Подборка картинок в жанре "пиксель-арт"

Pixel Art или пиксельная графика - это цифровая живопись, которая создается в растровых редакторах по пикселям. Пиксель (pixel) - наименьший графический элемент изображения. Иными словами, это точка. И все пиксельные рисунки состоят из бесчисленного скопления точек, получаясь слегка неровными, как будто плохо прорисованными. Но в этом-то и прелесть таких картин.

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