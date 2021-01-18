Пустыня Сахара покрылась льдом, а в Саудовской Аравии выпал снег

На этой неделе с погодой в мире творилось что-то странное. И хотя во многих уголках планеты январские снегопады - дело обычное, пустыни Африки и Ближнего Востока обычно не входят в их число. Фотографы запечатлели на песчаных дюнах в Сахаре сказочные изображения из снега и льда, когда температура внезапно опустилась ниже нуля.
В Саудовской Аравии местные жители и иностранцы стекались в пустыню округа Асир, чтобы полюбоваться этим редким зрелищем. Температура в этой местности упала до минус двух градусов Цельсия.
На потрясающих снимках фотографа Карима Бушетата запечатлен снегопад на дюнах в окрестностях небольшого алжирского городка Айн-Сефра, известного как "Ворота в пустыню", что находится на высоте около 1000 метров над уровнем моря и окружена Атласскими горами.
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Пустыня Сахара покрывает большую часть Северной Африки, и за последние несколько сотен тысяч лет она претерпела сильные изменения температуры и влажности. Хотя в наши это крайне безводная местность, ожидается, что она снова станет зеленой - примерно через 15 000 лет.
Жители Саудовской Аравии выразили радость при виде редкого снегопада в районе Асир, где горы и пустыни были покрыты белым одеялом.
На фото: верблюды в снегу в Саудовской Аравии. В юго-западном регионе страны температура уже полвека не опускалась ниже нуля.
Насколько распространен снег в пустыне?
Снег и лед не самое обычное явление в пустынных регионах, но не исключительно. Температура в пустыне может резко упасть за ночь, но любой снег обычно тает рано утром на следующий день.
В данном же случае в Алжире и Саудовской Аравии массы холодного воздуха под высоким давлением переместились над сушей в пустыни, что привело к резкому снижению температуры. Такие антициклоны, как правило, достигают Саудовской Аравии, двигаясь по часовой стрелке из Центральной Азии. Они собирают по пути влагу, которая, остывая, образует снег.
И это не первый раз, когда эти, как правило, очень жаркие точки на карте были покрыты белым одеялом.
Так, Айн-Сефра, город на краю алжирской Сахары, увидел снег уже в третий раз за 40 лет. Такое явление было отмечено здесь в 2021, 2018 и 2017 годах, а последний зарегистрированный снегопад до этого был в 1980-м.
Так, Айн-Сефра, город на краю алжирской Сахары, увидел снег уже в третий раз за 40 лет. Такое явление было отмечено здесь в 2021, 2018 и 2017 годах, а последний зарегистрированный снегопад до этого был в 1980-м.
Температура воздуха в городе обычно колеблется от +12 градусов в январе, самом холодном месяце, до +40 в июле.
В то время как в саудовском округе Асир в Саудовской Аравии в январе этого года выпал первый снегопад за полвека, в других частях королевства такое явление бывало и недавно..
В 2020 году температура опустилась ниже нуля в горных северо-западных регионах страны, и начинающаяся метель побудила власти оповестить местных жителей о необходимости найти себе теплое убежище.
В 2020 году температура опустилась ниже нуля в горных северо-западных регионах страны, и начинающаяся метель побудила власти оповестить местных жителей о необходимости найти себе теплое убежище.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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