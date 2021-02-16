Как выглядели голливудские звезды почти 30 лет назад

Иметь снимок со звездой мировой величины — мечта огромного количества людей. А что, если мы скажем вам, что на свете есть один счастливчик, у которого так много совместных снимков с голливудскими звёздами, что их хватило бы на целый фотоальбом!



Художник и коллекционер старых фотографий Дэн Барри приобрёл целую коллекцию фотографий голливудских звёзд времён 1990-х годов. Пересматривая снимки, художник заметил, что на всех фотографиях вместе со звёздами стоит один и тот же человек! Кто этот парень и почему он решил продать коллекцию столь драгоценных фотокарточек — остаётся большой загадкой. Но поразглядывать снимки ещё молодых звёзд Голливуда — крайне увлекательно!