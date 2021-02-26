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Известные люди Великой страны. 1975 год

Известные люди Великой страны. 1975 год (14 фото)

Автор:
26 февраля 2021 17:48
Метки: актеры   известные люди   фото   
900
14

В подборке интересные фотоснимки советских актёров сделанные в 1975 году

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Метки: актеры   известные люди   фото   
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12k
Yasen_Perec 5 часов назад
Брыльска клёвей всех.
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Александр Сучков Yasen_Perec 4 часа назад
а Тётя Валя- моё детство. Кто клёвей тогда?)))
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682
Oort Час назад
Меня ещё не было тогда.
Тётя Валя, Надя из Иронии судьбы, мультики... всё это я в 80х увидел и начал понимать, потом ждал, потом переживал, потом начал печалиться что окружает го.вно, а не Тётя Валя, Надя из иронии судьбы и качественные мультики (Смешарики крутые)
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38k
Элек Мек 4 часа назад
Комментарий к фото
Барбару в СССР знали и до Иронии судьбы,в кинотеатрах шли фильмы с её участием Фараон,Анатомия любви и т.д. и т.п.
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