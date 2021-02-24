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Жителей России предупредили о наступлении малого ледникового периода

Жителей России предупредили о наступлении малого ледникового периода (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2021 23:37
Сообщество : Факты
Метки: Россия   арктика   климат   мороз   погода   снег   снегопад   
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Вместо обещанного глобального потепления нашу страну ждет многолетний период холодов, утверждают российские профессора и академики.

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Метки: Россия   арктика   климат   мороз   погода   снег   снегопад   
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12k
Алексей 3 часа назад
Что за истерики?
Нормальная зима лет 15 назад и раньше, так и выглядела (центральный регион).
И все нормально себя чувствовали - на коньках/лыжах/санках катались до минус 15.
Сейчас же это считается "аномалией" и "повышенной" нагрузкой коммунальных служб.
Не потому ли, что привыкли обходиться минимум фактических затрат на "сражение со снегом" при "зиме" в +5/-5 градусов, осваивая бюджет, заложенный на полноценную зиму?
А тут вдруг случилась та самая зима, но руководители коммунальщиков уже привыкли к халяве.
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82
Сергей Ковалев 2 часа назад
Сделали лаз на случай "Завтра что бы был с родителями"
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2
Andr 2 часа назад
Короче не зря свой хлеб едят : один говорит, это глобальное похолодание , другой в этой же статье утверждает , что глобальное потепление...
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8k
Васильевна 2 часа назад
А мне нравится прохладная погода. Больше, чем жара.
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20k
Влад 2 часа назад
Какие тут все правильные, нормальная зима. Нифига не нормальная. 2 месяца подряд -20-35 в Нижнем Новгороде это не нормально. И столько снега это не нормально. Да, такие зимы бывали не раз, но это не нормально. Но это пока не катастрофа, она будет позже. Морозы за -20 были и в конце 2020 когда не было снега. Причем чередовались морозы и оттепели так что погибло очень много посаженых в зиму растений. Но и это не предел. Огромное количество снега никуда не делось и он продолжает падать, на ближайшие 2 дня прогноз сплошной снегопад. Когда это все начнет массово таять затопит пол России, и мой дом в том числе, он в нижней части города, со всеми сопутствующими проблемами типа затопленных выгребных ям и канализации, утопленных машин и прочего счастья. И жителей многоэтажек счастье не минует. Будут и огромные лужи, залитые переходы и реки по дорогам,это если зима будет бурной, а если затяжной то все это счастье пролежит до лета. Все только начинается, готовьтесь.
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808
Moon24 2 часа назад
Погоду на три дня предсказать не могут . но бодро лопочут о климате на ближайшие десятилетия . Одни безмозглые убожества , мошеннически вымогающие деньги якобы на исследования
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−11
Князь Курбский 3 часа назад
Ну что, померяемся письками? В Литве средняя зарплата 1408 В Дании 6128 Естественно, евро А теперь мои расходы за январь Газ в машину, 22 Страховка 11 за 9 дней, у меня маленький стаж. Я плачу подневно, когда езжу. Еда 109, обильный стол на 2 человека Водка 30 за 2 литра Пиво 100 литров примерно 208 евро Бутылка вина 4,8 Коммунальные с 122 метров 101 евро, 2 человека Уборка 1 раз 80 На собак не считаю, очень много и я не жалею Книги примерно 400. Они дорогие. Я выкупил списанные с библиотеки. Переплетное дело примерно 14 на расходники Патроны для пистолета 20 евро за 100 штук. А, колесо еще, не помню сколько. А теперь выкиньте лишнее... Я получаю больше среднего, у меня две зарплаты, я пока не пострижен
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82
Сергей Ковалев Князь Курбский 2 часа назад
К чему ваше хвастовство?Как говорится"Все не вечно".
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1k
имя пользователя 3 часа назад
То то я смотрю, про динозавров сегодня очень много информации))
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3k
Vladimir Lysikov 3 часа назад
Какие "аномальные холода"? Где?
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7k
Волк русский - Президент США Vladimir Lysikov 2 часа назад
У нас, лет за 20-ть, -30 было. Один день. Позавчера.
А на завтра обещают плюс. Конечно же... Севера... Пальмы ещё, пока, не растут.
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521
Колючий 3 часа назад
Все правильно и логично: если зима теплая-потепление грядёт, а раз холодная-похолодание.
Пусть хотя бы погоду на три дня предсказывать научатся, ванги недоделанные.
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7k
costa Колючий Полчаса назад
Погоду предсказывать научились на сотни дней вперед, проблема - не знают где сбудется прогноз.
Но где-то снег пойдет обязательно!
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307
Nane First NameLast 3 часа назад
Вместо обещанного глобального потепления
----------------
Стоп, я запутался! Так потепление или похолодание или что? Илон Маск, вот сделай сначала вакцину против Гретты, а потом уже на Марс газуй. Иначе мы на Земле тут
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180
Михаил Nane First NameLast 14 минут назад
Да хватит Маска дёргать.
Он и так уже от вас собрался на Марс бежать. Задёргали
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8k
harlamov 4 часа назад
Я только за. Надоел дождь зимой. В этом году уже повеселее. Даёшь нормальную Советскую зиму со снегом и морозами!
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3k
Сергей harlamov 3 часа назад
Подкинь бабла на отопление. И как снег выпадет, приходи , лопатой помашешь))
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7k
Cornho harlamov 2 часа назад
Полностью присоединяюсь! А то Новый год с зелёными газонами это как-то не то. Питер.
Хоть последние три дня снежку подсыпало. Так сейчас вот опять капель за окном слышна, +2.
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24
Ford 4 часа назад
Что за бред???
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1k
fraxinus Ford 3 часа назад
Газпромы размечтались
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