В городе Златоусте Челябинской области продолжают ликвидировать последствия прокатившейся по региону стихии. Для очистки трамвайных путей был выпущен на
свободу линию и полночи колесил по городу специально оборудованный для этих целей вагон.
В Сети попало видео, на котором, видно, стремительно несущийся объект, объятый клубами снега - лишь в какой-то момент становится понятно, что это едет трамвай, щётки которого поднимают с путей снег, образуя вокруг транспорта, столь фантасмагорическое зрелище.
"Адский трамвай, посланный самим дьяволом на борьбу со снегом", – пишут про этот транспорт местные жители в соцсетях.
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На Южном Урале несколько дней гуляла снежная буря, в результате чего на улицах образовались огромные сугробы, преодолеть которые самостоятельно трамваи не могли, тогда им на помощь пришла спецтехника. Уборка снега велась практически круглосуточно и в настоящий момент рельсовый общественный транспорт уже обслуживает пассажиров:
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ли
Авторский пост
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