Как выглядит система пожарной эвакуации в многоэтажке Южной Кореи

Жителям многоэтажек крайне сложно спасаться во время пожаров. Если огонь блокирует дверь из квартиры и лестницу в подъезде, остается выйти на балкон (если он есть) и ожидать помощи от пожарных/спасателей. В Южной Корее высотные дома оснащаются специальными системами эвакуации - от складных лестниц до лифтов по наружной стене здания.
В азиатских странах с высокой плотностью населения архитекторы придумывают свои системы эвакуации при пожарах, которыми оснащают многоэтажные дома. Одна из них показана на видео.
Система легких складных лестниц, выдвигающихся и раскладывающихся при необходимости снаружи здания, помогает спуститься с любого этажа, в том числе, с самого верхнего.
Лестничные проемы защищены ограждениями, поэтому даже при спонтанной и быстрой эвакуации, падение людей вниз исключено.
Ранее корейская компания Neri-Go представляла систему эвакуации в виде лифта, расположенного на наружной стороне здания.
Это приспособление способно перевозить за раз 1-2 человек. Оно работает без электричества, не занимает много места и выполняется в виде отдельных платформ площадью 60 квадратных сантиметров. Наступая на такую ступень и отпуская тормоз, человек спускается вниз на один этаж. Для дальнейшего спуска нужно перейти на другую платформу - и так, пока эвакуирующийся не приедет на нужный этаж.
Как только лифт освобождается, платформа самостоятельно поднимается на исходную позицию этажом выше, чтобы ею мог воспользоваться другой человек.
Как только лифт освобождается, платформа самостоятельно поднимается на исходную позицию этажом выше, чтобы ею мог воспользоваться другой человек.
Такие приспособления экономят драгоценное время и позволяют жителям многоэтажек самостоятельно эвакуироваться во время экстремальных ситуаций еще до приезда пожарных и спасателей.
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Просто невозможно будет за их постоянной готовностью уследить уследить((
Да, не, о чём это я. Людей в России дофига, одним больше, одним меньше...
Ворам - раздолье. Неслучайно подобные выходы на подобные внешние лестницы еще в СССР замками изнутри завешивали, а то и вообще заваривали.
все лоджии оснащены проемами, для эвакуации. и в крайних лоджиях, есть люки и лестницы вниз... все это закрыто шифером, который легко пробивается ногой в экстренном случае.
другое дело, что все это хозяйство, люди забивают досками, утепляя лоджии.
И на всех дорогах, перекрестках есть пожарные наружные гидранты и не нужно нырять в люк как у нас, даже там где холодно.
поставьте пожалуйста пожарный гидрант. посмотрим что с ним будет при этой температуре...
Беда в том, что лестницы срезаются, отверстия конопатятся, балконы захламляются. Проектом предусмотрено, а понадобится- воспользоваться будет крайне проблематично.
тоже самое в панельном доме у родителей. 12 этажей. и такая же система. дом 1985 года.
это было стандартом, как я понимаю.
просто потом, жители, все эти люки забивают досками, утепляя свои балконы