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Как выглядит австралийский мотылек размером с человеческую руку

Как выглядит австралийский мотылек размером с человеческую руку (4 фото)

Автор:
24 февраля 2021 12:41
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   бабочка   животный мир Австралии   мотылек   мотылёк   насекомое   насекомые   
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Австралия легко могла бы участвовать в конкурсе "Угадай страну по фотографии" - ну где еще можно выйти на улицу и сразу наткнуться на огромную невиданную тварь? Вот, прекрасная иллюстрация: люди отправились погулять семьей и на обычной пешеходной улице увидели мотылька с размахом крыльев 25 см. Гигантского, без преувеличения, мотылька.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   бабочка   животный мир Австралии   мотылек   мотылёк   насекомое   насекомые   
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9  комментариев
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6k
vitenok 2 часа назад
Такая моль не только шубу сожрёт, но и холодильнике поковыряется, и морду набить может.
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8k
Кыся Полчаса назад
Китайцы уже придумали рецепт?
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242
WadDad 2 часа назад
И в России водятся немаленькие бабочки. Помню в армии стоял в наряде на КПП. Отдыхал в будке. Ночь. Лето. Тишина. И тут в воздухе отчётливое фр-фр-фр. Оборачиваюсь. В морду летит подобная бабочка. Сантиметров 10-12 в размахе. Я таких крупных не встречал никогда. Да и серая она, невзрачная, оттого ещё страшнее.
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18k
Will2006 WadDad Полчаса назад
Обычные бражники (сфинксы). Весь прикол в том, что ночные бабочки почему-то тяжелее дневных и намного быстрее летают (до 15 м/с!). И когда такая тварь, ослепленная светом лампы, влетает тебе в лоб, приятного мало

Да еще этот череп на спине...
https://mir-knig.com/read_303596-1https://mir-knig.com/read_303596-1
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7k
Izrin Maria 2 часа назад
Это вьюнковый бражник.
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48k
Татьянин день 2 часа назад
Нет ни какой Австралии , ну просто нет
..... ничего нет !
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80k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Мля, Австралия реально место куда никогда не захочется попасть!
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3k
lexa 2 часа назад
у Кинга есть документальный фильм про Австралию , "мгла" называется...
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5k
ДеониS 2 часа назад
Странно что "Корона" не в Австралии началась
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