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10 фильмов о гражданской войне, снятых в советские времена

10 фильмов о гражданской войне, снятых в советские времена (10 фото)

Автор:
24 февраля 2021 20:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Артисты.   СССР   гражданская война   интересно   кино   
642
10
Гражданская война.
Этому трагическому периоду нашей истории советский кинематограф обращался постоянно и посвятил ему множество сильных фильмов, одни из лучших собраны в этой десятке.
Фильмов конечно гораздо больше, добавляйте...
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Метки: Артисты.   СССР   гражданская война   интересно   кино   
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37  комментариев
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12k
gavrosh 2 часа назад
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4k
Олег Данилов 13 минут назад
Шестой и Свой среди чужих, чужой среди своих не про Гражданскую войну. Это про советскую милицию ...
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19k
shevanez Олег Данилов 3 минуты назад
Там события происходят сразу после Гражданской войны.
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4k
Олег Данилов shevanez Полминуты назад
Я в курсе, название поста не соответствует
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shevanez 18 минут назад
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19k
shevanez Полчаса назад
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3k
Руслан Полчаса назад
"Зелёный фургон" 1983

Ссылка youtu.be
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8k
Мечислав 45 минут назад
Ссылка www.youtube.com
- Из современного "Тихий дон" сериал 2015г. Даже не ожидал, что настолько качественный, но в любом случае к прочтению Шолохов М.А.
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30k
Korolev 57 минут назад
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59k
Viktor Час назад
10? Всего-то! Да их сотни, если не сказать больше.

А
Адмиралъ
Адъютант его превосходительства
Александр Пархоменко
Анютина дорога
Аня
Армия «Трясогузки»
Армия «Трясогузки» снова в бою
Арсенал
Б
Баллада о комиссаре
Банда батьки Кныша
Бег
Белая гвардия
Белое солнце пустыни
Белый флюгер
Берега в тумане
Бой на перекрёстке
Бумбараш
Буря над Азией
Бухта смерти
В
В лазоревой степи
В огне брода нет
В чёрных песках
Ванька и «Мститель»
Ветер )
Взрыв после полуночи
Виринея
Вихри враждебные
Владивосток, год 1918
Волочаевские дни
Волчья кровь
Всадники
Всадники революции
Выборгская сторона
Г
Гадюка
Герой
Гибель империи
Гибель эскадры
Гори гори моя звезда
Города и годы
Господа офицеры: Спасти императора
Государственная граница. Мы наш, мы новый…
Гроза над Белой
Д
Даурия
Два-Бульди-два
Двадцать лет спустя
Двадцать шесть бакинских комиссаров (фильм)
Двадцать шесть комиссаров
Две жизни (фильм, 1961)
Девять жизней Нестора Махно
Депутат Балтики
Доверие (фильм, 1975)
Доктор Живаго (телесериал)
Дом в сугробах
Донская повесть
Достояние республики
Друзья
Дума про казака Голоту
Ж
Железный поток
Жеребёнок
Жестокость
Жила-была одна баба
Жить
З
Забудьте слово «смерть»
Заговор мёртвых
Заговор послов
Золотой дом
Золотой эшелон
И
И на Тихом океане...
Измена
Именем революции
История болезни
Иуда
Ищи ветра…
К
Каждый десятый
Как закалялась сталь
Комендант Пушкин
Коммунист
Конец атамана
Конец императора тайги
Конец Любавиных
Контрибуция
Конь белый
Кортик
Кочубей
Кочующий фронт
Красная площадь
Красные дипкурьеры
Красный агитатор Трофим Глушков
Крестьянский сын
Кромовъ
Крушение империи
Крылья империи
Л
Ленин в 1918 году
Любовь Яровая
М
Макар-следопыт
Мандат
Маршал революции
Музыканты одного полка
Мы из Кронштадта
Мы, русский народ
Мятеж
Мятежный «Орионъ»
Н
На красном фронте
На одной планете
На перевале не стрелять!
На ясный огонь
Начальник Чукотки
Незабываемый 1919 год
Ненависть
Необыкновенное лето
Необыкновенное лето
Непобедимый
Неуловимые мстители
Новые приключения неуловимых
О
Оборона Царицына
Огненное детство
Огненные вёрсты
Одиночество
Око за око
Олеко Дундич
Они были первыми
Оптимистическая трагедия
Орлята Чапая
Остап Бандура
Отец и сын
Открытие
Офицеры
П
Павел Корчагин
Пакет
Пароль не нужен
Первая конная
Первая конная
Первороссияне
Петерс
По волчьему следу
Победитель
Повесть о латышском стрелке
Подданные революции
Подруги
Поединок в тайге
Последний год Беркута
Последний угон
Потомок Чингисхана
Похождения графа Невзорова
Правда
Право на любовь
Председатель ревкома
Приходи свободным
Против течения
Пять невест
Р
Раба любви
Разгром Юденича
Рассказ о простой вещи
Рассказы о Ленине
Рождённые бурей
Роль
Русские без России
Русские братья
С
Салют, Мария!
Седьмой спутник
Сердце Бонивура
Серый волк
Служили два товарища
Смотри в оба!
Совершеннолетие
Солнечный удар
Сорок первый
Сорок первый
Сотрудник ЧК
Старая крепость
Страсти по Чапаю
Стреляй вместо меня
Т
Таинственный монах
Тайна предков
Тайна рукописного Корана
Тачанка с юга
Томми
Трудное счастье
У
Укразия
Утро обречённого прииска
Ф
Федька
Х
Хлеб, золото, наган
Хождение по мукам
Хождение по мукам
Хождение по мукам
Ч
Чапаев
Чекист
Человек с ружьём
Чёрный капитан
Ш
Шестое июля
Шли солдаты…
Шторм
Э
Эскадра уходит на запад
Ю
Юность наших отцов
Я
Я, сын трудового народа
Яков Свердлов
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4k
Fishki_surfer Viktor Полчаса назад
Щ - Щорс
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15k
Юрий Час назад

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3k
Roninsamuray Час назад
Конец атамана
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3k
Roninsamuray Час назад
Седьмая пуля

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3k
Roninsamuray 2 часа назад
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3k
Roninsamuray 2 часа назад
Достояние республики
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3k
Roninsamuray 2 часа назад
Даурия
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3k
Roninsamuray 2 часа назад
Я, Шаповалов Т.П.
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80k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Неуловимые это генетическая память нашего детства!
Только в этом году два раза смотрели.
Щелкали каналами,попадали на них и залипали до конца...
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3k
Roninsamuray 2 часа назад
Хождение по мукам
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3k
Roninsamuray 2 часа назад
Адъютант его превосходительства
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30k
Korolev Roninsamuray Час назад
Ссылка youtu.be
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29k
семён 2 часа назад
"Свой среди чужих..." просто зэ бэст. имхо. "Шестой"- как же это классно было в детстве. Щетаю лучшим вестерном советского кино.
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172
Палыч семён 22 минуты назад
Первый (и лучший!) фильм Михалкова.
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9k
portmen77 2 часа назад
Насколько помню в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих" время повествования было послевоенное. Фильм начинается с крика солдата ПОБЕДА!
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9k
portmen77 magic32 Полчаса назад
А банды уничтожали до 29го. При чем здесь это? В фильме всё есть. И бандиты и бегущие за кордон господа офицеры.
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magic32 portmen77 23 минуты назад
" время повествования было послевоенное. Фильм начинается с крика солдата ПОБЕДА" - тогда почему послевоенное, может речь идёт о какой-то локальной победе.
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portmen77 magic32 15 минут назад
Не нужно додумывать. Ещё раз повторю, в фильме всё есть. Вспомните пламенную речь Забелина перед отрядом.
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magic32 portmen77 11 минут назад
"Не нужно додумывать" - что значит додумывать? ты же сам это написал.
Насколько помню в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих" время повествования было послевоенное. Фильм начинается с крика солдата ПОБЕДА!

Источник: https://fishki.net/profile/answers/342423/https://fishki.net/profile/answers/342423/ © Fishki.net
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9k
portmen77 magic32 5 минут назад
Толи я кривой писатель, не могу понять, почему вы меня не понимаете, а я вас. Фильм снят о послевоенных событиях. Скорее всего 24-28г. Советская республика собирала золото для покупки продовольствия. Почему не позже, потому что в 1930м кредиторы объявили золотое эмбарго.
Золото хотели похитить офицеры пробирающиеся за кордон. Но помешали бандиты. Что не так?
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17k
Андрей Иванов 2 часа назад
Навскидку:

Адьютант Его превосходительства
Армия "Трясогузки"
Макар Следопыт
Гадюка
Государственная граница
Даурия
Начальник Чукотки
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