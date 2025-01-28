Бросать петарду в канализацию было не лучшей идеей

Куда пойти учиться после школы в 2025 году

"Неужели совсем нет головы на плечах?": школьники забросили петарду в форточку дома в Липецкой...

Для преодоления страхов: компания в Китае заставила сотрудников глотать огонь

Китаянка раскрыла секрет того, почему туристам не стоит делать татуировки в Китае

В Шанхае накрыли 47 магазинов, торговавших поддельными товарами из России

В Китае создали самого быстрого в мире робопса