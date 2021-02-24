10 фильмов о гражданской войне, снятых в советские времена

4.

Комиссар (1967)

Картина была снята к 50-летнему юбилею Великой октябрьской социалистической, однако сразу же угодила на «полку».

Молодой режиссер Александр Аскольдов снял необычную для тех лет драму о женщине-комиссаре в исполнении Нонны Мордюковой, забеременевшей в самый неподходящий момент, а именно в разгар гражданской войны.

Более того, тот факт, что укрываться ей по сюжету пришлось в еврейской семье, был воспринят в штыки тогдашним партийным руководством.

Очевидно, в этом увидели намек на этническое происхождение большого числа первых революционеров.

В итоге свет лента увидела только в 1987 году, и зрители смогли по достоинству оценить работы Ролана Быкова, Василия Шукшина, Нонны Мордюковой, а также музыку Альфреда Шнитке.