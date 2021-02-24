10 фильмов о гражданской войне, снятых в советские времена

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10
Гражданская война.
Этому трагическому периоду нашей истории советский кинематограф обращался постоянно и посвятил ему множество сильных фильмов, одни из лучших собраны в этой десятке.
Фильмов конечно гораздо больше, добавляйте...
Этому трагическому периоду нашей истории советский кинематограф обращался постоянно и посвятил ему множество сильных фильмов, одни из лучших собраны в этой десятке.
Фильмов конечно гораздо больше, добавляйте...
1.
Свой среди чужих, чужой среди своих (1974)
Несмотря на то, что вдохновением для Никиты Михалкова, по его собственным словам, послужили «спагетти-вестерны» Серджио Леоне, идеологическая основа у фильма получилась крепкой.
Тут и бравые идейные революционеры, охраняющие завоевания Советской Республики – в данном случае реквизированное золото, предназначенное для покупки хлеба – от белогвардейцев и контрреволюционеров, и разочаровавшиеся в своих идеалах белые офицеры, и разношерстные банды, терзавшие наши города и села.
В фильме есть потрясающая музыка, сложные трюки, массовые сцены, шикарные актерские работы Юрия Богатырева, Александра Кайдановского, Сергея Шакурова и многих других.
Несмотря на то, что вдохновением для Никиты Михалкова, по его собственным словам, послужили «спагетти-вестерны» Серджио Леоне, идеологическая основа у фильма получилась крепкой.
Тут и бравые идейные революционеры, охраняющие завоевания Советской Республики – в данном случае реквизированное золото, предназначенное для покупки хлеба – от белогвардейцев и контрреволюционеров, и разочаровавшиеся в своих идеалах белые офицеры, и разношерстные банды, терзавшие наши города и села.
В фильме есть потрясающая музыка, сложные трюки, массовые сцены, шикарные актерские работы Юрия Богатырева, Александра Кайдановского, Сергея Шакурова и многих других.
2.
Чапаев (1934)
Легендарный фильм оказался первой картиной советского кинематографа, в которой конфликт между красными и белыми был показан не только с точки зрения воюющих сторон, но и простого народа, оказавшегося меж двух огней.
Но не только это помогло ленте братьев Васильевых стать настоящим событием.
До мелочей прописанные образы и запоминающиеся диалоги, гениальная игра Бориса Бабочкина, Бориса Блинова и Бориса Чиркова.
А сцена психической атаки и появления красной кавалерии вошла во все учебники кинематографии.
Легендарный фильм оказался первой картиной советского кинематографа, в которой конфликт между красными и белыми был показан не только с точки зрения воюющих сторон, но и простого народа, оказавшегося меж двух огней.
Но не только это помогло ленте братьев Васильевых стать настоящим событием.
До мелочей прописанные образы и запоминающиеся диалоги, гениальная игра Бориса Бабочкина, Бориса Блинова и Бориса Чиркова.
А сцена психической атаки и появления красной кавалерии вошла во все учебники кинематографии.
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3.
Александр Пархоменко (1942)
Снималась данная картина в самый разгар Великой Отечественной войны, когда потребность в победных историях и примерах была очень большой.
История одного из героев Гражданской войны Александра Пархоменко, его самопожертвование и противостояние белогвардейцам, а также анархисту Батьке Махно, блистательно сыгранному Борисом Чирковым, были призваны вдохновлять бойцов Красной Армии и советских граждан на борьбу с немецкими захватчиками. А чего стоит эпизодическая роль пианистки от Фаины Раневской!
Снималась данная картина в самый разгар Великой Отечественной войны, когда потребность в победных историях и примерах была очень большой.
История одного из героев Гражданской войны Александра Пархоменко, его самопожертвование и противостояние белогвардейцам, а также анархисту Батьке Махно, блистательно сыгранному Борисом Чирковым, были призваны вдохновлять бойцов Красной Армии и советских граждан на борьбу с немецкими захватчиками. А чего стоит эпизодическая роль пианистки от Фаины Раневской!
4.
Комиссар (1967)
Картина была снята к 50-летнему юбилею Великой октябрьской социалистической, однако сразу же угодила на «полку».
Молодой режиссер Александр Аскольдов снял необычную для тех лет драму о женщине-комиссаре в исполнении Нонны Мордюковой, забеременевшей в самый неподходящий момент, а именно в разгар гражданской войны.
Более того, тот факт, что укрываться ей по сюжету пришлось в еврейской семье, был воспринят в штыки тогдашним партийным руководством.
Очевидно, в этом увидели намек на этническое происхождение большого числа первых революционеров.
В итоге свет лента увидела только в 1987 году, и зрители смогли по достоинству оценить работы Ролана Быкова, Василия Шукшина, Нонны Мордюковой, а также музыку Альфреда Шнитке.
Картина была снята к 50-летнему юбилею Великой октябрьской социалистической, однако сразу же угодила на «полку».
Молодой режиссер Александр Аскольдов снял необычную для тех лет драму о женщине-комиссаре в исполнении Нонны Мордюковой, забеременевшей в самый неподходящий момент, а именно в разгар гражданской войны.
Более того, тот факт, что укрываться ей по сюжету пришлось в еврейской семье, был воспринят в штыки тогдашним партийным руководством.
Очевидно, в этом увидели намек на этническое происхождение большого числа первых революционеров.
В итоге свет лента увидела только в 1987 году, и зрители смогли по достоинству оценить работы Ролана Быкова, Василия Шукшина, Нонны Мордюковой, а также музыку Альфреда Шнитке.
5.
Шестой (1981)
Один из лучших представителей жанра «революционного вестерна» и одна из главных работ Сергея Никоненко.
Фильм рассказывает о новом начальнике милиции, который должен навести порядок в небольшом провинциальном городке, расположенном в настоящем «медвежьем углу».
Новый назначенец оказывается уже шестым по счету начальником за последние годы, при этом пятерых предыдущих убили местные бандиты.
Набрав себе команду из прежде далеких от войны людей, главный герой решает дать отпор бандитскому подполью, пустившему в районе глубокие корни. Задумывается хитрая комбинация, призванная вывести на свет всех участников банды, а финальное сражение и драматическая развязка не уступают лучшим голливудским образцам.
Один из лучших представителей жанра «революционного вестерна» и одна из главных работ Сергея Никоненко.
Фильм рассказывает о новом начальнике милиции, который должен навести порядок в небольшом провинциальном городке, расположенном в настоящем «медвежьем углу».
Новый назначенец оказывается уже шестым по счету начальником за последние годы, при этом пятерых предыдущих убили местные бандиты.
Набрав себе команду из прежде далеких от войны людей, главный герой решает дать отпор бандитскому подполью, пустившему в районе глубокие корни. Задумывается хитрая комбинация, призванная вывести на свет всех участников банды, а финальное сражение и драматическая развязка не уступают лучшим голливудским образцам.
6.
Неуловимые мстители (1966)
Если у сегодняшних мальчишек и девчонок слово «Мстители», скорее всего, ассоциируется с похождениями героев вселенной Марвел, то все советские дети могли бесконечно пересматривать фильмы о противостоянии юных героев Гражданской войны и недобитых участников Белой армии и банд, долгие годы орудовавших на юге нашей страны.
В приключенческой картине были все нужные ингредиенты – отвага и предательство, погони и перестрелки, горящий поезд, жестокая сцена пыток и знаменитые «мертвые с косами» в исполнении Савелия Крамарова.
Если у сегодняшних мальчишек и девчонок слово «Мстители», скорее всего, ассоциируется с похождениями героев вселенной Марвел, то все советские дети могли бесконечно пересматривать фильмы о противостоянии юных героев Гражданской войны и недобитых участников Белой армии и банд, долгие годы орудовавших на юге нашей страны.
В приключенческой картине были все нужные ингредиенты – отвага и предательство, погони и перестрелки, горящий поезд, жестокая сцена пыток и знаменитые «мертвые с косами» в исполнении Савелия Крамарова.
7.
Белое солнце пустыни (1970)
Эта картина долгое время была любимым фильмом космонавтов, обязательно смотревших ее перед очередным полетом.
История приключений товарища Сухова (Анатолий Кузнецов) в песках Средней Азии в период гражданской войны стала родной для каждого советского человека не только благодаря неизбежной победе добра над злом, но и неповторимому стилю, вошедшим в народный фольклор диалогам и блистательным актерским работам. Причем образ не берущего мзду таможенника, созданный Павлом Луспекаевым, и которому «за Державу обидно», понятен и близок российским зрителям и теперь, и в любые времена.
Эта картина долгое время была любимым фильмом космонавтов, обязательно смотревших ее перед очередным полетом.
История приключений товарища Сухова (Анатолий Кузнецов) в песках Средней Азии в период гражданской войны стала родной для каждого советского человека не только благодаря неизбежной победе добра над злом, но и неповторимому стилю, вошедшим в народный фольклор диалогам и блистательным актерским работам. Причем образ не берущего мзду таможенника, созданный Павлом Луспекаевым, и которому «за Державу обидно», понятен и близок российским зрителям и теперь, и в любые времена.
8.
Дни Турбиных (1975)
Трехсерийный телевизионный фильм по произведению Михаила Булгакова был снят Владимиром Басовым, который сыграл в нем одну из главных ролей.
Этот редкий для советского периода мини-сериал показывает происходящее в конце 1918 года с точки зрения кадровых офицеров российской армии, примкнувших к Белому движению и участвовавших в обороне Киева сначала от немцев, затем от петлюровцев, а потом и от Красной Армии.
Семья потомственных дворян Турбиных, а также их друзья-офицеры, оказываются перед сложным выбором между долгом, любовью и совестью.
Трехсерийный телевизионный фильм по произведению Михаила Булгакова был снят Владимиром Басовым, который сыграл в нем одну из главных ролей.
Этот редкий для советского периода мини-сериал показывает происходящее в конце 1918 года с точки зрения кадровых офицеров российской армии, примкнувших к Белому движению и участвовавших в обороне Киева сначала от немцев, затем от петлюровцев, а потом и от Красной Армии.
Семья потомственных дворян Турбиных, а также их друзья-офицеры, оказываются перед сложным выбором между долгом, любовью и совестью.
9.
Свадьба в Малиновке (1967)
Один из самых кассовых фильмов советского кино снимался в условиях, максимально приближенных к описываемой исторической эпохе.
Съемочная группа нашла хутор не только без централизованного водоснабжения, но и без электричества, так что песни и пляски в исполнении Михаила Пуговкина и военного ансамбля получились вполне аутентичными.
История перехода «сторожки лесника» от белых к красным, а потом и к местным бандитам, снятая в жанре музыкальной комедии, вышла настолько веселой и бесшабашной, что вот уже какое поколение подряд пересматривает фильм, мало задумываясь о том, насколько страшными были те годы на самом деле.
Один из самых кассовых фильмов советского кино снимался в условиях, максимально приближенных к описываемой исторической эпохе.
Съемочная группа нашла хутор не только без централизованного водоснабжения, но и без электричества, так что песни и пляски в исполнении Михаила Пуговкина и военного ансамбля получились вполне аутентичными.
История перехода «сторожки лесника» от белых к красным, а потом и к местным бандитам, снятая в жанре музыкальной комедии, вышла настолько веселой и бесшабашной, что вот уже какое поколение подряд пересматривает фильм, мало задумываясь о том, насколько страшными были те годы на самом деле.
10.
Служили два товарища (1968)
Один из самых пронзительных и сильных фильмов, снятых в СССР на тему гражданской войны.
Картина режиссера Евгения Карелова посвящена последним месяцам битвы за Крым.
Главные действующие лица со стороны Красной Армии – назначенный фронтовым оператором красноармеец Некрасов (Олег Янковский) и его сослуживец Карякин (Ролан Быков), отправленные на аэроплане на съемку укреплений противника на Сиваше.
Со стороны белых – герой Первой Мировой в исполнении Владимира Высоцкого, не могущий принять новую власть, но и не желающий покидать Родину на последних уходящих в Турцию кораблях с эмигрантами.
Мало какая картина о Гражданской войне настолько ярко показала глубину раскола, произошедшего в Российской Империи.
Один из самых пронзительных и сильных фильмов, снятых в СССР на тему гражданской войны.
Картина режиссера Евгения Карелова посвящена последним месяцам битвы за Крым.
Главные действующие лица со стороны Красной Армии – назначенный фронтовым оператором красноармеец Некрасов (Олег Янковский) и его сослуживец Карякин (Ролан Быков), отправленные на аэроплане на съемку укреплений противника на Сиваше.
Со стороны белых – герой Первой Мировой в исполнении Владимира Высоцкого, не могущий принять новую власть, но и не желающий покидать Родину на последних уходящих в Турцию кораблях с эмигрантами.
Мало какая картина о Гражданской войне настолько ярко показала глубину раскола, произошедшего в Российской Империи.
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Метки: Артисты. СССР гражданская война интересно кино
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Щелкали каналами,попадали на них и залипали до конца...
Насколько помню в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих" время повествования было послевоенное. Фильм начинается с крика солдата ПОБЕДА!
Источник: https://fishki.net/profile/answers/342423/https://fishki.net/profile/answers/342423/ © Fishki.net
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