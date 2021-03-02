Сознательный неадекватный пассажир в пермском автобусе

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В Перми находящийся в неадекватном состоянии мужчина не смог оплатить проезд в автобусе и очень расстроился.
Житель Перми не смог оплатить проезд в автобусе. У мужчины не сработала карта, а наличных не было. Кондуктор предложила ему проехать бесплатно, однако пассажира это не устроило и он начал скандалить.
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