Жителей России предупредили о наступлении малого ледникового периода

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Вместо обещанного глобального потепления нашу страну ждет многолетний период холодов, утверждают российские профессора и академики.
Стихия в этом сезоне как следует напомнила людям о себе: сначала ледяной дождь оставил часть Дальнего Востока без света и воды, потом дело дошло до того, что временно закрывали знаменитый Крымский мост через Керченский пролив. Холоднее обычного было и в Якутии, и в Европейской части России. Снегопады прошли даже в Саудовской Аравии и снова замерз Ниагарский водопад, а в Техасе морозы стали настоящим стихийным бедствием, которое привело к десяткам человеческих жертв.
И вот еще одна новость: морозы последних дней могут стать привычным явлением, потому что наступает пора холодов. Опасениями делится профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский: "На протяжении нескольких последних лет средняя температура поверхности Северной Атлантики в субполярной зоне (50-60 градусов широты на Север) резко падает, в том числе в Европейском и Американском секторе. Все эти процессы постепенно приходят в Северный ледовитый океан, и там тоже вода становится более холодной, в связи с этим изменяются и атмосферные процессы. Если это охлаждение атлантических вод продлится, в мире сильно похолодает, особенно в скандинавских странах и в России". Для других стран Европы спасением станет теплый Гольфстрим, а россиянам стоит запасаться шубами и обогревателями...
Поддерживает его и академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов: "Теплый период в Арктике закончился. Климат повернулся в сторону холодного цикла. Без ледоколов ледяной "Шелковый путь" скоро будет не пройти". По словам ученого, климат цикличен, и сейчас как раз вышел на виток понижения температуры. О наступлении нового цикла говорит "разбалансировка" климата в Европейской части России: "торнадо в регионах, где их не было раньше, холодные зимы, засухи и пожары, кратковременные, но очень интенсивные осадки", - подчеркнул академик.
А начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин так объяснил аномальные холода этого года в России влиянием как раз того самого глобального потепления, которое "...зимой приводит к возрастанию частоты переносов воздушных масс не с запада на восток, а с севера на юг и с юга на север". Отчего происходят резкие температурные скачки - до 15 градусов за сутки.
И вот еще одна новость: морозы последних дней могут стать привычным явлением, потому что наступает пора холодов. Опасениями делится профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский: "На протяжении нескольких последних лет средняя температура поверхности Северной Атлантики в субполярной зоне (50-60 градусов широты на Север) резко падает, в том числе в Европейском и Американском секторе. Все эти процессы постепенно приходят в Северный ледовитый океан, и там тоже вода становится более холодной, в связи с этим изменяются и атмосферные процессы. Если это охлаждение атлантических вод продлится, в мире сильно похолодает, особенно в скандинавских странах и в России". Для других стран Европы спасением станет теплый Гольфстрим, а россиянам стоит запасаться шубами и обогревателями...
Поддерживает его и академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов: "Теплый период в Арктике закончился. Климат повернулся в сторону холодного цикла. Без ледоколов ледяной "Шелковый путь" скоро будет не пройти". По словам ученого, климат цикличен, и сейчас как раз вышел на виток понижения температуры. О наступлении нового цикла говорит "разбалансировка" климата в Европейской части России: "торнадо в регионах, где их не было раньше, холодные зимы, засухи и пожары, кратковременные, но очень интенсивные осадки", - подчеркнул академик.
А начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин так объяснил аномальные холода этого года в России влиянием как раз того самого глобального потепления, которое "...зимой приводит к возрастанию частоты переносов воздушных масс не с запада на восток, а с севера на юг и с юга на север". Отчего происходят резкие температурные скачки - до 15 градусов за сутки.
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Так что смотрите и запоминайте: лайфхак от норильских школьников, может пригодиться уже следующей зимой...
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Находчивые детки прокопали себе лаз в гигантском сугробе, чтобы сократить путь до школы и не обходить неделями снежные завалы.
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Нормальная зима лет 15 назад и раньше, так и выглядела (центральный регион).
И все нормально себя чувствовали - на коньках/лыжах/санках катались до минус 15.
Сейчас же это считается "аномалией" и "повышенной" нагрузкой коммунальных служб.
Не потому ли, что привыкли обходиться минимум фактических затрат на "сражение со снегом" при "зиме" в +5/-5 градусов, осваивая бюджет, заложенный на полноценную зиму?
А тут вдруг случилась та самая зима, но руководители коммунальщиков уже привыкли к халяве.
А на завтра обещают плюс. Конечно же... Севера... Пальмы ещё, пока, не растут.
Пусть хотя бы погоду на три дня предсказывать научатся, ванги недоделанные.
Но где-то снег пойдет обязательно!
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Стоп, я запутался! Так потепление или похолодание или что? Илон Маск, вот сделай сначала вакцину против Гретты, а потом уже на Марс газуй. Иначе мы на Земле тут
Он и так уже от вас собрался на Марс бежать. Задёргали
Хоть последние три дня снежку подсыпало. Так сейчас вот опять капель за окном слышна, +2.