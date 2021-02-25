Качественная старая фотография

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Снимок солдат с невероятно высоким разрешением, сделанный более 100 лет назад. И ведь никто не моргнул!
На снимке более 1000 солдат и офицеров Кексгольмского полка. Автор видео утверждает, что фотография была сделана в 1903 году.
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