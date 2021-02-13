Орнитологи веселятся: 20 забавных названий птиц в переводе

Птицы - одни из самых увлекательных существ животного мира. Но иногда встречаются такие названия птиц, что непонятно, кто и как их придумывал. Недавно пользователи Твиттера создали ветку, в которой делятся забавными, нелепыми и странными придумками орнитологов. Посмотрим на лучших представителей списка.
×
Если переводить на американский сленг, то это "шумная ничтожная птица", а у нас просто крикливая кустарниковая птица
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина смастерил необычную кормушку для сорок, куда те приносят мусор
- 25 невероятных портретов красавиц-птиц
- Впервые за 30 лет: в Англию прилетело рекордное количество песочников
- Вымирающие попугаи на Пуэрто-Рико заговорили на неизвестном диалекте
- Лучшие фотографии птиц с конкурса Bird Photographer Of The Year 2020
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...
Они тупо переводили не зная латинского.