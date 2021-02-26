В Нижнем Новгороде в жилом доме разнесло суши-бар

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Пожарные не сдавались, пока не реанимировали кота

Что случится, если взорвать ядерное оружие в космосе

Птичку жалко: питерские спасатели вызволили дикую чайку из ледяного плена

Взлетело на воздух ещё одно детище Илона Маска: не в космос, а вдребезги...

Через 2 дня спасатели вернулись на место пожара и отколупали чудом уцелевшую в огне собаку от...