Как медицинские маски навсегда вошли в нашу жизнь

В начале года мы и предположить не могли, что особо непопулярная ранее вещь, станет настолько дефицитной и незаменимой. Мы долго сопротивлялись, но в итоге свыклись. Как это было...

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1. Летом эта шутка казалось очень смешной 0 Источник:

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2. В декабре 2020 года над этим уже никто не хохочет 0 Источник:

3. Наступила зима... все же попадали в аналогичную ситуацию? 0 Источник:

4. Девушки сначала радовались, что теперь не нужно краситься... но даже и им это все изрядно надоело 0 Источник:

5. Некоторым людям бесполезно объяснять, что маску нужно менять каждые 6 часов 0 Источник:

6. Про людей, которые относятся ко всему формально 0 Источник:

7. Дошло и до того, что маски начали применять не по их прямому назначению 0 Источник:

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9. Мода, остановись! 0 Источник:

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12. Согласитесь, что выглядит это достаточно крипово 0 Источник:

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14. Эту боль уже прочувствовал каждый обладатель очков 0 Источник:

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16. Есть проблема - есть решение 0 Источник: