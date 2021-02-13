Орнитологи веселятся: 20 забавных названий птиц в переводе

Птицы - одни из самых увлекательных существ животного мира. Но иногда встречаются такие названия птиц, что непонятно, кто и как их придумывал. Недавно пользователи Твиттера создали ветку, в которой делятся забавными, нелепыми и странными придумками орнитологов. Посмотрим на лучших представителей списка.