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Воспитание собаки

Воспитание собаки (2 фото)

Автор:
27 февраля 2021 19:28
Метки: воспитание.   лучший друг   палево   собака   
673
2
Умерла собака Кай. Пост тут: Ну и был взят щенок. Зовут этого парня Курземес Данисимус Джей. У меня уже 4-тая немецкая овчарка(живут они мало). Для воспитания собаки есть только три правила-твёрдость, нежность и терпение. Нам всего 4 месяца, так что не судите строго.

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Метки: воспитание.   лучший друг   палево   собака   
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19  комментариев
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12k
KOSTELLO 3 часа назад
Какой замечательный дуралейкин
Здоровья ему, хороший мальчик
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10k
Андрей Ватрушкин Час назад
Видео давай.
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2k
Velho Safado Час назад
Ну, дык "пылесос" же ещё. У меня пока малой был - было отдельное ведро для объедков. С плотно закрывающейся крышкой.
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4k
Tatyana 2 часа назад
Господи, зачем собаку называть в честь латышского региона?
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716
Шурман Tatyana 23 минуты назад
Ну а в чем проблема ? ну из Курземе собачка :) море , реки озера :) Канерис , Слоке , Енгури . А леса у нас какие :) А пляжи чистые и не то что в Юрмале или в Калгурятнике .
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5k
Владимир 2 часа назад
Были у меня немцы. Лучше собак для меня нет. Отправил крайнюю "гулять по радуге" и сил не было брать новую. И тут возле ворот дома стоит дворняга, видно, что уличная, помесь немца с кем то. Позвал во двор. Пришла, осталась. С тех пор живет у меня, умная зараза. Руки лижет, слушается. Хрен её выгоню, привык к ней.
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24k
Полено-Буратино Автор поста Владимир Час назад
Вот и соседка, латышка, взяла из приюта собаку. Кличут "Руфик". Некая помесь Немецкой овчарки и Русского Терьера. Ну, просто уверяю, добрейшей собачьей Души пёс! Разве в этом суть? Какая порода? Суть в воспитании. А тут только три правила, о коих вещал в посту: твёрдость, нежность и терпение. Не Жестокость, но Твёрдость. И это разные понятия. И пёс будет полностью социализирован.
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5k
Majul 2 часа назад
Долгих лет Кузе или Джею)) Курземес Данисимус Джей, как вы его дома называете )

Немцы отличная порода, умнейшие, красивые добрый собаки.

Тоже был овчар давны-давно, не могу завести еще одного, как вспомню первого, так сердце разрывается.

Долгих вам совсестных лет!
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24k
Полено-Буратино Автор поста Majul 2 часа назад
Не! дома просто Джей...но, зараза, иногда кажется, что их в доме минимум восемь!
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383
С того Берега моря 2 часа назад
Пусть будет с Вами дольше чем предыдущий, гораздо дольше,а лучше он будет или хуже (что вряд ли), покажет время.
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24k
Полено-Буратино Автор поста С того Берега моря 2 часа назад
Собаки, как люди-все разные. Джей будет хороший охранник! Команда "Взять" в 4 месяца....для меня шок! Но Кай(предыдущий), скажем так, "терпел" детей, а этот вылижит до обеления! И пока, мы плохо ищем. Скажем так...нехотя....Ну так то пока.... Какие наши годы?
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383
С того Берега моря Полено-Буратино 2 часа назад
У моего первая команда, была "дай лапу",все ,почти пятнадцать лет, очень любил "давать лапу",потому что в детстве за это, получал что-то вкусненькое))
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24k
Полено-Буратино Автор поста С того Берега моря 2 часа назад
Ой! Лапы мы даём всем весьма охотно! Особенно детям! Хош правую,, хош левую.....
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673
GoInDown 2 часа назад
бандитская рожа))
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3k
Денис 3 часа назад
Вспомнилось )))
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