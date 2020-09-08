Если китайцы привыкли к бесконечным подвигам Великого Кормчего, то на Западе удивились способностям Председателя. Мао проплыл 15 км за 65 минут, это значит, что он плыл со скоростью 3,8 м/с. Известно, что Мао плыл на спине. Быстрее всех из современных атлетов на спине плавает Митч Ларкин из Австралии. В 2015 году он установил мировой рекорд: преодолел 200 м за 106 сек. Получается, он плыл со скоростью 1,88 м\с, что в два раза меньше скорости Мао. Тем более все 15 км Ларкин такую скорость поддерживать бы не смог. Отсюда можно сделать вывод, что в 1966 году Мао в 72 года легко мог бы получить олимпийское золото. Американские пловцы даже направили Мао Цзэдуну шуточное письмо, в котором уговаривали его оставить пост председателя и зарабатывать участием в международных соревнованиях. Одна тайваньская газета рассчитала, что даже если учесть скорость течения, а Мао плыл по течению, то его результат всё равно кажется невероятным. Короче говоря, на Западе посмеялись и не поверили что Мао вообще переплывал Янцзы. В Китае в августе 1966 года даже выпустили документальный фильм об историческом заплыве, чтобы доказать капиталистам реальность схватки Мао с природой. Биографы Мао считают, что заплыв был, но Мао помогало не только течение, но и на каких-то участках пути и катер.