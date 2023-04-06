Макрон и ваза. В сети обсуждают "оскорбительный" подарок французского президента, который он привёз в Китай

Президент Франции Эммануэль Макрон привёз с собой в Китай "подарок с тремя смыслами" - голубую фарфоровую вазу производства Севрской мануфактуры, украшенную множеством золотых рыб. Почему же в соцсетях судачат о том, что этим подарком Макрон лишь оскорбил Си Цзиньпина и весь Китай?
В среду, 5 апреля, Эммануэль Макрон в компании председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, прибыл в Китай с трехдневным государственным визитом.
По данным журналистов, президент Франции привёз в подарок Си Цзиньпину голубую фарфоровую вазу производства Севрской мануфактуры, украшенную множеством золотых рыб. В Китае рыбы считаются благоприятным символом, сулящим богатство и изобилие. Как отметили в Елисейском дворце, этот подарок иллюстрирует «французское мастерство, а также исторические связи, которые столетиями объединяют два государства».
Реакция самого Си пока неизвестно, но в российских ТГ-каналах вазу уже обсуждают со всех её "рыбных" боков:
"Подарить китайскому императору европейский фарфор формально - знак высочайшего уважения (китаець фарфор ценит, им публично гордится и повсюду выставляет). Не подкопаешься. Но в современном историческом контексте – все равно, что мокнуть его мордой в га*но", - пишет ТГ "Бати читают новости". И продолжает: "Почему? Рецепт европейского фарфора не спи*дили у китайцев (они сильно его охраняли и казнили если что), а воспроизвели сами. И получили фарфор гораздо более высокого качества, чем у китайцев, бать. Так что задарили исключительно тонко и потроллили квалифицировано - но отношений точно не улучшит. Хотя этого никому и не надо".
"Вряд ли можно было придумать оскорбление (или троллинг) сильнее для китайцев, которым ритуалы часто важнее сути (например, у Си всегда стоят две чашки чая - потому, что есть поговорка "допивай чашку, старик, и уходи"), - пишет Pravda.ru.
В чем дело? В народе у китайцев распространены две версии о фарфоре.
Первая - китайский фарфор (за передачу технологии выдувания которого казнили) был все-таки украден европейцами и воспроизведен у себя. Тогда подарок - все равно, что подарить человеку (у которого украли автомобиль) зеркало заднего вида.
Вторая - что европейцы смогли сами создать фарфор. Тогда такой подарок китайскому "императору" означает "Дремучие китайцы, на колени перед просвещённой Европой!".
Помимо вазы, президент Франции планирует преподнести председателю КНР пару черно-белых снимков французского фотографа Марка Рибу, известного репортажами из стран Азии, в том числе Китая. Первая фотография под названием «Окна антикварного магазина» была сделана в 1965 году в Пекине, а второй снимок, именуемый «Багеты», — в 1953 году в Париже. В этом году отмечается столетие со дня рождения Рибу, - сообщает Газета.ру.
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За уши притянуто. Набросали на вентилятор просто
Си после этого точно рыбный суп ел...
Да глупый Макрон, согласен