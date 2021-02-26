Как выпивка спасла пекаря с «Титаника» и еще десятки пассажиров затонувшего лайнера

К счастью для Чарльза и многих других, судно погрузилось плавно и не создало обычного в таких случаях водоворота, который затягивает на глубину с поверхности воды все, что только можно. После этого пекарь находился в гордом одиночестве, периодически отпивая из своих запасов, до 4 утра, пока не увидел рядом с собой перевернутую парусиновую шлюпку. Днище ее было облеплено людьми и места для Джуфина там не было, но, к его счастью, среди спасшихся оказался кок Джон Мейнард.

«Я перелез за леера на корме. Оказался в воде. Подумал, что найду какой-нибудь обломок, поплыл вперед и нашел раскладную шлюпку, где был старпом Лайтоллер и еще примерно 25 человек. Там не было места для меня. Я попробовал влезть, но меня спихнули, и я стал болтаться рядом. Я переплыл на другую сторону шлюпки, и там кок Мэйнард, который меня узнал, помог мне, стал меня держать».

Так мужчина написал об этом в официальном отчете позднее. Джуфин держался за руку коллеги, находясь в воде, еще полтора часа, до прибытия парохода «Карпатия». К моменту, когда Чарльза вытащили в шлюпку матросы, он находился в воде более 2,5 часов.

По примерным подсчетам, с момента удара «Титаника» об айсберг, до момента спасения, то есть за 4 часа, пекарь выпил 1,5–2 литра крепкого алкоголя. Это был самодельный виски, заводской виски из бара и джин. Говорят, что спиртное не помогает согреться и способствует смерти от переохлаждения. Мы не будем с этим спорить, но история пекаря Джуфина опровергает этот научный факт.