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Макрон и ваза. В сети обсуждают "оскорбительный" подарок французского президента, который он привёз в Китай

Макрон и ваза. В сети обсуждают "оскорбительный" подарок французского президента, который он привёз в Китай

Автор:
06 апреля 2023 22:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   Макрон   Си Цзинпин   ваза   подарок   унижение   фарфор   
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Президент Франции Эммануэль Макрон привёз с собой в Китай "подарок с тремя смыслами" - голубую фарфоровую вазу производства Севрской мануфактуры, украшенную множеством золотых рыб. Почему же в соцсетях судачат о том, что этим подарком Макрон лишь оскорбил Си Цзиньпина и весь Китай?

В среду, 5 апреля, Эммануэль Макрон в компании председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, прибыл в Китай с трехдневным государственным визитом.

По данным журналистов, президент Франции привёз в подарок Си Цзиньпину голубую фарфоровую вазу производства Севрской мануфактуры, украшенную множеством золотых рыб. В Китае рыбы считаются благоприятным символом, сулящим богатство и изобилие. Как отметили в Елисейском дворце, этот подарок иллюстрирует «французское мастерство, а также исторические связи, которые столетиями объединяют два государства».

Реакция самого Си пока неизвестно, но в российских ТГ-каналах вазу уже обсуждают со всех её "рыбных" боков:

"Подарить китайскому императору европейский фарфор формально - знак высочайшего уважения (китаець фарфор ценит, им публично гордится и повсюду выставляет). Не подкопаешься. Но в современном историческом контексте – все равно, что мокнуть его мордой в га*но", - пишет ТГ "Бати читают новости". И продолжает: "Почему? Рецепт европейского фарфора не спи*дили у китайцев (они сильно его охраняли и казнили если что), а воспроизвели сами. И получили фарфор гораздо более высокого качества, чем у китайцев, бать. Так что задарили исключительно тонко и потроллили квалифицировано - но отношений точно не улучшит. Хотя этого никому и не надо".

"Вряд ли можно было придумать оскорбление (или троллинг) сильнее для китайцев, которым ритуалы часто важнее сути (например, у Си всегда стоят две чашки чая - потому, что есть поговорка "допивай чашку, старик, и уходи"), - пишет Pravda.ru.

В чем дело? В народе у китайцев распространены две версии о фарфоре.

Первая - китайский фарфор (за передачу технологии выдувания которого казнили) был все-таки украден европейцами и воспроизведен у себя. Тогда подарок - все равно, что подарить человеку (у которого украли автомобиль) зеркало заднего вида.

Вторая - что европейцы смогли сами создать фарфор. Тогда такой подарок китайскому "императору" означает "Дремучие китайцы, на колени перед просвещённой Европой!".

Помимо вазы, президент Франции планирует преподнести председателю КНР пару черно-белых снимков французского фотографа Марка Рибу, известного репортажами из стран Азии, в том числе Китая. Первая фотография под названием «Окна антикварного магазина» была сделана в 1965 году в Пекине, а второй снимок, именуемый «Багеты», — в 1953 году в Париже. В этом году отмечается столетие со дня рождения Рибу, - сообщает Газета.ру.

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Метки: Китай   Макрон   Си Цзинпин   ваза   подарок   унижение   фарфор   
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8  комментариев
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34k
russger 38 минут назад
"европейцы смогли сами создать фарфор. Тогда такой подарок китайскому "императору" означает "Дремучие китайцы, на колени перед просвещённой Европой!"

За уши притянуто. Набросали на вентилятор просто
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15k
жорик 5 минут назад
них.. не понял, но очень интересно, продолжайте вести наблюдение
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3k
Похаб Стебаныч 24 минуты назад
Технология выдувания фарфора?
Си после этого точно рыбный суп ел...
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30k
albedo 47 минут назад
Лишний раз Запад подтвердил про каждого из своих руководителей:
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54k
noName 57 минут назад
Ну, айфон на на андройде не подарил - уже нормально...Так себе повод для обсуждения
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13k
Kostick Час назад
а где панин? м?)
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10k
Владимир Час назад
Есть те кому не по@уй ?
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947
Arti Час назад
Ну давай и мы пообсуждаем раз в сети так делают.
Да глупый Макрон, согласен
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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