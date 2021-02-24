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Он заменил собой Шукшина в фильме «Они сражались за Родину». А зрители даже не заметили подмену

Он заменил собой Шукшина в фильме «Они сражались за Родину». А зрители даже не заметили подмену (8 фото)

Автор:
24 февраля 2021 15:36
Метки: Они сражались за Родину   Шукшин   Юрий Соловьев   фильм   
657
8
Юрий Соловьев был моложе Василия Макаровича и относился к нему с огромным уважением и мечтал сыграть в одном из его фильмов.
Но судьба распорядилась иначе. Ему выпала печальная доля доиграть его роль в окружении блистательных актёров в фильме легендарного режиссера.
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Метки: Они сражались за Родину   Шукшин   Юрий Соловьев   фильм   
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6  комментариев
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4k
Александр Зотов 2 часа назад
интересно! Знаю, что Шукшин умер на съёмках, но всегда думал, что все эпизоды с ним успели отснять. Мастерская замена
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38k
Элек Мек Час назад
Было такое,и он гордился этим,а говорил за Шукшина Игорь Ефимов.Вообще Соловьёв сыграл более чем 85-и фильмах.
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10k
Лехахуторской Час назад
Один из самых моих любимых фильмов.
Ссылка www.youtube.com
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80k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Это уже не профессионализм, а таланты!
Огромное навеки спасибо Бондарчуку, что нашел способ, не переснял Шукшина.
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58k
Viktor 2 часа назад
Да, фильм на века, а за эпизод с поваром я бы конечно поспорил ...
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14k
Alex 2 часа назад
Классный фильм
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