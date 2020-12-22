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Как медицинские маски навсегда вошли в нашу жизнь

Как медицинские маски навсегда вошли в нашу жизнь (18 фото)

Автор:
22 декабря 2020 12:26
Сообщество : Юмор
Метки: COVID-19   коронавирус   маска   новый год   пандемия   прикол   юмор   
817
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В начале года мы и предположить не могли, что особо непопулярная ранее вещь, станет настолько дефицитной и незаменимой. Мы долго сопротивлялись, но в итоге свыклись. Как это было...
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Метки: COVID-19   коронавирус   маска   новый год   пандемия   прикол   юмор   
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Raush Час назад
Бл... как уже достал этот маскарад...
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Stan from Russia

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