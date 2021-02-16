Как выглядит система пожарной эвакуации в многоэтажке Южной Кореи

Это приспособление способно перевозить за раз 1-2 человек. Оно работает без электричества, не занимает много места и выполняется в виде отдельных платформ площадью 60 квадратных сантиметров. Наступая на такую ступень и отпуская тормоз, человек спускается вниз на один этаж. Для дальнейшего спуска нужно перейти на другую платформу - и так, пока эвакуирующийся не приедет на нужный этаж.

Как только лифт освобождается, платформа самостоятельно поднимается на исходную позицию этажом выше, чтобы ею мог воспользоваться другой человек.