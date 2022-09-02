Женщина три дня просидела в ванной на одной воде.

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54-летняя жительница Таиланда, которая случайно заперлась в ванной, после трех дней криков о помощи уже не надеялась на спасение.
Жизнь в одиночестве, безусловно, имеет свои преимущества, особенно для людей, которым нравится уединение, но она также имеет и некоторые недостатки, как недавно обнаружила жительница Таиланда. Женщина из Бангкока, имя которой тайские новостные агентства не разглашают, 22 августа зашла в ванную комнату своего дома, не зная, что она проведет там следующие три дня. Как только она закрыла дверь, неисправная дверная ручка превратила уборную в тюрьму для женщины, которая даже не удосужилась взять с собой телефон, не говоря уже о еде или напитках. Она стала стучать в дверь и звать на помощь, но никто ее не слышал.
Несмотря на попытки женщины привлечь внимание соседей или прохожих на улице, никто не слышал ее громкого стука и криков о помощи. Три дня ей пришлось питаться лишь водой из-под крана. Измученная после двух дней попыток привлечь чье-либо внимание, 54-летняя женщина написала прощальное сообщение на стене ванной комнаты, используя средства по уходу за кожей, и решила дождаться своей кончины.
К счастью для женщины, ее сестра, которая не слышала от нее вестей несколько дней, начала беспокоиться и сообщила в полицию о ее исчезновении. Для проверки на квартиру женщины был отправлен отряд полиции. Не получив ответа на звонок в дверь, полицейские решили перепрыгнуть через железные ворота и проверить дом.
К счастью для женщины, ее сестра, которая не слышала от нее вестей несколько дней, начала беспокоиться и сообщила в полицию о ее исчезновении. Для проверки на квартиру женщины был отправлен отряд полиции. Не получив ответа на звонок в дверь, полицейские решили перепрыгнуть через железные ворота и проверить дом.
Ворвавшись в дом женщины и выбив дверь ванной, полицейские обнаружили потерявшуюся в очень слабом состоянии, что неудивительно, учитывая, что она не ела три дня. Ее срочно доставили в ближайшую больницу. Полицейские также приобщили к делу снимок сообщения, написанного женщиной на стене в ванной. Оно гласило: «Я застряла в ванной 22 августа. Если я умру, пожалуйста, пусть Джей Лек позаботится об исполнении моей последней воли. Пожалуйста, передайте имущество Тука Туа Тун Туму. Я пил водопроводную воду, чтобы выжить. Без воды я была бы уже мертва. Я пыталась выломать дверь, пыталась кричать, но меня никто не слышал».
Врачи проверили 54-летнюю женщину и обнаружили, что, несмотря на ее ослабленное состояние, в целом она находится в добром здравии. Ожидается, что вскоре она полностью выздоровеет.
Врачи проверили 54-летнюю женщину и обнаружили, что, несмотря на ее ослабленное состояние, в целом она находится в добром здравии. Ожидается, что вскоре она полностью выздоровеет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews долгожданное спасение замуровали демоны новости самоизоляция случайность таиланд три дня взаперти
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Ок... согласен, без телефона в сортир сейчас мало кто ходит, но про "еду и напитки" это Аффтар здорово стебанулся)))
Интересно, Белая Муха, сам-то часто на дальняк с корзинкой продуктов ходишь?
Ну о тех придурках похер, а вот говноблоХЕРам типа "белая муха" и подобному говну однозначно жирный минус.
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Юропейцы напряглись.
Не, ну ясно, что с шампанским ей было бы лучше, кто ж спорит... Воду-то, небось, пить вообще не привыкла...
Ога, а обычно с телефоном и холодильником ходила