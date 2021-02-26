Как выпивка спасла пекаря с «Титаника» и еще десятки пассажиров затонувшего лайнера

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Выпивший человек поступает не всегда правильно. Да что там говорить — иногда даже нелогично. Обычно это создает проблемы ему и другим, но не всегда. Любовь пекаря «Титаника» Чарльза Джуфина к горячительным напиткам помогла выжить ему и еще многим людям во время крушения парохода.
О Чарльзе Джуфине мало что известно до момента его поступления на должность шефа-пекаря на «Титаник». Родился он 3 августа 1878 года в Ливерпуле,в простой рабочей семье, выучился на повара и начал работать на океанских лайнерах пекарем, так как эта специальность была ему более всего по душе.
Повара с «Титаника»
Профессия Чарльза тесно перекликалась с его хобби — Джуфин был большой не дурак выпить и при этом предпочитал изготавливать спиртное самостоятельно, используя собранные своими руками самогонные аппараты. Ну а там, где пекут хлеб, всегда есть «стратегическое» для самогонщиков сырье — дрожжи и сахар.
На «Титаник» пекарь Джуфин перевелся с другого океанского гиганта — «Олимпика» и вместе с вещами незаметно перевез в свою каюту самогонный аппарат. Сразу нужно сказать, что к поварам на люксовом лайнере было особое отношение. Шеф-повар «Тианика» получал вторую по величине зарплату после капитана, а Джуфин был шеф-пекарем и также относился к привилегированной касте персонала. Его каюта была просторна, имела все удобства и вполне подходила для тайного увлечения.
Когда 14 апреля 1912 года, в 23.40 «Титаник» столкнулся с айсбергом, 33-летний пекарь уже окончил смену и изрядно набрался в своей каюте и спал. Как и многих других, его разбудил удар, сопровождавшийся сильным скрежетом. Чарльз не придал этому значения и подняться с койки его заставил только сигнал общей тревоги.
На «Титаник» пекарь Джуфин перевелся с другого океанского гиганта — «Олимпика» и вместе с вещами незаметно перевез в свою каюту самогонный аппарат. Сразу нужно сказать, что к поварам на люксовом лайнере было особое отношение. Шеф-повар «Тианика» получал вторую по величине зарплату после капитана, а Джуфин был шеф-пекарем и также относился к привилегированной касте персонала. Его каюта была просторна, имела все удобства и вполне подходила для тайного увлечения.
Когда 14 апреля 1912 года, в 23.40 «Титаник» столкнулся с айсбергом, 33-летний пекарь уже окончил смену и изрядно набрался в своей каюте и спал. Как и многих других, его разбудил удар, сопровождавшийся сильным скрежетом. Чарльз не придал этому значения и подняться с койки его заставил только сигнал общей тревоги.
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Чарльз Джуфин
Ведомый чувством долга, шеф-пекарь собрал на шлюпочной палубе 13 своих подчиненных и приказал им вынести из кладовых весь хлеб. Джуфин вполне здраво рассудил, что если дело примет серьезный оборот, пассажирам спасательных шлюпок запасы еды не помешают. Каждый из пекарей вынес на верхнюю палубу по четыре свежих каравая — весь запас хлеба, оставшийся после ужина.
После этого Джуфин почувствовал непреодолимую жажду и вернулся в свою каюту в левой части палубы Е, чтобы промочить горло забористым самодельным виски. В 0.30 Чарльз был еще достаточно трезв, чтобы подняться на шлюпочную палубу снова. По шлюпочному расписанию шеф-пекарь в случае бедствия должен был принять на себя командование 10 шлюпкой и Джуфин принялся выполнять свои обязанности.
Джуфин усадил в шлюпку пассажиров, помог спустить ее на воду и удалился, сообщив присутствующим, что его эвакуация «явилась бы дурным примером» и что «в шлюпке и без него полно достойных джентльменов». В 1.20 пекарь снова спустился в свою каюту и с удовольствием осушил еще один стаканчик виски.
Едва Чарльз увидел дно стакана, как в его каюту через щель под дверями начала прибывать вода. Это заставило пекаря покинуть каюту и в очередной раз подняться на шлюпочную палубу. Нужно сказать, что покинуть помещения Джуфин решил своевременно — если бы он замешкался, то выйти наверх ему бы уже не дали потоки воды, хлынувшие по лестницам вниз.
После этого Джуфин почувствовал непреодолимую жажду и вернулся в свою каюту в левой части палубы Е, чтобы промочить горло забористым самодельным виски. В 0.30 Чарльз был еще достаточно трезв, чтобы подняться на шлюпочную палубу снова. По шлюпочному расписанию шеф-пекарь в случае бедствия должен был принять на себя командование 10 шлюпкой и Джуфин принялся выполнять свои обязанности.
Джуфин усадил в шлюпку пассажиров, помог спустить ее на воду и удалился, сообщив присутствующим, что его эвакуация «явилась бы дурным примером» и что «в шлюпке и без него полно достойных джентльменов». В 1.20 пекарь снова спустился в свою каюту и с удовольствием осушил еще один стаканчик виски.
Едва Чарльз увидел дно стакана, как в его каюту через щель под дверями начала прибывать вода. Это заставило пекаря покинуть каюту и в очередной раз подняться на шлюпочную палубу. Нужно сказать, что покинуть помещения Джуфин решил своевременно — если бы он замешкался, то выйти наверх ему бы уже не дали потоки воды, хлынувшие по лестницам вниз.
Перекинувшись парой фраз с доктором О’Локлином, прогуливавшимся вдоль борта, Джуфин поспешил на прогулочную палубу. Там пьяный Чарльз начал проделывать вещи, которые показались присутствующим странными — он стал один за другим выбрасывать за борт деревянные шезлонги. Работа эта нелегкая, если не верите, попробуйте поднять такой лежак и перекинуть его через метровое ограждение. Тем не менее Джуфин выбросил за борт 50 шезлонгов!
Странно, но идея эта пришла в голову только пьяному в дым Чарльзу, а присутствующие при этом другие мужчины д аже не попытались ему помочь. Впоследствии выяснилось, что деревянные шезлонги спасли множество жизней — люди, оказавшиеся в воде, могли за них держаться.
В 2.10 Чарльз окончил работу и отправился в единственный оставшийся доступным буфет, расположенный на правом борту судна. Точно неизвестно, успел отыскать пекарь то, что ему было нужно, и принял ли очередную дозу «допинга», так как в буфете его застал последний акт трагедии «Титаника». Со страшным грохотом судно наклонилось на левый борт и Чарльзу пришлось срочно спасаться бегством.
Странно, но идея эта пришла в голову только пьяному в дым Чарльзу, а присутствующие при этом другие мужчины д аже не попытались ему помочь. Впоследствии выяснилось, что деревянные шезлонги спасли множество жизней — люди, оказавшиеся в воде, могли за них держаться.
В 2.10 Чарльз окончил работу и отправился в единственный оставшийся доступным буфет, расположенный на правом борту судна. Точно неизвестно, успел отыскать пекарь то, что ему было нужно, и принял ли очередную дозу «допинга», так как в буфете его застал последний акт трагедии «Титаника». Со страшным грохотом судно наклонилось на левый борт и Чарльзу пришлось срочно спасаться бегством.
Чарльз Джуфин в фильме «Титаник»
Пекарь выбрался на охваченную паникой палубу и начал пробираться к корме парохода. Последние метры Чарльз уже карабкался по леерным ограждениям, так как когда он достиг юта, «Титаник» находился почти в вертикальном положении, а его корма возвышалась над океаном на 50 метров.
Там Джуфин уселся, насколько это было возможно комфортно и приложился к вместительной фляжке, с которой почти не расставался. Это был неприкосновенный запас Чарльза и то, что он его пустил в ход, говорил о многом — пекарь готовился к смерти в волнах океана. Этот момент был показан Джеймсом Кэмероном в оскароносном «Титанике».
Когда герои Ди Каприо и Уинслет вылезли на возвышавшуюся над водой корму лайнера, с ними рядом был мужчина в костюме повара, прикладывавшийся к фляжке. По замыслу режиссера — это и был шеф-пекарь Чарльз Джуфин. В 2.15 судно почти погрузилось в воду и пекарь, проверив свой спасательный жилет, соскользнул по металлу кормы в воду, даже не намочив волосы.
Там Джуфин уселся, насколько это было возможно комфортно и приложился к вместительной фляжке, с которой почти не расставался. Это был неприкосновенный запас Чарльза и то, что он его пустил в ход, говорил о многом — пекарь готовился к смерти в волнах океана. Этот момент был показан Джеймсом Кэмероном в оскароносном «Титанике».
Когда герои Ди Каприо и Уинслет вылезли на возвышавшуюся над водой корму лайнера, с ними рядом был мужчина в костюме повара, прикладывавшийся к фляжке. По замыслу режиссера — это и был шеф-пекарь Чарльз Джуфин. В 2.15 судно почти погрузилось в воду и пекарь, проверив свой спасательный жилет, соскользнул по металлу кормы в воду, даже не намочив волосы.
Спасательные шлюпки с «Титаника»
К счастью для Чарльза и многих других, судно погрузилось плавно и не создало обычного в таких случаях водоворота, который затягивает на глубину с поверхности воды все, что только можно. После этого пекарь находился в гордом одиночестве, периодически отпивая из своих запасов, до 4 утра, пока не увидел рядом с собой перевернутую парусиновую шлюпку. Днище ее было облеплено людьми и места для Джуфина там не было, но, к его счастью, среди спасшихся оказался кок Джон Мейнард.
«Я перелез за леера на корме. Оказался в воде. Подумал, что найду какой-нибудь обломок, поплыл вперед и нашел раскладную шлюпку, где был старпом Лайтоллер и еще примерно 25 человек. Там не было места для меня. Я попробовал влезть, но меня спихнули, и я стал болтаться рядом. Я переплыл на другую сторону шлюпки, и там кок Мэйнард, который меня узнал, помог мне, стал меня держать».
Так мужчина написал об этом в официальном отчете позднее. Джуфин держался за руку коллеги, находясь в воде, еще полтора часа, до прибытия парохода «Карпатия». К моменту, когда Чарльза вытащили в шлюпку матросы, он находился в воде более 2,5 часов.
По примерным подсчетам, с момента удара «Титаника» об айсберг, до момента спасения, то есть за 4 часа, пекарь выпил 1,5–2 литра крепкого алкоголя. Это был самодельный виски, заводской виски из бара и джин. Говорят, что спиртное не помогает согреться и способствует смерти от переохлаждения. Мы не будем с этим спорить, но история пекаря Джуфина опровергает этот научный факт.
«Я перелез за леера на корме. Оказался в воде. Подумал, что найду какой-нибудь обломок, поплыл вперед и нашел раскладную шлюпку, где был старпом Лайтоллер и еще примерно 25 человек. Там не было места для меня. Я попробовал влезть, но меня спихнули, и я стал болтаться рядом. Я переплыл на другую сторону шлюпки, и там кок Мэйнард, который меня узнал, помог мне, стал меня держать».
Так мужчина написал об этом в официальном отчете позднее. Джуфин держался за руку коллеги, находясь в воде, еще полтора часа, до прибытия парохода «Карпатия». К моменту, когда Чарльза вытащили в шлюпку матросы, он находился в воде более 2,5 часов.
По примерным подсчетам, с момента удара «Титаника» об айсберг, до момента спасения, то есть за 4 часа, пекарь выпил 1,5–2 литра крепкого алкоголя. Это был самодельный виски, заводской виски из бара и джин. Говорят, что спиртное не помогает согреться и способствует смерти от переохлаждения. Мы не будем с этим спорить, но история пекаря Джуфина опровергает этот научный факт.
Чарльз Джуфин в 30‑е годы
После гибели «Титаника» Джуфин как ни в чем не бывало продолжил морскую службу. Он устроился на судно «Орегон», которое тоже вскоре затонуло посреди Бостонской бухты. Стоит ли говорить, что для Джуфина после «Титаника» это был сущий пустяк и он снова спасся. В годы Второй мировой Чарльз служил на военных транспортах, бывал в разных переделках и выжил.
Чарльз был женат и вырастил дочку. Он всю жизнь выпивал и умер в 1956 году в городе Патерсоне, штат Нью-Джерси, США в почтенном возрасте 78 лет.
Чарльз был женат и вырастил дочку. Он всю жизнь выпивал и умер в 1956 году в городе Патерсоне, штат Нью-Джерси, США в почтенном возрасте 78 лет.
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Метки: интересное история титаник
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