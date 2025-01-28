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Бросать петарду в канализацию было не лучшей идеей

Бросать петарду в канализацию было не лучшей идеей

Автор:
28 января 2025 17:27
Метки: Видео   Китай   канализационный люк   канализация   петарда   проишествие   
1991
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В Китае школьница бросила петарду в канализацию. Через несколько секунд она пожалела о своём поступке.

Девочка была экстренно госпитализирована. Сейчас её жизни ничего не угрожает.

Пострадавшая девочка после инцидента.

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Метки: Видео   Китай   канализационный люк   канализация   петарда   проишествие   
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26  комментариев
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25k
banzai7 Час назад
Когда ты активная, но очень глупая.
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9k
grigorenko vladislav 4 минуты назад
Так вроде жёстко приземлилась не диверсантка! Взрывница в жёлтой куртке была, а приземлившаяся - в белой. Слабо верится, что одна и та же сумела в воздухе переодеться...
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11k
ScorpionDS 20 минут назад
Может им вытяжки стоит делать, ну или в дома на кухню подавать излишки метана, иначе понятно почему от них столько таких видео ...
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2k
Максим Борисов Полчаса назад
Я думаю все дети в Китае уже видели эти ролики, но неужели настолько мало мозгов, что бы не понять последствия?
Хотя... нынешнее поколение это 90% кретины зависимые от гаджетов.
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3k
Dmitry Tarasov 36 минут назад
Взлетела на 11 метров - считай 4 этаж :)
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46k
Карандаш 39 минут назад
Судя по многочисленным видео из Китая на эту тему, то складывается впечатление, что они газ качают через канализацию.
P.S. Желающих рассказать про метан просьба не беспокоиться.
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26k
Валерий 43 минуты назад
нифига себе, как ее катапультировало. Дураков везде хватает. А китайцы сами не знают, что у них такое случается постоянно?
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2k
MrAnderson 45 минут назад
пздц 3 секунды летала , космонавт прям
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12k
Trenzel2003 47 минут назад
А теперь вопрос ,что жрут китайцы, если у них столько метана скапливается в канализации.
От сюда идея.
Попробуйте метан добывать в канализации и заправлять им авто.
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3k
дормидонт 47 минут назад
Судя по периодичности появления подобных видосов это у них национальная забава!
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2k
Anatoly 54 минуты назад
И современный дибилизм, похоже в любой стране мира: толпа снимает видосы тыкая смартфоном в лицо! Не вижу, чтобы кто-то в скорую звонил!
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17k
Ёшкин кот 57 минут назад
Тайкунавты. Начало.
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26k
MrGod 58 минут назад
Старая, Китайская забава, убей себя об крышку люка))
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1k
Дед Мазай 59 минут назад
Китайцы, похоже, первыми на Марс прилетят. Вон уже во всю астронавтов готовят.
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1k
Дед Мазай Час назад
Тут недавео IQ тест был опубликован и приведены данные по уровню интеллекта в разных странах. Так вот Китай там был на первом месте...
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2k
Darki Час назад
На соседний люк она пря успела.
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693
Olldd Час назад
Закон Дарвина в силе.
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8k
CHNM Час назад
Нихеррассе она полетала!
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8k
livaneth 2 часа назад
сероводород?
или метан?
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2k
DuckTales 2 часа назад
Повезло, садануло сильно ...
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 4272 поста (4182 в горячем)

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