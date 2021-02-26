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Как выпивка спасла пекаря с «Титаника» и еще десятки пассажиров затонувшего лайнера

Как выпивка спасла пекаря с «Титаника» и еще десятки пассажиров затонувшего лайнера (7 фото)

Автор:
26 февраля 2021 06:01
Метки: интересное   история   титаник   
394
7
Выпивший человек поступает не всегда правильно. Да что там говорить — иногда даже нелогично. Обычно это создает проблемы ему и другим, но не всегда. Любовь пекаря «Титаника» Чарльза Джуфина к горячительным напиткам помогла выжить ему и еще многим людям во время крушения парохода.
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Метки: интересное   история   титаник   
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8  комментариев
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40k
doker 2 часа назад
Интересно, деревянные шезлонги пошли бы ко дну с кораблем или независимо от пекаря все равно плавали по поверхности моря, смытые водой с палубы? Хотя... он же был пьяный.
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Павел doker 2 часа назад
Быть может пока шезлонги бы всплывали, кто то, кто мог за них ухватится, уже утонул.
Дорога ложка к обеду.
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MaKa1503 7 минут назад
Шах и мат, трезвенники и ЗОЖники !)
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612
Serg Dex 45 минут назад
На "пассажире"гнать самогон это вообще за гранью, да ещё и шеф-повару хоть и пекарню, им качественного пойла достать не проблема а тут самогон который для изг. требует изрядного кол. проточной воды, Судно не бездонная бочка, на грузовых и рыбаках бывает такое практикуют))) История явно преукрашена.
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8k
Alexander Час назад
Пьянство не отдых, а тяжелый изнурительный труд...
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35k
Сан Саныч 2 часа назад
Как говорится, бухать это вам не спортом заниматься. Тут здоровье нужно.
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