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Грабитель наставил пистолет на жертву, но всё пошло не по плану

Грабитель наставил пистолет на жертву, но всё пошло не по плану (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2020 15:18
Сообщество : Криминал
Метки: автомобиль   бразилия   возмездие   грабитель   карма   ночь   ограбление   
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Записи видеокамер показали, как житель Бразилии выскочил вечером 10 сентября на дорогу перед автомобилем и направил на него оружие.

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Метки: автомобиль   бразилия   возмездие   грабитель   карма   ночь   ограбление   
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24  комментария
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Да, глядя на то, КАК они его тащили, становится понятным, почему он быстро выбрал самостоятельное перемещение.
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 4 минуты назад
Объявить план "перехват", водилу найти и ... наградить!
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−42
Алещенко Олександр 16 минут назад
Тока тапки остались.Водила красавец.
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4k
Vallek Полчаса назад
Драйвер - красава! Быстро среагировал)))
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27k
Alex 36 минут назад
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2k
Борис Карабанов 38 минут назад
Просчитались "психологи" - красные маечки не помогли в деле, не остановили автомобиль, хотя и закрыли объезд слева. Шарахнулся водитель от них в сторону, решил объехать грабителя уже справа, но тот, в свою очередь, кинулся назад. Бывает.
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29k
Элек Мек 41 минуту назад
Ибо нефиг.
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−17
Edgars An 57 минут назад
А ты - не воруй.
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2k
Ухалус Посовиномус Час назад
Вот машинка в самый раз для бразильских ночных покатушек)
Вот машинка в самый раз для бразильских ночных покатушек)
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3k
Мих Час назад
Ай, красава водила! Вот просто сразу зауважал! Жаль, дрищ с пистолем под колесо не попал!
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2k
kreza Час назад
Теперь я знаю откуда берутся брошенные на дороге тапки...
Теперь я знаю откуда берутся брошенные на дороге тапки...
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8k
Serg2001 Час назад
"За что боролся, на то и напоролся!" (с)
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60k
HundeBeißer2 Час назад
Эх, смазал сальтуху, недокрутил....
А вообще очень интересный способ ограбления...
Поездов например!
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6k
Sterling Malory Archer Час назад
Грабитель наставил пистолет на жертву, но всё пошло не по плану
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49k
pynh Час назад
пацан к успеху шел
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223
Nane First NameLast Час назад
Страйк!
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392
ЙсГоры Час назад
надо было развернуться и остальных добить)
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8k
Гомерчик 2 часа назад
Вы тоже услышали эту музыку? ))
Вы тоже услышали эту музыку? ))
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12k
Егор Гомерчик Час назад
У меня эта мелодия заиграла
У меня эта мелодия заиграла
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7k
Star Link 2 часа назад
Жаль, что не размазал.
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20k
Vazari 2 часа назад
Наверное, ни один бразилец. выходя из дома не уверен, что вернется еще сюда живым.
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2k
Гур 2 часа назад
Бразилия х.ули...там много-много диких обизян
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Показать ещё 2 комментария
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