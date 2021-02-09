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В Петербурге водитель снегоуборщика успел потушить загоревшееся авто до приезда пожарных

В Петербурге водитель снегоуборщика успел потушить загоревшееся авто до приезда пожарных (3 фото + 2 видео)

Автор:
09 февраля 2021 15:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: каршеринг   пожар   санкт-петербург   снег   снегоуборщик   спецтраспорт   тушение огня   
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Главное, чтобы теперь пожарных не оптимизировали, если водитель снегоуборщика сможет справиться с их работой.

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Метки: каршеринг   пожар   санкт-петербург   снег   снегоуборщик   спецтраспорт   тушение огня   
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26k
Fat Lynx Час назад
Какой смысл тушить каршеринг?
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9k
quam mordet Fat Lynx 59 минут назад
Рядом авто стояли, могли пострадать. Если бы не тушили, дорога бы встала напрочь, а так все проезжали. Ну и главное - теперь контора точно не повесит ущерб на водителя.
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13k
vikklu 5 минут назад
А толку тушить-то? Если уж загорелась машина, то восстановлению уже не подлежит, а выгорит всё когда, проще утилизировать. Главное, пожар локализовать, чтобы другое чего не загорелось.
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50k
pynh Полчаса назад
А почему пионеры не подорвались?

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41k
Митрий Полчаса назад
У нас еще могут повесить, что помял, пока тушил.
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26k
Игорь 37 минут назад
Главное, .... , если водитель снегоуборщика сможет справиться с их работой.
==========
Вполне может такое быть, что владелец авто еще и будет судить снегоубощика за принесённый вред авто. Типа пожарные бы только побрызгали водой, а этот весь передок нахрен разнёс.
Люди по разному могут свою "благодарность" выражать. Потому и далеко не каждый бросается не думая на выручку.
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3k
Shtoppi 39 минут назад
<<Главное, чтобы теперь пожарных не оптимизировали, если водитель снегоуборщика сможет справиться с их работой.>>
Не стоит переживать за пожарных. Данный случай исключение, а не правило.
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1k
Fara Zolkin Час назад
Водителю, премию за героизм!
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