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Позавчера ушёл Друг

Позавчера ушёл Друг (1 фото)

Автор:
27 ноября 2020 21:54
Метки: друг   собака   собеседник   участник   
434
1
"Первоначально он отнёсся ко мне неприязненно и даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой, – тут арестант усмехнулся, – я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово…"Михаил Афанасьевич Булгаков.

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Метки: друг   собака   собеседник   участник   
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22k
Max Shtirlic 2 часа назад
.пришёл в два часа ночи, лизнул в лицо, повилял хвостом....мы ведь дебильные люди: Каюха, иди на место.....а он прощаться приходил.....Утром Кай лежал на своём месте....мёртвым.

Соболезную.
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2k
DENIS-KA 2 минуты назад
Как я тебя понимаю, друг. Моего Ларика нет уже 3 года, почти. А слезы градом как вспомню... Когда нибудь мы встретимся на ралужном мосту...
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18k
Азуми Полчаса назад
Игорь, сочувствую. Очень тяжело терять домашних питомцев. Любых.
А собака еще и друг. И все понимает, только сказать не может.
И чувствуешь какую-то свою вину, что не понял.
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24k
Полено-Буратино Автор поста Азуми 6 минут назад
Спасибо за понимание.
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9k
alexis 57 минут назад
Все собаки попадают в рай.
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53k
Dominus Час назад
Чем больше узнаю людей, Тем больше нравятся собаки. Они честней, они добрей, По пустякам не лезут в драки.

Не лгут, не пьют, не предают, Не обижают так беспечно, И в душу ядом не плюют, И понимают всё, конечно.

Чем больше узнаю людей, Тем больше нравятся собаки. Они как друг с тобой везде Пойдут, не пятясь, точно раки.

Разборчивые их глаза Не побегут за первым встречным, И даже если «против» - «за», И понимают всё, конечно.

Чем больше узнаю людей, Тем больше нежности к собакам Различных видов и мастей, Бесхвостым, стриженным, лохматым,

Что платят за добро добром И в дружбу верят бесконечно, Не треплют длинным языком И понимают всё, конечно.

Мне невдомёк, в конце концов, За что в ругательной атаке Друг другу тычем мы в лицо, Мол, дескать, злые, как собаки.

Нам до таких ещё расти, Чтоб вровень стать с их благородством, А им вовек не доползти До человеческого скотства.

Чем больше узнаю людей,
Тем больше нравятся собаки...
Чем больше узнаю людей, Тем больше нравятся собаки. Они честней, они добрей, По пустякам не лезут в драки. Не лгут, не пьют, не предают, Не обижают так беспечно, И в душу ядом не плюют, И понимают всё, конечно. Чем больше узнаю людей, Тем больше нравятся собаки. Они как друг с тобой везде Пойдут, не пятясь, точно раки. Разборчивые их глаза Не побегут за первым встречным, И даже если «против» - «за», И понимают всё, конечно. Чем больше узнаю людей, Тем больше нежности к собакам Различных видов и мастей, Бесхвостым, стриженным, лохматым, Что платят за добро добром И в дружбу верят бесконечно, Не треплют длинным языком И понимают всё, конечно. Мне невдомёк, в конце концов, За что в ругательной атаке Друг другу тычем мы в лицо, Мол, дескать, злые, как собаки. Нам до таких ещё расти, Чтоб вровень стать с их благородством, А им вовек не доползти До человеческого скотства. Чем больше узнаю людей, Тем больше нравятся собаки...
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933
anton Час назад
Когда с людьми научитесь дружить, твари??? Вам скоро уже планету не собрать, а вы по выдуманной собачке богатого утырка скорбите... ну не показушники ли?
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8k
владимир anton 48 минут назад
Есть рифма к твоему имени....
Само догадаешься?!
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53k
Dominus anton 9 минут назад
Тебя то точно писта родила а не мама.
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933
anton владимир 9 минут назад
Неинформативно и по-скотски тупо... дрочи на несуществующих собачек, когда тебя придут убивать недруги-люди...
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933
anton Dominus 8 минут назад
Тебе тоже добра, [мат]!
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2k
DENIS-KA anton 4 секунды назад
Злость всегда плохо. Ты никогда не терял друга, собаку, который лучше человека. Мне тебя жаль, быть злым ущербно...
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8k
KOSTELLO Час назад
Жаль, соболезную!
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2k
VL Час назад
Сверху теперь присматривает за хозяином...
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24k
Полено-Буратино Автор поста VL 56 минут назад
Они все вчетвером ныне за мной присматривают. Встретимся. Ну на то всякому пора. Думаю, увижу виляющие хвосты......
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2k
Allmaster Час назад
Песий рай ему... читаю, и аж засвербело в носу, но мужики не плачут, соринка просто сука в глаз попадает...
У самого верный песель помер тихо и как бы извиняясь, прости хозяин... бляяяяя...
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24k
Полено-Буратино Автор поста Allmaster 55 минут назад
А тоска в душе......всё его уши ищу рядом.
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232
Михаил Болгов Час назад
Сочувствую моих 2 собак в этом месяце отравили, через забор какие-то ублюдки отраву кинули(((одному 9 другому 4 всего было, за ночь ушли.
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53k
Dominus Михаил Болгов 58 минут назад
Этим тварям все вернется бумерангом за их мерзкие дела.
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24k
Полено-Буратино Автор поста Михаил Болгов 55 минут назад
Я бы Тварям руки рубил! Сразу! Без иллюзий!
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7k
kaboza 2 часа назад
Хорошего ему в раю для песов..
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