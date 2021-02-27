Воспитание собаки

Как себя вести после смерти близкого человека и не нарваться на мошенников

И совсем не "потерянное поколение": девушка спасла тонущего бездомного пса

Мужчина провалился под лёд, спасая тонущего пса

Крис Эванс прокачал свои навыки ради больного питомца

Собака чуть не погибла из-за снежного плена и сломанной лапы

Через 2 дня спасатели вернулись на место пожара и отколупали чудом уцелевшую в огне собаку от...