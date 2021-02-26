Известные люди Великой страны. 1975 год

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В подборке интересные фотоснимки советских актёров сделанные в 1975 году
Лариса Голубкина. Уже давно за спиной её самые популярные кино роли - Шурочка Азарова и директор кафе "Одуванчик". Но в 1975 году на телеэкраны вышел "Бенефис Ларисы Голубкиной". Одна из лучших передач этого цикла.
Актриса Лариса Голубкина в телевизионной программе "Бенефис" (режиссер Евгений Гинзбург). 17 мая 1975 года. Фото Виталия Созинова /Фотохроника ТАС
Олег Павлович Табаков. В те времена - один из ведущих актёров легендарного "Современника"
Актер Московского театра "Современник" Олег Павлович Табаков. 23 декабря 1975 года. Фото И. Рыбакова / РИА Новости
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Наталья Трубникова - пока ещё не прекрасная Мелисента из "31 июня", поэтому знали тогда её только любители балета
Балерина Наталья Трубникова. 20 ноября 1975 года. Фото Василия Малышева / РИА Новости
У писателя Константина Симонова с "Современником" было не просто сотрудничество. Это можно было назвать дружбой, длинною в жизнь.
Писатель Константин Симонов и главный режиссер московского театра "Современник" Галина Волчек. 20 ноября 1975 года. Фото Анатолия Гаранина / РИА Новости
Но буквально через полгода её будут знать все в СССР, после показа "Иронии судьбы" 1 января 1976 года. А пока, в 1975, идёт работа над фильмом
На съемках фильма "Ирония судьбы" (режиссер Эльдар Рязанов). В роли Надежды Шевелевой - польская актриса Барбара Брыльска, в роли врача Евгения Лукашина - Андрей Мягков. 1975 год. Фото В. Алисова / РИА Новости
Донатас Банионис. Один из популярнейших прибалтийских актёров. За спиной уже и "Мёртвый сезон" и "Солярис". А в этом году зритель увидел "Бегство мистера Мак-Кинли".
Народный артист Литовской ССР Донатас Банионис. Октябрь 1975 года. Фото Владимира Вяткина / РИА Новости.
В 1975 году Инна Чурикова пришла в театр имени Ленинского комсомола. И стала легендой Ленкома.
Актриса театра им. Ленинского комсомола Инна Чурикова. 18 сентября 1975 года. Фото Бориса Кауфмана / РИА Новости
Потрясающий Аркадий Райкин.
Народный артист СССР, художественный руководитель Ленинградского театра эстрады и миниатюр Аркадий Исаакович Райкин дома. Декабрь 1975 года. Фото Анатолия Гаранина / РИА Новости
Федор Хитрук. Выдающийся мультипликатор. К этому времени уже вышли и "Винни Пух", и "Бонифаций" для детей. И потрясающие мультфильмы для взрослых.
Федор Савельевич Хитрук (1917-2012), мультипликатор, режиссёр, сценарист, Народный артист СССР, главный художник студии "Союзмультфильм". 19 сентября 1975 года. Фото Василия Малышева / РИА Новости
В этом году сыграли свадьбу легенды фигурного катания Ирина Роднина и Александр Зайцев.
Советские фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев в день бракосочетания. Сентябрь 1975 года. Фото Юрия Сомова / РИА Новости
Киноактриса Наталья Фатеева и киноактер Николай Мерзликин на IX Московском международном кинофестивале.
15 июля 1975 года. Фото Галины Кмит / РИА Новости
Режиссер, театральный деятель, народный артист СССР Олег Николаевич Ефремов и актер театра и кино Всеволод Осипович Абдулов.
25 августа 1975 года. Фото Борис Кауфмана / РИА Новости
Очаровательная Элина Быстрицкая.
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Элина Авраамовна Быстрицкая. 20 августа 1975 года. Фото Борис Кауфмана / РИА Новости
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Метки: актеры известные люди фото
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Тётя Валя, Надя из Иронии судьбы, мультики... всё это я в 80х увидел и начал понимать, потом ждал, потом переживал, потом начал печалиться что окружает го.вно, а не Тётя Валя, Надя из иронии судьбы и качественные мультики (Смешарики крутые)