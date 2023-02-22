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Роман Костомаров перенёс инсульт и ослеп на один глаз

Роман Костомаров перенёс инсульт и ослеп на один глаз

Автор:
22 февраля 2023 10:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Спорт   здоровые   медицина   роман костомаров   фигурист   фигурное катание   шоу бизнес   
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Состояние известного фигуриста продолжает ухудшаться.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров после новогодних праздников оказался в больнице с пневмонией. Фигурист сначала пытался лечиться самостоятельно, но когда возникли проблемы с дыханием, а температура продолжала оставаться высокой, все-таки обратился за помощью к медикам. У спортсмена начался сепсис и некротизация конечностей. Стопу и часть пальцев на руках пришлось удалить, состояние Костомарова с каждым днём, увы, становится всё хуже.


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Появилась информация, что у фигуриста случился инсульт. На томограмме выявили гематому мозга. Это поражение не всегда возникает в результате травм. В случае с Костомаровым кровоизлияние могло появиться как осложнение после отита. Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ, невролог Рустем Гайфутдинов поясняет, что при таком состоянии высок риск летального исхода пациента.


Также некоторые СМИ сообщили о том, что Костомаров ослеп на один глаз. Спортсмену удалили искусственный хрусталик в правом глазу . Операцию по его замене спортсмен перенёс несколько лет назад, но из-за воспалительного процесса в лобных пазухах подскочило глазное давление, и хрусталик пришлось удалить.


Сейчас по сообщениям в СМИ фигурист находится в крайне тяжёлом состоянии. У него диагностирован отёк правой лобной доли мозга, двусторонний отит, гидроторакс (избыточная жидкость в лёгких) и сепсис. Костомаров подключён к ИВЛ и врачи делают всё возможное, чтобы спасти ему жизнь.


Напомним, что медкарту фигуриста засекретили после утечки информации о его состоянии, и поступающие в СМИ данные порой преувеличены. Так, многие издания сообщили об ампутации кисти руки, тогда как спортсмену удалили лишь несколько пальцев. Коллеги Костомарова, его жена Оксана Домнина надеются на излечение спортсмена, хотя все они признают, что в его случае это будет чудом.

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Метки: Ynews   Спорт   здоровые   медицина   роман костомаров   фигурист   фигурное катание   шоу бизнес   
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24  комментария
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
Вот жеж, блин! Никогда не знал, кто такой Костомаров, а теперь переживаю за него. Как, блин, судьба неоднозначна..
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6k
sumrаknn Минуту назад
Думаю в данном случае его сгубила его звездность и тупость его родных. Сначала история из жизни. У одного моего родственника диагностировали туберкулез, стали лечить, а боллезнь на лекарства не реагирует, тогда ему врачи говорят - отрежем большую часть одного и меньшую - другого легкого. У него денег на крутые клиники не было и он согласился. В это время с ним был богатенький - он отказался, это чей то я без легкого? этож тяжело, не, это не для меня - я найду хороших врачей и хорошие лекарства и все сохраню. Через некоторое время он опять попал к ним - мол делайте уже, ничего у меня не получилось. А ему - а уже все, поздно, вскорости он умер. Когда в начале болезни гоуворили - мол рассматривают вопрос удаления пальцев, типа некроз. Я читал и думал - некроз отравляет весь организм, я не врач, но мысли такие - срочно ступни и кисти удалять, тогда выживет, а радоваться жизни можно и с протезами. Но родственники думаю не давали разрешения на операцию - вы что, он же чемпион, звезда, как ему без рук и ног? вы что? предложите что то получше. наглость какая - чемпиону кисти отрезать. Ну вот - досохранялись. Но еще раз - я не врач и не знаю точно, это лишь мое предположение.
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33k
russger 2 минуты назад
Вот без злорадства хочется его спросить: ну и стоило оно того?
Нахрена так над собой издеваться, всех медлей не заработаешь
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9k
ron 4 минуты назад
Очень жаль парня, ведь даже самый оптимистичный прогноз в его случае весьма печален. А что будет дальше, вообще никто не знает.
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1k
Ksenia2 7 минут назад
Может, для кого-то история послужит предостережением. Болеешь - отлежись. Он же больным продолжал выступать.
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420
дядя Ваня 21 минуту назад
После такого уже не выбираются. Не уверен, что он сам бы хотел чтобы его по частям строгали и пытались хоть овощем но вернуть к какому-то существованию.
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19k
speaktr-st Полчаса назад
Прекратите уже медленно расчленять пациента!
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5k
vasilykopkov Полчаса назад
Профессиональные спортсмены работают на износ, подрывают иммунитет и т.д.
Любой спорт вреден для здоровья, там нагрузки запредельные.
Только физкультура (без фанатизма)- полезна.

PS Бедный мужик, даже если выкарабкается, как ему жить-то дальше?
Фигурист и без ног, без рук, с одним глазом. Ужас...
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9k
uehl 54 минуты назад
Капец, как так вышло-то? Из-за самолечения и несвоевременного обращения к медикам? Жесть вообще.
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1k
Lenusya 57 минут назад
если всё так и есть, как в статье написано, то лучше отпустить его. Даже если выживет будет глубоким инвалидом
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21k
ЦСКА Час назад
Бедный мужик! За что так то?
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9k
МихА Час назад
Как так то? Я в акуе, на ровном месте мужик спортсмен просто развалился...
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43k
Aleksandr Час назад
Большой спорт для здоровья нифига не полезен...
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46
Капитошка Час назад
Ни хрена его как хватануло.Сразу все напасти.Здоровья ему канеш.
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