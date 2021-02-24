Как выглядит австралийский мотылек размером с человеческую руку

302
4
Австралия легко могла бы участвовать в конкурсе "Угадай страну по фотографии" - ну где еще можно выйти на улицу и сразу наткнуться на огромную невиданную тварь? Вот, прекрасная иллюстрация: люди отправились погулять семьей и на обычной пешеходной улице увидели мотылька с размахом крыльев 25 см. Гигантского, без преувеличения, мотылька.
Дело было в Кэмп-Маунтин на востоке Брисбена. Насекомое ползло по стволу дерева. Не заметить его было невозможно...
Фотографии мотылька, опубликованные в Facebook в группе любителей энтомологии, вызвали большой ажиотаж и споры. Все сошлись во мнении, что это грандиозное творение природы. Многие были уверены, что это какой-то редкий вид. Ха! Они просто не жили в Австралии!
Специалисты пришли к выводу, что это, скорее всего, гигантский древесный мотылек - крупная ночная бабочка из семейства Древоточцы. Она считается самой тяжелой бабочкой в мире - самки весят до 30 граммов. Напомним - размах крыльев 25 см, сами насекомые - до 15 см в длину.
Такие бабочки встречаются по всей Австралии, чаще вдоль восточного побережья. Так что в Брисбене встретить их можно легко и непринужденно. Существа они, конечно, ночные, поэтому днем складывают крылья по бокам и маскируются на стволах деревьев и ветвях.
Живут они, как и все мотыльки, очень недолго. Вскоре после спаривания и откладывания яиц гигантские древесные ночные бабочки умирают.
Живут они, как и все мотыльки, очень недолго. Вскоре после спаривания и откладывания яиц гигантские древесные ночные бабочки умирают.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 40 доказательств того, что Австралия - это совершенно другой мир
- «Моль с экзистенциальным кризисом»: удачный кадр с насекомым
- Австралиец обнаружил громадного паука на панели светофора
- Видео: профессиональный ловец змей с трудом обезоружил ядовитую рептилию
- Австралийка обнаружила на дне своего бассейна 20 пауков
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...
Да еще этот череп на спине...
https://mir-knig.com/read_303596-1https://mir-knig.com/read_303596-1