Грабитель наставил пистолет на жертву, но всё пошло не по плану

Записи видеокамер показали, как житель Бразилии выскочил вечером 10 сентября на дорогу перед автомобилем и направил на него оружие.
На записи видно, что водитель сначала хотел объехать мужчину, но позже передумал, прибавил газу и сбил "бедолагу".
На помощь неудавшемуся грабителю пришли два подельника и утащили его с улицы, видимо, побоявшись полиции.
На помощь неудавшемуся грабителю пришли два подельника и утащили его с улицы, видимо, побоявшись полиции.
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А вообще очень интересный способ ограбления...
Поездов например!