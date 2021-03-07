Под Нижневартовском из-за прорыва нефтепровода загорелась река

В субботу во второй половине дня недалеко от Нижневартовска (ХМАО) загорелась поверхность акватории реки Обь. Причиной ЧП стала нефть, хлынувшая из старого подводного трубопровода. По предварительной версии, возгорание произошло от искры снегохода "Буран", на котором передвигались рыбаки.





В результате произошедшего пострадал 60-летний мужчина. Он получил ожоги лица и спины первой степени. Рыбак от госпитализации отказался.