Как медицинские маски навсегда вошли в нашу жизнь

В начале года мы и предположить не могли, что особо непопулярная ранее вещь, станет настолько дефицитной и незаменимой. Мы долго сопротивлялись, но в итоге свыклись. Как это было...
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4. Девушки сначала радовались, что теперь не нужно краситься... но даже и им это все изрядно надоело
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