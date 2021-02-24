Он заменил собой Шукшина в фильме «Они сражались за Родину». А зрители даже не заметили подмену

Юрий Соловьев в фильме "На дорогах войны" (1958)



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Актёр Юрий Соловьев подошёл по всем параметрам – рост, телосложение и даже овал лица с выступающими скулами и бровями, что было важно при съемках сзади или под углом со спины.



Что интересно, с самим Юрием никто вообще предварительно об этой работе не разговаривал. Всё делалось очень быстро! Его выбрали по анкетным данным и по фотографиям из личного дела на «Мосфильме». И по этим же фотографиям Бондарчук его утвердил. Желание самого актёра никто не спрашивал, так как этим некогда было заниматься. Сергей Федорович лишь поинтересовался на киностудии – занят ли он сейчас где-либо в съемках? Ему ответили, что свободен.



Только после этого с Соловьевым связались и просто поставили перед фактом, что он утвержден на такую роль. Юрий вначале посчитал что это шутка, потому что так не бывает, чтобы актера утверждали на роль, даже не проводя с ним собеседования. Но потом ему позвонил сам Сергей Бондарчук. О смерти Шукшина Соловьев уже слышал, поэтому сразу понял, что это приглашение на работу, а не розыгрыш коллег.