Роман Костомаров перенёс инсульт и ослеп на один глаз

Состояние известного фигуриста продолжает ухудшаться.
Олимпийский чемпион Роман Костомаров после новогодних праздников оказался в больнице с пневмонией. Фигурист сначала пытался лечиться самостоятельно, но когда возникли проблемы с дыханием, а температура продолжала оставаться высокой, все-таки обратился за помощью к медикам. У спортсмена начался сепсис и некротизация конечностей. Стопу и часть пальцев на руках пришлось удалить, состояние Костомарова с каждым днём, увы, становится всё хуже.
Появилась информация, что у фигуриста случился инсульт. На томограмме выявили гематому мозга. Это поражение не всегда возникает в результате травм. В случае с Костомаровым кровоизлияние могло появиться как осложнение после отита. Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ, невролог Рустем Гайфутдинов поясняет, что при таком состоянии высок риск летального исхода пациента.
Также некоторые СМИ сообщили о том, что Костомаров ослеп на один глаз. Спортсмену удалили искусственный хрусталик в правом глазу . Операцию по его замене спортсмен перенёс несколько лет назад, но из-за воспалительного процесса в лобных пазухах подскочило глазное давление, и хрусталик пришлось удалить.
Сейчас по сообщениям в СМИ фигурист находится в крайне тяжёлом состоянии. У него диагностирован отёк правой лобной доли мозга, двусторонний отит, гидроторакс (избыточная жидкость в лёгких) и сепсис. Костомаров подключён к ИВЛ и врачи делают всё возможное, чтобы спасти ему жизнь.
Напомним, что медкарту фигуриста засекретили после утечки информации о его состоянии, и поступающие в СМИ данные порой преувеличены. Так, многие издания сообщили об ампутации кисти руки, тогда как спортсмену удалили лишь несколько пальцев. Коллеги Костомарова, его жена Оксана Домнина надеются на излечение спортсмена, хотя все они признают, что в его случае это будет чудом.
Источник:
- Фигуристка Медведева разделась для мужского журнала
- Народный тренер: Карпин прокатился в метро с супругой и восхитил подписчиков
- Берегите колени: чем опасны кроссовки Kangoo Jumps
- МОК оспорит решение РУСАДА о снятии запрета на выступления Валиевой
- В РПЦ предложили не делать аборты замужним женщинам без согласия их супруга
Нахрена так над собой издеваться, всех медлей не заработаешь
Любой спорт вреден для здоровья, там нагрузки запредельные.
Только физкультура (без фанатизма)- полезна.
PS Бедный мужик, даже если выкарабкается, как ему жить-то дальше?
Фигурист и без ног, без рук, с одним глазом. Ужас...
хле толку выписывать из больницы овоща? уж помёр так помёр