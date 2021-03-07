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Под Нижневартовском из-за прорыва нефтепровода загорелась река

Под Нижневартовском из-за прорыва нефтепровода загорелась река (2 фото + 2 видео)

Автор:
07 марта 2021 12:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Нижневартовск   Обь   возгорание   мчс   нефть   рыбаки   трубопровод   
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Если бы не рыбаки, то об аварии на трубопроводе, возможно, узнали бы только после ледохода. Любители активного отдыха умудрились случайно поджечь нефть.

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Метки: Нижневартовск   Обь   возгорание   мчс   нефть   рыбаки   трубопровод   
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6  комментариев
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598
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Да уж, только Норильскую аварию на тормозах спустили, и вот снова.
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11k
Андрей Ватрушкин 53 минуты назад
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−19
Ватник Час назад
Это же очередной прорыв, рывок, от плешивого ёршика. Красиво горит, по нашему, по российски!
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760
Лучший Друг Час назад
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2k
A 2 часа назад
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