Собака испугалась петард и загнала себя в ловушку

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Курьезный случай произошел в Китае. Дворняга, испугавшись звуков праздничного салюта, попыталась найти укромное место и каким-то образом забилась в межквартирную перегородку. Пришлось проделывать дыру в стене, чтобы спасти животное.
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Люди, помогите!
По сообщению шанхайского новостного сайта The Paper, инцидент произошел 13 февраля, когда местные жители праздновали Лунный Новый год.
Собака застряла за стеной на четвертом этаже жилого комплекса в Яньчэне, городе в провинции Цзянсу на востоке Китая.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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