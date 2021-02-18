Как изменились актеры фильма "Деннис-мучитель" спустя 27 лет

Леа Томпсон сыграла в фильме маму Денниса. Леа с детства занималась балетом, а в 20 лет решила стать актрисой. Сначала она снималась в рекламных роликах компании Burger King и клипах музыкантов, а позже ее заметили и пригласили в кино. Она снялась в известных фильмах: "Байки из склепа", "Назад в будущее", "Челюсти 3". После 2000-х участвовала в основном в малоизвестных телевизионных фильмах и появлялась в эпизодах сериалов. Сейчас актрисе 59 лет. У нее две дочери - Мэйделин и Зои Дойч, последняя пошла по стопам матери и стала актрисой.