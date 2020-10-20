Когда это стало нормальным? В сети пользователи оправдали парочку, занявшуюся сексом во дворе

В сети появилось видео из Тулы, где подростки решили уединиться во дворе. Правда их соитие получилось не настолько укромным, как они думали. Соседи снял на видео и выложили в интернет, где разгорелся спор.
Пользователи социальной сети "ВКонтакте" вот уже сутки обсуждают видео, снятое в одном из дворов Тулы. На видео юная парочка решила заняться любовью прямо на лавочке среди белого дня. Конечно, сейчас этим никого не удивишь, но больше всего поразили комментарии пользователей сети и насмешил автор, который максимально мило комментировал происходящее.
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Как ни странно, но многие пожалели подростков, которым бедненьким негде заняться любовью, и им приходиться выкручиваться изо всех сил и мёрзнуть попой на холодной лавочке осенью.
И таких комментариев под видео не один десяток. Кто-то вспомнил свою молодость, кто-то посетовал на ситуацию в мире, кто-то обвинил родителей, но почти никто не обвинил подростков. К счастью, некоторые всё же пристыдили молодую парочку.
Когда это стало нормальным?
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Но для нормального человека епстись посередь двора в дневное время у всех на виду.....ну как-то ненормально
Автор ролика получил лайки.
Подростки желанный петтинг.
"Друг" тоже своё получил...ну вы понимаете.
Так что все довольны.
С другой стороны, детей, которых стоит от зрелища такого ограждать, тоже никто не отменял.
- Вы знаете, коллега, давно наблюдаю странный случай. Молодая пара испытывает большие проблемы при совокуплении. Однако, в моем кабинете у них все получается замечательно. Ищу причины.
- Гоните их к чёрту, коллега! Это студенты. Им, просто, не где.