В Сети попало видео, на котором, видно, стремительно несущийся объект, объятый клубами снега - лишь в какой-то момент становится понятно, что это едет трамвай, щётки которого поднимают с путей снег, образуя вокруг транспорта, столь фантасмагорическое зрелище.

"Адский трамвай, посланный самим дьяволом на борьбу со снегом", – пишут про этот транспорт местные жители в соцсетях.