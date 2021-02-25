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Качественная старая фотография

Качественная старая фотография (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2021 09:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кексгольмский полк   видео   интересно   история   фотография   
755
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Снимок солдат с невероятно высоким разрешением, сделанный более 100 лет назад. И ведь никто не моргнул!

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Метки: Кексгольмский полк   видео   интересно   история   фотография   
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6  комментариев
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605
Serg Dex Час назад
Всё решает оптика а не количество мегапикселей, в то время оптика уже была на высоте.
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4k
Дмитрий Горчилин 37 секунд назад
Очень жаль, что нет информации об этих людях. Как их зовут, как сложилась их судьба? Хоть с беджиками фотографируй!
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167
робт 54 минуты назад
тогда фоткали на пластины размером аля А4+
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