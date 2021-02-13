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Орнитологи веселятся: 20 забавных названий птиц в переводе

Орнитологи веселятся: 20 забавных названий птиц в переводе (21 фото)

Автор:
13 февраля 2021 11:29
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие птицы   забавно   перевод   подборка   природа   птицы   фото   
259
21

Птицы - одни из самых увлекательных существ животного мира. Но иногда встречаются такие названия птиц, что непонятно, кто и как их придумывал. Недавно пользователи Твиттера создали ветку, в которой делятся забавными, нелепыми и странными придумками орнитологов. Посмотрим на лучших представителей списка.

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Метки: дикая природа   дикие птицы   забавно   перевод   подборка   природа   птицы   фото   
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3  комментария
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4k
Olga Raudis 2 часа назад
Это вы еще в наши энтомологические справочники не заглядывали. Малашка медная, черепашка вредная, притворяшка-вор. Не верите? Наберите в Гугле.
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45k
Albert GER 55 минут назад
Это пендосские орнитологи.
Они тупо переводили не зная латинского.
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2k
Frank Borman Час назад
Penduline Tits = подвешенные титьки.
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