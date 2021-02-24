Он заменил собой Шукшина в фильме «Они сражались за Родину». А зрители даже не заметили подмену

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Юрий Соловьев был моложе Василия Макаровича и относился к нему с огромным уважением и мечтал сыграть в одном из его фильмов.
Но судьба распорядилась иначе. Ему выпала печальная доля доиграть его роль в окружении блистательных актёров в фильме легендарного режиссера.
Но судьба распорядилась иначе. Ему выпала печальная доля доиграть его роль в окружении блистательных актёров в фильме легендарного режиссера.
Дело в том, что в связи с внезапной смертью Шукшина, когда съемки еще не были завершены, на длительный отбор и пробы нового актёра у режиссера просто не было времени. Уже на следующий день после гибели Василия Макаровича, Бондарчук дал команду всем своим ассистентам срочно искать внешне похожего артиста. Уже было отснято более 90% сцен с персонажем Шукшина, поэтому о замене актёра речи вообще не было. Хотя и предстояло еще снять несколько эпизодов.
Юрий Соловьев в фильме "На дорогах войны" (1958)
*
Актёр Юрий Соловьев подошёл по всем параметрам – рост, телосложение и даже овал лица с выступающими скулами и бровями, что было важно при съемках сзади или под углом со спины.
Что интересно, с самим Юрием никто вообще предварительно об этой работе не разговаривал. Всё делалось очень быстро! Его выбрали по анкетным данным и по фотографиям из личного дела на «Мосфильме». И по этим же фотографиям Бондарчук его утвердил. Желание самого актёра никто не спрашивал, так как этим некогда было заниматься. Сергей Федорович лишь поинтересовался на киностудии – занят ли он сейчас где-либо в съемках? Ему ответили, что свободен.
Только после этого с Соловьевым связались и просто поставили перед фактом, что он утвержден на такую роль. Юрий вначале посчитал что это шутка, потому что так не бывает, чтобы актера утверждали на роль, даже не проводя с ним собеседования. Но потом ему позвонил сам Сергей Бондарчук. О смерти Шукшина Соловьев уже слышал, поэтому сразу понял, что это приглашение на работу, а не розыгрыш коллег.
*
Актёр Юрий Соловьев подошёл по всем параметрам – рост, телосложение и даже овал лица с выступающими скулами и бровями, что было важно при съемках сзади или под углом со спины.
Что интересно, с самим Юрием никто вообще предварительно об этой работе не разговаривал. Всё делалось очень быстро! Его выбрали по анкетным данным и по фотографиям из личного дела на «Мосфильме». И по этим же фотографиям Бондарчук его утвердил. Желание самого актёра никто не спрашивал, так как этим некогда было заниматься. Сергей Федорович лишь поинтересовался на киностудии – занят ли он сейчас где-либо в съемках? Ему ответили, что свободен.
Только после этого с Соловьевым связались и просто поставили перед фактом, что он утвержден на такую роль. Юрий вначале посчитал что это шутка, потому что так не бывает, чтобы актера утверждали на роль, даже не проводя с ним собеседования. Но потом ему позвонил сам Сергей Бондарчук. О смерти Шукшина Соловьев уже слышал, поэтому сразу понял, что это приглашение на работу, а не розыгрыш коллег.
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Лопахин в исполнении Шукшина. "Они сражались за Родину" (1975)
*
Конечно, пришлось изменить все сцены с крупными планами солдата Лопахина, а некоторые эпизоды вообще убрать. Другие сцены, где нельзя было без этого обойтись, снимали в полумраке с правильной постановкой света, чтобы скрыть черты лица персонажа.
*
Конечно, пришлось изменить все сцены с крупными планами солдата Лопахина, а некоторые эпизоды вообще убрать. Другие сцены, где нельзя было без этого обойтись, снимали в полумраке с правильной постановкой света, чтобы скрыть черты лица персонажа.
Сцена, когда Лопахин попытался ночью пристать к хозяйке. но получил от неё удар по лицу. В этом кадре Лопахина играет Соловьев. Он как бы прикрывает рукой синяк под глазом, когда поворачивается к камере лицом.
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Многие сцены диалогов построили так, что Лопахин разговаривает с собеседниками, повернувшись к ним спиной.
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Многие сцены диалогов построили так, что Лопахин разговаривает с собеседниками, повернувшись к ним спиной.
Соловьев в роли Лопахина спиной к камере разговаривает со своим напарником в исполнении Буркова.
*
Или камеру ставили чуть сзади сбоку за спиной Лопахина.
*
Или камеру ставили чуть сзади сбоку за спиной Лопахина.
В таком ракурсе очень трудно понять, что это не Шукшин.
В целом Бондарчуку удалось снять почти все сцены, которые он задумывал. Озвучкой персонажа занимался большой профессионал дубляжа Игорь Ефимов, который мастерски передал не только голос Василия Макаровича, но и его интонации. Поэтому зрители даже в мелочах нигде подмены не заметили.
Да и никто не торопился об этой подмене кому-то рассказывать, а в титрах к фильму исполнителем роли рядового Петра Лопахина был указан только Василий Шукшин.
В целом Бондарчуку удалось снять почти все сцены, которые он задумывал. Озвучкой персонажа занимался большой профессионал дубляжа Игорь Ефимов, который мастерски передал не только голос Василия Макаровича, но и его интонации. Поэтому зрители даже в мелочах нигде подмены не заметили.
Да и никто не торопился об этой подмене кому-то рассказывать, а в титрах к фильму исполнителем роли рядового Петра Лопахина был указан только Василий Шукшин.
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Огромное навеки спасибо Бондарчуку, что нашел способ, не переснял Шукшина.