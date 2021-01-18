Пустыня Сахара покрылась льдом, а в Саудовской Аравии выпал снег

И это не первый раз, когда эти, как правило, очень жаркие точки на карте были покрыты белым одеялом.

Так, Айн-Сефра, город на краю алжирской Сахары, увидел снег уже в третий раз за 40 лет. Такое явление было отмечено здесь в 2021, 2018 и 2017 годах, а последний зарегистрированный снегопад до этого был в 1980-м.