было бы лучше, кто ж спорит... Воду-то, небось, пить вообще не привыкла...
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22k
Serg2001 2 часа назад
Хорошо еще что санузел совмещенный. Не пришлось воду с уника пить.
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17
Роня 2 часа назад
Как только она закрыла дверь, неисправная дверная ручка превратила уборную в тюрьму для женщины, которая даже не удосужилась взять с собой телефон, не говоря уже о еде или напитках.
Ога, а обычно с телефоном и холодильником ходила
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Белая Муха

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