FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6573 поста • 1161 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Пустыня Сахара покрылась льдом, а в Саудовской Аравии выпал снег

Пустыня Сахара покрылась льдом, а в Саудовской Аравии выпал снег (20 фото)

Автор:
18 января 2021 00:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Саудовская Аравия   Сахара   алжир   верблюд   зима   климат   погода   снег   
1404
20
На этой неделе с погодой в мире творилось что-то странное. И хотя во многих уголках планеты январские снегопады - дело обычное, пустыни Африки и Ближнего Востока обычно не входят в их число. Фотографы запечатлели на песчаных дюнах в Сахаре сказочные изображения из снега и льда, когда температура внезапно опустилась ниже нуля.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Саудовская Аравия   Сахара   алжир   верблюд   зима   климат   погода   снег   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Красаучег) 2 часа назад
У бедуинов порвались все шаблоны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
G. Mukhranski 2 часа назад
Стопстопстрп! Бритванские учённые глобальное же потепление предсказывают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Марина 2 часа назад
Повезло ребятам.
Будут теперь внукам рассказывать про глобальное потепление.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
LoginNaFishkah Марина 2 часа назад
Синоптики об этом ещё лет 10 назад говорили, чем теплее на планете, тем больше влаги в атмосфере, тем сильнее качели с погодой будут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Юрьевич 2 часа назад
И что? Первый раз что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Выдержат ли средневековые доспехи современное оружие (видео) Выдержат ли средневековые доспехи современное оружие (видео) Аномальные морозы в Сибири вернули в соцсети «дубак-челлендж» Аномальные морозы в Сибири вернули в соцсети «дубак-челлендж» "Ты на работу?": в Сахалинской области местным жителям приходится пробираться сквозь снег "Ты на работу?": в Сахалинской области местным жителям приходится пробираться сквозь снег В Мадриде прошёл сильнейший за 50 лет снегопад В Мадриде прошёл сильнейший за 50 лет снегопад Почему на горе в США самая скверная погода в мире Почему на горе в США самая скверная погода в мире В самой холодной деревне мира настала пора лифчиков на меху В самой холодной деревне мира настала пора лифчиков на меху
Belka_16

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

165618



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 последних фото: как выглядело то, чего мы уже никогда не увидим
10
182
20 последних фото: как выглядело то, чего мы уже никогда не увидим
Наталья Сенчукова показала, как выглядит без косметики и фильтров
1
56
Наталья Сенчукова показала, как выглядит без косметики и фильтров
﻿
Набирающие популярность в сообществах
О чем на самом деле поется в песне группы ABBA «Happy New Year» и как ее перепели в СССР
2
10
О чем на самом деле поется в песне группы ABBA «Happy New Year» и как ее перепели в СССР
В Китае обнаружили мороженое с коронавирусом
0
5
В Китае обнаружили мороженое с коронавирусом
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото)
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#СССР#картинки#прикол#Автомобиль#настроение#смешные#война#Украина
#фото#факты#сша#приколы#подборка#истории#общество#Трамп#природа#актеры
#интересно#животные#Россия#прикольные#кино#комментарии#позитив#на различный вкус#в мире#сарказм.

На что жалуетесь?

Вернуться