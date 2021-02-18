Как изменились актеры фильма "Деннис-мучитель" спустя 27 лет

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"Деннис-мучитель" - детская комедия, вышедшая в июне 1993 года. По сюжету непоседливый мальчишка достает всех вокруг, особенно соседей. Мы решили посмотреть, как изменились главные герои фильма спустя 27 лет.
1. Мэйсон Гэмбл — Деннис Митчелл
Мэйсона Гёмбла выбрали на роль Денниса из 20 000 детей, пришедших на прослушивание. Несмотря на плохие отзывы критиков, комедию тепло приняли зрители. После этого фильма Мэйсон снялся также в боевике "Неистребимый шпион", ужастике "Зловещая луна", антиутопии "Гаттака", драме "Академия Рашмор", телевизионном фильме "Анин колокольчик" и других картинах. Между фильмами он делал большие перерывы, теряя интерес к кинематографу. Закончив с актерской карьерой, он отучился на зубного техника, а затем на морского биолога. Сейчас ему 35 лет и публичную жизнь он не ведет.
2. Уолтер Маттау — мистер Джордж Уилсон
Уолтер Маттау сыграл мистера Джордж Уилсон - соседа Денниса - которому регулярно доставалось от маленького проказника. Маттау и до "Денниса-мучителя" уже был известным американским актером-комиком. В 1967 году он получил "Оскар" за лучшую роль второго плана в комедии "Азарт удачи". До самой смерти он продолжал сниматься в кино, а в 2000 скончался на 79-м году жизни.
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3. Джоан Плаурайт — миссис Марта Уилсон
Джоан Плаурайт сыграла жену соседа, который регулярно становился мишенью для Денниса. Она - обладательница двух премий "Золотой глобус", была номинирована на "Оскар". Российскому зрителю Плаурайт запомнилась в качестве пожилой дамы, например, няни в "101 далматинце", Вирджинии Арнесс в "Дом вверх дном" и тети Люсинды в "Спайдервик". Сейчас актрисе 91 год, проживает в Великобритании.
4. Кристофер Ллойд — Сэм
Кристофер Ллойд сыграл вора в комедии про "Денниса-мучителя". Его так загримировали, что не сразу удается вспомнить реальную внешность актера. Кристофер Ллойд , пожалуй, самый успешный артист из фильма "Деннис-мучитель". Он - обладатель трех премий "Эмми", а фильмы с его участием давно стали культовыми, их с удовольствием пересматривают до сих пор: "Назад в будущее", "Пролетая над гнездом кукушки", "Кто подставил кролика Роджера", "Семейка Аддамс", "Трасса 60". Также он сыграл персонажа в компьютерной игре "Toonstruck" (1996) и озвучил доктора Эмметта Брауна во всех пяти эпизодах компьютерной игры "Back to the Future: The Game" (2010-2011). Сейчас актеру 82 года.
5. Леа Томпсон — Элис Митчелл
Леа Томпсон сыграла в фильме маму Денниса. Леа с детства занималась балетом, а в 20 лет решила стать актрисой. Сначала она снималась в рекламных роликах компании Burger King и клипах музыкантов, а позже ее заметили и пригласили в кино. Она снялась в известных фильмах: "Байки из склепа", "Назад в будущее", "Челюсти 3". После 2000-х участвовала в основном в малоизвестных телевизионных фильмах и появлялась в эпизодах сериалов. Сейчас актрисе 59 лет. У нее две дочери - Мэйделин и Зои Дойч, последняя пошла по стопам матери и стала актрисой.
6. Роберт Стэнтон — Генри Митчелл
Роберт Стэнтон по фильму - отец непоседы Денниса. У актера обширная фильмография, он по сей день снимается в популярных сериалах и фильмах: "Мистер Мерседес" (сериал, 2017 - 2019), "Джейсон Борн" (2016), "Правдивая история" (2015), "Черный список (2013 - по наст. время), "Оранжевый - хит сезона (2013 - 2019) и других. Сегодня актеру 57 лет.
7. Эйми Сакаситц — Маргарет Уэйд
Сегодня Эйми Сакаситц 36 лет. Ее карьера в кино продлилась недолго: с 1992 по 1996 год. Она приняла участие в 5 фильмах, а затем закончила сниматься. Сейчас она активно ведет Твиттер и называется себя - эпикурейка, кулинар, ботаник.
8. Наташа Лионн — Полли
Наташа Лионн появилась в фильме ненадолго, сыграв няню Денниса. Сейчас актрисе 41 год, она успела засветиться во многих успешных проектах, например, исполнила роль Джессики в "Американском пироге", Ники Николс в сериале "Оранжевый - хит сезоны", а в 2019 на Нетфликсе вышла комедийная-драма "Жизни матрешки" с Наташей в главной роли.
9. Девин Рэтрей — Микки
Девин Ратрей известен не только ролью Микки - парня Полли в "Дениисе-мучителе", мы его помним как Базза из "Один дома". Сейчас актеру 44 года, он снялся в фильмах "Небраска", "Ухаживание за Конди", "Голубые руины", "Хастлеры", а его последний проект - "Hollywood.Con" - с 2020 года в разработке.
10. Пол Уинфилд — шеф полиции
Пол Уинфилд сыграл шефа полиции. За актерскую карьеру он принял участие в известных проектах: исполнил роль Лютера Кинга в мини-сериале 1978 года, играл в фильмах "Терминатор" и "Звездный путь 2: Гнев Хана". Актер умер от сердечного приступа в 2004 году.
А вы помните этот фильм?
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Может все таки трудный Дэнис?