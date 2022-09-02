Женщина три дня просидела в ванной на одной воде.

Жизнь в одиночестве, безусловно, имеет свои преимущества, особенно для людей, которым нравится уединение, но она также имеет и некоторые недостатки, как недавно обнаружила жительница Таиланда. Женщина из Бангкока, имя которой тайские новостные агентства не разглашают, 22 августа зашла в ванную комнату своего дома, не зная, что она проведет там следующие три дня. Как только она закрыла дверь, неисправная дверная ручка превратила уборную в тюрьму для женщины, которая даже не удосужилась взять с собой телефон, не говоря уже о еде или напитках. Она стала стучать в дверь и звать на помощь, но никто ее не слышал.