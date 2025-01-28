Бросать петарду в канализацию было не лучшей идеей

1991
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В Китае школьница бросила петарду в канализацию. Через несколько секунд она пожалела о своём поступке.
Девочка была экстренно госпитализирована. Сейчас её жизни ничего не угрожает.
Пострадавшая девочка после инцидента.
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Хотя... нынешнее поколение это 90% кретины зависимые от гаджетов.
Но согласен метров 10-15 точно подкинуло. После такого не выживают, хотя ее скорее всего взрывной волной еще в момент отрыва убило и поломало.
Там и метан и другие летучие газы, которые скапливаются от того что сливают в канализацию или ливневку. . Но основа это метан, побочный продукт биохимического разложения.
А если в головушке мало места, что бы понять почему он там скапливается и очень хорошо взрывается в газовоздушной смеси, то да, можно уже и не беспокоиться.
От сюда идея.
Попробуйте метан добывать в канализации и заправлять им авто.
их там много, закончатся не скоро, зачем торопиться ..
это бестолковое создание пострадало по собственной дурости .. а могли бы пострадать совершенно невиновные, взрыв газа = не шутка, как видно ..
вопрос - сколько с ее родителей взыщут за эту шутку, на ремонт ямы с гoвнoм ..
или метан?