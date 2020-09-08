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LongFishki Купание красного председателя: история рекордного заплыва Мао Цзэдуна

Купание красного председателя: история рекордного заплыва Мао Цзэдуна (13 фото)

Автор:
08 сентября 2020 20:09
Сообщество : Истории
Метки: longfishki   Мао Цзэдун   история   китай   коммунизм   культурная революция   председатель   янцзы   
777
13
Как Великий кормчий на восьмом десятке боролся с природой.

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Метки: longfishki   Мао Цзэдун   история   китай   коммунизм   культурная революция   председатель   янцзы   
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2  комментария
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78k
Taras Kozalupko 19 минут назад
За то, что Мао уделал Хруща, ему можно простить не чищенные зубы!
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10k
[email protected] Taras Kozalupko 9 минут назад
Они оба придурки...
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