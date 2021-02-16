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Подборка картинок в жанре "пиксель-арт"

Подборка картинок в жанре "пиксель-арт" (58 фото)

Автор:
16 февраля 2021 08:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: art   забавно   картинка   пиксель   пиксель-арт   подборка   фото   
221
58
Pixel Art или пиксельная графика - это цифровая живопись, которая создается в растровых редакторах по пикселям. Пиксель (pixel) - наименьший графический элемент изображения. Иными словами, это точка. И все пиксельные рисунки состоят из бесчисленного скопления точек, получаясь слегка неровными, как будто плохо прорисованными. Но в этом-то и прелесть таких картин.
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Метки: art   забавно   картинка   пиксель   пиксель-арт   подборка   фото   
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aman90 Час назад
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