Макрон и ваза. В сети обсуждают "оскорбительный" подарок французского президента, который он привёз в Китай

В чем дело? В народе у китайцев распространены две версии о фарфоре.

Первая - китайский фарфор (за передачу технологии выдувания которого казнили) был все-таки украден европейцами и воспроизведен у себя. Тогда подарок - все равно, что подарить человеку (у которого украли автомобиль) зеркало заднего вида.

Вторая - что европейцы смогли сами создать фарфор. Тогда такой подарок китайскому "императору" означает "Дремучие китайцы, на колени перед просвещённой Европой!".

Помимо вазы, президент Франции планирует преподнести председателю КНР пару черно-белых снимков французского фотографа Марка Рибу, известного репортажами из стран Азии, в том числе Китая. Первая фотография под названием «Окна антикварного магазина» была сделана в 1965 году в Пекине, а второй снимок, именуемый «Багеты», — в 1953 году в Париже. В этом году отмечается столетие со дня рождения Рибу, - сообщает Газета.ру.