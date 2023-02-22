Роман Костомаров перенёс инсульт и ослеп на один глаз

Также некоторые СМИ сообщили о том, что Костомаров ослеп на один глаз. Спортсмену удалили искусственный хрусталик в правом глазу . Операцию по его замене спортсмен перенёс несколько лет назад, но из-за воспалительного процесса в лобных пазухах подскочило глазное давление, и хрусталик пришлось удалить.





Сейчас по сообщениям в СМИ фигурист находится в крайне тяжёлом состоянии. У него диагностирован отёк правой лобной доли мозга, двусторонний отит, гидроторакс (избыточная жидкость в лёгких) и сепсис. Костомаров подключён к ИВЛ и врачи делают всё возможное, чтобы спасти ему жизнь.





Напомним, что медкарту фигуриста засекретили после утечки информации о его состоянии, и поступающие в СМИ данные порой преувеличены. Так, многие издания сообщили об ампутации кисти руки, тогда как спортсмену удалили лишь несколько пальцев. Коллеги Костомарова, его жена Оксана Домнина надеются на излечение спортсмена, хотя все они признают, что в его случае это будет чудом.