Как выглядели голливудские звезды почти 30 лет назад

Удивительную коллекцию фотографий случайно нашел и опубликовал в своем Instagram талантливый художник и фотодилер Дэн Бэрри.
Иметь снимок со звездой мировой величины — мечта огромного количества людей. А что, если мы скажем вам, что на свете есть один счастливчик, у которого так много совместных снимков с голливудскими звёздами, что их хватило бы на целый фотоальбом!
Художник и коллекционер старых фотографий Дэн Барри приобрёл целую коллекцию фотографий голливудских звёзд времён 1990-х годов. Пересматривая снимки, художник заметил, что на всех фотографиях вместе со звёздами стоит один и тот же человек! Кто этот парень и почему он решил продать коллекцию столь драгоценных фотокарточек — остаётся большой загадкой. Но поразглядывать снимки ещё молодых звёзд Голливуда — крайне увлекательно!
Художник и коллекционер старых фотографий Дэн Барри приобрёл целую коллекцию фотографий голливудских звёзд времён 1990-х годов. Пересматривая снимки, художник заметил, что на всех фотографиях вместе со звёздами стоит один и тот же человек! Кто этот парень и почему он решил продать коллекцию столь драгоценных фотокарточек — остаётся большой загадкой. Но поразглядывать снимки ещё молодых звёзд Голливуда — крайне увлекательно!
Джордж Клуни
Этому молодому парню, чьё имя и род деятельности остаётся большой загадкой, удалось сфотографироваться со звёздами первой величины, среди которых Николь Кидман, Уилл Смит, Шэрон Стоун, Роберт Дауни — младший и многие-многие другие!
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Шэрон Стоун
Новому владельцу снимков удалось выяснить, что многие из этих фотографий были сделаны на мероприятии «Житель Нью-Йорка идёт в кино» 14 марта 1994 года в отеле Bel-Air в Лос-Анджелесе. А так же, по всей видимости, счастливчику удалось побывать на 66-й церемонии вручения премии Оскар, где он и смог пополнить свою коллекцию фотографий со звёздами.
Джоди Фостер
Сам художник коллекционирует старые фотографии, которые могли бы вдохновить его на создание новых работ. Поэтому подобная находка является для Дэна Барри настоящим сокровищем! Ведь за ней определённо таится весьма интересная история неизвестного героя со снимков.
Клинт Иствуд
А вот и более свежие фотографии загадочного любителя снимков со звёздами. На них парень выглядит значительно старше, что говорит о том, что столь солидная фотоколлекция копилась годами. И как же тогда случилось, что незнакомец решился с ней распрощаться?
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