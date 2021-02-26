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В Нижнем Новгороде в жилом доме разнесло суши-бар

В Нижнем Новгороде в жилом доме разнесло суши-бар (6 фото + 3 видео)

Автор:
26 февраля 2021 10:36
Сообщество : Жить в России
Метки: бытовой газ   взрыв   завалы   мчс   нижний новгород   суши   хлопок   
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Утром 26 февраля произошёл взрыв в цокольном этаже девятиэтажного здания.

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Метки: бытовой газ   взрыв   завалы   мчс   нижний новгород   суши   хлопок   
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24  комментария
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13
Юденич 2 часа назад
Кто то прощелкал утечку газа а людям теперь куча проблем.
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1k
Максим 14 минут назад
когда что-то взрывается жилое, значит пукин опять на выборы собрался
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1k
emporio_ss 40 минут назад
суши взрываются в животе тоже

Ссылка coub.com
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20k
Бонивур 44 минуты назад
Этот дом не газифицирован, он слишком высокий
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32k
Игорь Бонивур 16 минут назад
1. Смотря какой год постройки. До 1984-го 9-ти этажки газифицировали.

2. А что мешало бармэнам на кухню газовые баллоны затащить?
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20k
Бонивур Игорь 14 минут назад
это 12 ти этажка,и она 100 процентов не газифицирована ,дому 8 лет.
А про баллон я ничего не говорил, только про дом
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32k
Игорь Бонивур 6 минут назад
Если новый то согласен. Но у автора ничего не сказано про год постройки дома.
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918
Max 50 минут назад
Интересно, а будут проверять тех, кто дал разрешение на пристрой в жилом массиве и разрешение на эксплуатацию газового оборудования в этом пристрое?
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14k
Поручик 52 минуты назад
А вот не стоило делать запечённые фирменные роллы "Перл-Харбор" с начинкой из гексогена, перемешанного с алюминиевыми опилками...
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17k
babuby 52 минуты назад
Ох не надо было класть хрен на поверку газоанализаторов!
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205
Юрий 59 минут назад
Газ очень опасная штука. Легко можно просмотреть как зальет огонь или недозакрыть.. Особенно старики страдают этим. Или кто по пъяни.
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143
Михаил Юрий Полчаса назад
На каждую хитрую жопу есть решение.
Уже давно газовые плиты делают с механизмом отключения газа если огонь пропадает
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27k
gfjhtgfjhf Михаил 21 минуту назад
Ага, баллон газовый и туристическая горелка.
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27k
Fat Lynx Час назад
Ядреный васаби у них там...
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918
Max 2 часа назад
Предполагая все было так или примерно так - У нас газом пахнет.!!надо отключать оборудование !! ......Чё,???Давай рабгтай!!!! У нас куча заказов! Это все, что вы должны знать о мелком и среднем бизнесе, развитие которого так активно продвигают либералы во власти.
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27k
gfjhtgfjhf Max 19 минут назад
Думаю там никто и понять ничего не успел. Пришли утром, включили свет - искра и привет.
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615
Serg Dex 2 часа назад
Сейчас опять родят какое-нибудь мертвое постановление или закон, которое работает на изымание денег.
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45k
Albert GER 2 часа назад
Васаби у них не той системы.
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660
GoInDown 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Заряд бодрости 2 часа назад
Первые официальные данные по пострадавшим!

пострадал 42-летний мужчина, госпитализирован
по предварительным данным под завалами находятся два человека. Один из них женщина, которую на данный момент обнаружили спасатели и предпринимают действия по ее извлечению
также под завалами может находиться еще одна женщина ее поиски ведутся.

Всего из здания эвакуировано 68 человек, в том числе 6 детей.
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992
Лучший Друг 2 часа назад
Ой, а что это там бумкнуло?!


Необходимо ставить газоанализаторы с запорным клапаном и аварийной вентиляцией
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17k
babuby Лучший Друг 47 минут назад
Газоанализаторы и клапаны обычно стоят. Но анализатор надо раз в год отдавать на поверку, и стоит эта поверка не мало. По этому анализатор просто отключают, и всё. А клапан часто просверливают, чтобы при перебоях с электроэнергией не отключался, или кусок трубы вместо него вворачивают.
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10k
Евгений 2 часа назад
Самурай сделал харакири.
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312
Nane First NameLast 2 часа назад
Опять "хлопок" и никто ту ни при чём
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