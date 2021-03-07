Под Нижневартовском из-за прорыва нефтепровода загорелась река

Если бы не рыбаки, то об аварии на трубопроводе, возможно, узнали бы только после ледохода. Любители активного отдыха умудрились случайно поджечь нефть.
В субботу во второй половине дня недалеко от Нижневартовска (ХМАО) загорелась поверхность акватории реки Обь. Причиной ЧП стала нефть, хлынувшая из старого подводного трубопровода. По предварительной версии, возгорание произошло от искры снегохода "Буран", на котором передвигались рыбаки.
В результате произошедшего пострадал 60-летний мужчина. Он получил ожоги лица и спины первой степени. Рыбак от госпитализации отказался.
Источник:
Подводный трубопровод принадлежит АО «СибурТюменьГаз». В компании заявили, что возникший накануне пожар на Оби не несет опасности для окружающей среды. Однако в Ростехнадзоре сочли это сообщение сомнительным. По данным представителя ведомства Андрея Виля, на аварийном участке подводного продуктопровода могло находиться около 700 тонн широкой фракции легких углеводородов.
Источник:
Руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора Игорь Нисковских подписал приказ о создании комиссии по техническому расследованию аварии. Сейчас в районе возгорания работает МЧС, члены комиссии и инспекторы Ростехнадзора начнут работу как только позволят условия.
Сообщается, что площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров. Ближайший населенный пункт находится в 44 километрах от места аварии. Поврежденный участок трубопровода отключен.
Источник:
- Рыбаки поймали рыбу весом 133 килограмма
- Главу полиции Нижневартовска уволили после урока с имитацией разгона митинга
- Двигатель пассажирского "Боинга" разлетелся на части во время полета
- Иран назвал власти великой державы пиратами XXI века
- Через 2 дня спасатели вернулись на место пожара и отколупали чудом уцелевшую в огне собаку от глыбы льда
Понравилось24