Когда это стало нормальным? В сети пользователи оправдали парочку, занявшуюся сексом во дворе

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" вот уже сутки обсуждают видео, снятое в одном из дворов Тулы. На видео юная парочка решила заняться любовью прямо на лавочке среди белого дня. Конечно, сейчас этим никого не удивишь, но больше всего поразили комментарии пользователей сети и насмешил автор, который максимально мило комментировал происходящее.