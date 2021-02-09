В Петербурге водитель снегоуборщика успел потушить загоревшееся авто до приезда пожарных

Главное, чтобы теперь пожарных не оптимизировали, если водитель снегоуборщика сможет справиться с их работой.
На Туристской улице Приморского района Санкт-Петербурга загорелось каршеринговое авто, водитель которого попытался было самостоятельно справиться с огнем, но не преуспел.
Тогда на помощь к нему поспешил работающий неподалеку водитель снегоуборщика, который зачерпывал снег ковшом и сбрасывал его на горящую машину. Потушить огонь удалось еще до приезда пожарных.
Правда, судя по тому, что осталось от авто, восстановлению оно не подлежит. Его передняя часть выгорела полностью.
Источник:
Ссылки по теме:
- Снежный ад, или как мы напрочь отвыкли от зимы
- Новая услуга: на время снегопадов петербуржцам предлагают сопровождение с лопатой
- Снежный апокалипсис в России: юмор из соцсетей
- Удивительные снимки зимнего Санкт-Петербурга от французского фотографа
- Снежный бунт россиян: в стране начали закапывать управляющие компании
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...
==========
Вполне может такое быть, что владелец авто еще и будет судить снегоубощика за принесённый вред авто. Типа пожарные бы только побрызгали водой, а этот весь передок нахрен разнёс.
Люди по разному могут свою "благодарность" выражать. Потому и далеко не каждый бросается не думая на выручку.
Не стоит переживать за пожарных. Данный случай исключение, а не правило.