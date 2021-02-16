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Как выглядит система пожарной эвакуации в многоэтажке Южной Кореи

Как выглядит система пожарной эвакуации в многоэтажке Южной Кореи (5 фото + 2 видео)

Автор:
16 февраля 2021 09:00
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: безопасность   видео   интересно   пожар   пожарная эвакуация   южная корея   
6137
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Жителям многоэтажек крайне сложно спасаться во время пожаров. Если огонь блокирует дверь из квартиры и лестницу в подъезде, остается выйти на балкон (если он есть) и ожидать помощи от пожарных/спасателей. В Южной Корее высотные дома оснащаются специальными системами эвакуации - от складных лестниц до лифтов по наружной стене здания.

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Метки: безопасность   видео   интересно   пожар   пожарная эвакуация   южная корея   
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7k
Клёст 11 часов назад
Занятные конструкции, но в широтах России неприменимы - обледенеет всё, и амба.
Просто невозможно будет за их постоянной готовностью уследить уследить((
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465
Serg Dex 2 часа назад
Когда прийдёт ТОТ День окажется что эта продуманная система не работает, паника и просто зарджавэло.
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8k
Star Link 2 часа назад
Клево смываться если муж пришел.
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9k
gnyS i 2 часа назад
Особенно прикольно это выглядело бы у нас, сотни кг льда зимой не дающие всей этой конструкции разложиться, или разложившись устроят ледяную бомбардировку по зевакам и машинам
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6k
Administrator 6 часов назад
Ссылка youtu.be
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3k
soar 6 часов назад
Через пару лет обслуживание такого спасательного лифта станет выльется в кругленькую сумму. Устройство спасения должно быть надежным, максимально простым и требовать минимального обслуживания.
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69
Племянник Путина 6 часов назад
судя по тому как метал гуляет под рукой у ребёнка, штука эта простоит пару лет в нашем климате.
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86
SavageTi Племянник Путина 4 часа назад
Разве такие лестницы оборудовали у нас, в нашем климате? Стоп, это же в Южной Корее.
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69
Племянник Путина SavageTi 3 часа назад
да и корейцы к тому мелкие
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26k
Aleks 7 часов назад
В РФ вроде как такие положены в квартирах выше 14 этажа?
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4k
евгений 7 часов назад
По нашему климату зимой не вариант
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26k
Fat Lynx 8 часов назад
Ну-ну... давайте попробуем через эту хрень эвакуировать хотя бы 50 человек.
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3k
Aleksandr Kovaljov Fat Lynx 5 часов назад
Сколько человек погибает в пожарах в многоквартирных домах? 1 - 5, так?
Да, не, о чём это я. Людей в России дофига, одним больше, одним меньше...
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26k
Fat Lynx Aleksandr Kovaljov 4 часа назад
ты это к чему?
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577
Атомный Крот 8 часов назад
Если можно спуститься, значит, можно и подняться.

Ворам - раздолье. Неслучайно подобные выходы на подобные внешние лестницы еще в СССР замками изнутри завешивали, а то и вообще заваривали.
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668
Алексей 8 часов назад
я живу в панельном доме 1970 года постройки.
все лоджии оснащены проемами, для эвакуации. и в крайних лоджиях, есть люки и лестницы вниз... все это закрыто шифером, который легко пробивается ногой в экстренном случае.
другое дело, что все это хозяйство, люди забивают досками, утепляя лоджии.
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13k
speaktr-st 8 часов назад
Про складные лестницы не видел, а вот про лифт без электричества помню. Лет 10 назад по Дискавери или подобному каналу была такая передача: берут две команды инженеров, ставят задачу и смотрят, кто что придумает. Так вот как раз была задача эвакуации, и одна из команд придумала спускаемую платформу на неодимовых магнитах. Вот, как раз нашел её название: Цепная Реакция, от Адама и Джейми (Разрушители легенд). Только не помню какой эпизод и серия. http://cyclowiki.org/wiki/Цепная_реакция_(реалити-шоу)http://cyclowiki.org/wiki/Цепная_реакция_(реалити-шоу)
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47
Иван 8 часов назад
Не зря же в Америке с наружи всех домов для бедных делают лестницы. Когда то они спасают кого то.
И на всех дорогах, перекрестках есть пожарные наружные гидранты и не нужно нырять в люк как у нас, даже там где холодно.
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668
Алексей Иван 8 часов назад
у нас завтра в Новосиибрске -28
поставьте пожалуйста пожарный гидрант. посмотрим что с ним будет при этой температуре...
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1
Дмитрий Клочков Алексей 8 часов назад
Ничего с ним не будет. Вода в гидранте ниже уровня земли.
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148
Олег Пальчик 9 часов назад
Современным домам с дымобезопасными подъездами нахрен всё это не надо.
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4k
Дмитрий Горчилин 9 часов назад
В Днепропетровске при Брежневе в новых домах это предусматривалось. Верхние этажи были связаны либо внешней металлоконструкцией на балконах, либо в балконных плитах проделывались отверстия для эвакуации. Видел отверстия в полу с лестницей, на каждом балконе.
Беда в том, что лестницы срезаются, отверстия конопатятся, балконы захламляются. Проектом предусмотрено, а понадобится- воспользоваться будет крайне проблематично.
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3k
Sergey Дмитрий Горчилин 9 часов назад
Тоже видел такие хрущи с дырками в полу на балконе. Но ни разу не видел, чтобы можно было быстро по ним эвакуироваться. Лестниц не было нигде и проёмы были заколочены деревянными крышками без ручек в лучшем случае. В худшем балкон был утеплен с добротным полом без люка.
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668
Алексей Дмитрий Горчилин 8 часов назад
я с Новосибирске. сейчас в панельке 70 года постройки - там есть отверстия в лоджии, через которое ты доберешься до крайней в доме лоджии, где есть люк с лестницей вниз.
тоже самое в панельном доме у родителей. 12 этажей. и такая же система. дом 1985 года.
это было стандартом, как я понимаю.
просто потом, жители, все эти люки забивают досками, утепляя свои балконы
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25
Дима Овцын 10 часов назад
У нас давно уже круче и проще во всех многоэтажках. Лесницы противодымные. Что бы на них попасть надо пройти через улицу.
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−29
Super Pooper 10 часов назад
Фигня всё это. В рф всё равно круче... будет. Надо лишь ещё немного потерпеть.
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3k
Sergey 10 часов назад
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1k
Denzzz 10 часов назад
ха, у нас всем гореть. чиновники главные специалисты во всем, им виднее. запасные выходы так и закрыты, не то что какие-то там приспособы чтоб эвакуироваться. у любой тц-ешки кинотеатра или еще какого заведения на руках имеется всегда два предписания одно от мчсников - обеспечить доступность эвакуационных выходов и второй от безопасников - закрыть все выходы кроме одного и всех через него прогонять через рамку в рамках антитеррора. вот как хотите так это и понимайте. а понимать и нечего, все с совка нарисованное и осталось, по бумагам у нас все з*а*е*б*и*с*ь мы защищены от всего и вся и при этом богатеем не по дням а по часам.
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2k
m1skam Denzzz 10 часов назад
Речь шла про жилые дома а не торговые центры. Но даже в торговых центрах, если владелец не совсем идиот, то предписания МЧС и безопасников не противоречат друг другу, так как эвакуационные выходы закрыты только до того момента, пока не сработает пожарная тревога, после чего разблокируются автоматически. Не встречал еще СКУД систем, которые не умеют в пожарную/тревожную линию.
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1k
Denzzz m1skam 6 часов назад
ха-ха два раза, еще один идиот из нарисованной страны, прям вижу как цепи автоматически разматываются и открываются
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1k
Radugananebe 11 часов назад
У нас это невозможно. Все балконы забиты барахлом, лоджии остеклены. А иногда и забраны в решетки -фиг выйдешь, если что случится.
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