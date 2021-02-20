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Собака испугалась петард и загнала себя в ловушку

Собака испугалась петард и загнала себя в ловушку (5 фото)

Автор:
20 февраля 2021 13:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: забавно   курьезные ситуации   курьёзные случаи   ну и ну   собака   спасение животного   
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Курьезный случай произошел в Китае. Дворняга, испугавшись звуков праздничного салюта, попыталась найти укромное место и каким-то образом забилась в межквартирную перегородку. Пришлось проделывать дыру в стене, чтобы спасти животное.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   курьезные ситуации   курьёзные случаи   ну и ну   собака   спасение животного   
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