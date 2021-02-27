Воспитание собаки

673
2
Умерла собака Кай. Пост тут: Ну и был взят щенок. Зовут этого парня Курземес Данисимус Джей. У меня уже 4-тая немецкая овчарка(живут они мало). Для воспитания собаки есть только три правила-твёрдость, нежность и терпение. Нам всего 4 месяца, так что не судите строго.
Мы уже изучили руковые команды: сидеть, лежать, ждать, охранять, рядом(без поводка), не брать у чужих...И вот такое чудо, прям 20-ть минут назад.:))) Ни спалился ни разу....Ели дома копчёную курицу, а кости в мусорник. Вот вам и все смыслы воспитания
Заметьте-никакого палива!
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Собака испугалась петард и загнала себя в ловушку
- Мужчина дрессировал своего хаски, как охранника магазина, но во время ограбления тот подвёл хозяина
- Крис Эванс прокачал свои навыки ради больного питомца
- 20+ любопытных фактов о собаках, которые вы могли не знать
- Собака чуть не погибла из-за снежного плена и сломанной лапы
Метки: воспитание. лучший друг палево собака
50
Понравилось50
Новости партнёров
Загрузка...
Здоровья ему, хороший мальчик
Немцы отличная порода, умнейшие, красивые добрый собаки.
Тоже был овчар давны-давно, не могу завести еще одного, как вспомню первого, так сердце разрывается.
Долгих вам совсестных лет!