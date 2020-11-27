Позавчера ушёл Друг

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Мне иногда кажется, что собаки человечнее, чем мы....человеки. Друг уходил тяжело и как подобает бойцу-тихо. К сожалению, собаки не умеют разговаривать. От момента, когда он стал с трудом запрыгивать в машину, до момента гибели прошло всего 37 дней. Мы с семьёй сделали всё: первая операция с донором крови, соседской лайкой прошли успешно.....уже на пятый день....он, виляя хвостом, запросто запрыгивал в машину. На восьмой день, боец слёг, и перестал даже пить. Вторая тяжелейшая операция....и опять, почти чудо.....на третий день гонял ворон по двору. Наш ветеринар Рита, уже в первую операцию сказала приговор-рак печени. Мол, не стройте иллюзий-года два-максимум. Но как хотелось верить, что есть ещё этих два года.Видимо терпел....рак-это вам не тётка. Ходил трудно, не весело повиливал хвостом.....пришёл в два часа ночи, лизнул в лицо, повилял хвостом....мы ведь дебильные люди: Каюха, иди на место.....а он прощаться приходил.....Утром Кай лежал на своём месте....мёртвым.Он у меня был четвёртой немецкой овчаркой. Каждая, уходящая, это как пол сердца вырвать.... Ум, как бы, внутри понимал, ну 13 лет....это почти предел. 16 прожил Вик. И, внутри, понимаю, всем свой век отпущен, но Каю было всего 6,5 лет. И такой умница был....лучший из всех.Заканчивая свой печальный пост, хочу сказать, что не бывает Злых собак, любых пород-бывают злые и дебильные люди, которые их воспитали.А, попробуйте им, собакам, в глаза посмотреть......иногда, даже стыдно становится за свои поступки.А ещё.....все собаки точно попадают в Рай, ибо нет более преданного животного.Во всяком случае мне, в это очень хочется верить.