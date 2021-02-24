Как выглядит австралийский мотылек размером с человеческую руку

Такие бабочки встречаются по всей Австралии, чаще вдоль восточного побережья. Так что в Брисбене встретить их можно легко и непринужденно. Существа они, конечно, ночные, поэтому днем складывают крылья по бокам и маскируются на стволах деревьев и ветвях.



Живут они, как и все мотыльки, очень недолго. Вскоре после спаривания и откладывания яиц гигантские древесные ночные бабочки умирают.