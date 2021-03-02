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Сознательный неадекватный пассажир в пермском автобусе

Сознательный неадекватный пассажир в пермском автобусе (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 марта 2021 14:17
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   кондуктор   неадекват   пассажир   пермь   
417
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В Перми находящийся в неадекватном состоянии мужчина не смог оплатить проезд в автобусе и очень расстроился.

Источник:

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Метки: видео   кондуктор   неадекват   пассажир   пермь   
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559
Alexandr F Час назад
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6k
B0n 12 минут назад
После того, как павел воля съе*ал из пенатов, бутирата там поприбавилось.
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8k
БарНалей B0n 2 минуты назад
Похоже соли
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36k
Вепс 44 минуты назад
Оплата банковскими картами в автобусах тот ещё квест. У меня супруга поехала на работу, налички у нее не было, зашла в автобус, пока шла к терминалу оплаты автобус поехал, в итоге терминал оказался нерабочим, кондуктор сказала ничего не знаю покиньте автобус. В итоге она вышла на следующей остановке, и получилось что и до работы не доехала и домой идти за наличкой теперь на остановку дальше.
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