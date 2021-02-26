В Нижнем Новгороде в жилом доме разнесло суши-бар

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Утром 26 февраля произошёл взрыв в цокольном этаже девятиэтажного здания.
Взрыв (по предварительной версии бытового газа) произошёл в суши-баре "Самурай".
Жители рассказали, что в соседних домах был слышен сильный хлопок, тряслись стены.
На место тут же стянулись силы МЧС, которые начали разбирать завалы. Есть информация, что под завалами возможно находится 2 человека.
Вот первые кадры и видео с места события:
Жители рассказали, что в соседних домах был слышен сильный хлопок, тряслись стены.
На место тут же стянулись силы МЧС, которые начали разбирать завалы. Есть информация, что под завалами возможно находится 2 человека.
Вот первые кадры и видео с места события:
Жильцов дома, в котором произошёл взрыв, собираются эвакуировать в близлежащую школу, где срочно оборудуется пункт временного размещения.
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Метки: бытовой газ взрыв завалы мчс нижний новгород суши хлопок
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2. А что мешало бармэнам на кухню газовые баллоны затащить?
А про баллон я ничего не говорил, только про дом
Уже давно газовые плиты делают с механизмом отключения газа если огонь пропадает
пострадал 42-летний мужчина, госпитализирован
по предварительным данным под завалами находятся два человека. Один из них женщина, которую на данный момент обнаружили спасатели и предпринимают действия по ее извлечению
также под завалами может находиться еще одна женщина ее поиски ведутся.
Всего из здания эвакуировано 68 человек, в том числе 6 детей.
Необходимо ставить газоанализаторы с запорным клапаном и аварийной вентиляцией