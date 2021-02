Как изменились актеры фильма "Деннис-мучитель" спустя 27 лет

Кристофер Ллойд сыграл вора в комедии про "Денниса-мучителя". Его так загримировали, что не сразу удается вспомнить реальную внешность актера. Кристофер Ллойд , пожалуй, самый успешный артист из фильма "Деннис-мучитель". Он - обладатель трех премий "Эмми", а фильмы с его участием давно стали культовыми, их с удовольствием пересматривают до сих пор: "Назад в будущее", "Пролетая над гнездом кукушки", "Кто подставил кролика Роджера", "Семейка Аддамс", "Трасса 60". Также он сыграл персонажа в компьютерной игре "Toonstruck" (1996) и озвучил доктора Эмметта Брауна во всех пяти эпизодах компьютерной игры "Back to the Future: The Game" (2010-2011). Сейчас актеру 82 года.