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Когда это стало нормальным? В сети пользователи оправдали парочку, занявшуюся сексом во дворе

Когда это стало нормальным? В сети пользователи оправдали парочку, занявшуюся сексом во дворе (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 13:17
Сообщество : Жить в России
Метки: двор   интересное   мнение   россияне   секс   тула   фото   
3500
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В сети появилось видео из Тулы, где подростки решили уединиться во дворе. Правда их соитие получилось не настолько укромным, как они думали. Соседи снял на видео и выложили в интернет, где разгорелся спор.

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Метки: двор   интересное   мнение   россияне   секс   тула   фото   
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42  комментария
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11k
робт 2 часа назад
до недавнего времени секс между мужчиной и женщиной считался нормальным...
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7k
djinn 4 минуты назад
ну если человечество деградирует до уровня животных- то этот случай норма.
Но для нормального человека епстись посередь двора в дневное время у всех на виду.....ну как-то ненормально
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75
Олег 5 минут назад
Ну может это и аморально, но в старости будет что вспомнить))
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111
Алексей Гулевич 5 минут назад
не хуже, чем алконавты кричат в 3 ночи под окнами, тут нормально - ну тихо мирно
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203
Борис Колесниченко 10 минут назад
ой где я только не трахался со своей бывшей, и на обочине в снегу и на крыльце любимой школы, и в лесу... пусть трахаются сколько влезет пока молодые. жопами та прочими органами не светят и ладно
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2k
Дарвин и аморальная премия Борис Колесниченко 4 минуты назад
В снегу, наверное,ты частенько трахался? А то все мозги себе отморозил
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1k
Sergiy Rambus 11 минут назад
Нормально.
Автор ролика получил лайки.
Подростки желанный петтинг.
"Друг" тоже своё получил...ну вы понимаете.
Так что все довольны.
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795
Kaktooz 15 минут назад
хоть кто-то смотрел видео? и кто-то думает что это возможно? я на 100% уверен что они занимаются виртуальным сексом :) у нее обтягивающие штаны, кто-то попробует с женой попробовать заняться этим так? такие узкие приспущенные штаны не далиб так раздвинуть ноги. просто юноши слишком увлеклись поцелуями что начали прыгать :)
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−2
Виталий 21 минуту назад
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3k
Убийца Прохиндеев 24 минуты назад
Я против подобного, но честно говоря... пофигу. Отвернусь и своими делами займусь. Эксгибиционисты сами себя в грязи закапывают. А вот бомбит от зрелища известные категории.

С другой стороны, детей, которых стоит от зрелища такого ограждать, тоже никто не отменял.
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26k
a.fey Полчаса назад
Два сексопатолога:
- Вы знаете, коллега, давно наблюдаю странный случай. Молодая пара испытывает большие проблемы при совокуплении. Однако, в моем кабинете у них все получается замечательно. Ищу причины.
- Гоните их к чёрту, коллега! Это студенты. Им, просто, не где.
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111
Алексей Гулевич a.fey 7 минут назад
Гарик?
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65k
Варакин Алексей Полчаса назад
Разочарую автора-еще не придумали как можно шпилиться не снимая штанов.
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11k
Андрей Дядя 42 минуты назад
влюбленной парочке приспичило . потерлись друг об друга не снимая брюк, а у соседей бомбануло .
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32k
jonnyD 48 минут назад
Анекдот про бабку - свидетеля в суде уже был ?
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6k
Колорад 53 минуты назад
Гетеры в живой природе. В Эвропе исчезающий вид, истребили почти.
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1k
Заряд бодрости 58 минут назад
Р- Романтика
. Автор ничо не понимает
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−19
Князь Курбский Час назад
Русский скот
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9k
Serg2001 Князь Курбский 36 минут назад
Ты болен... (
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28
WadDad Час назад
А никто не задался вопросом, что она в брюках? В смысле брюки на ней надеты. В смысле никакого полового акта нет. Петтинг. Обычный молодёжный петтинг.
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11k
Роберт Шекли WadDad 44 минуты назад
Когда это стало нормальным? В сети пользователи оправдали парочку, занявшуюся сексом во дворе
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111
Алексей Гулевич WadDad 6 минут назад
тоже так думаю
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48k
smakido Час назад
Играй , гормон !....
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10k
Яромиръ Час назад
Когда это стало нормальным? В сети пользователи оправдали парочку, занявшуюся сексом во дворе
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28k
Alex Час назад
Животные
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3k
Dmitry_61rus Час назад
А что такого? 18 лет, гормоны играют. Они же не разделись в храме или не прибили хозяйство к мостовой. Тем более скорее всего раннее утро, свидетелей не должно было быть.
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29k
Лесли 🥰 Dmitry_61rus 57 минут назад
Почему-то я сомневаюсь, что им 18 лет.
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