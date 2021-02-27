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Жителей Златоуста впечатлило зрелище, похожее на поезд из адских глубин в клубах пара и отблесках огня

Жителей Златоуста впечатлило зрелище, похожее на поезд из адских глубин в клубах пара и отблесках огня (1 фото + 2 видео)

Автор:
27 февраля 2021 08:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   буря   златоуст   рельсы   снег   снегоуборщик   челябинск   чистка   
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В городе Златоусте Челябинской области продолжают ликвидировать последствия прокатившейся по региону стихии. Для очистки трамвайных путей был выпущен на свободу линию и полночи колесил по городу специально оборудованный для этих целей вагон.

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Метки: Россия   буря   златоуст   рельсы   снег   снегоуборщик   челябинск   чистка   
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10  комментариев
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31k
Лесли 🥰 Час назад
Туда же))))
Ссылка youtu.be
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2k
mtonaka Полчаса назад
Видео класс! Прям адище!!! Ни какие спецэффекты так не смогут...
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314
KevinSmith Полчаса назад
AC/DC - Rock N Roll Train

Ссылка www.youtube.com
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33k
AGM 50 минут назад
По приборам идут
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−3
Князь Курбский AGM 23 минуты назад
По рельсам
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3k
ctrl-v 52 минуты назад
Аннушка уже разлила масло
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2k
Manul Час назад
Напоминает фильм и сериал сквозь снег.
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19k
Ратибор 2 часа назад
трамвай апокалипсиса
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4k
Vasiliy Ратибор 2 часа назад
И он прекрасен!
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