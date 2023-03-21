В Австралии обнаружен редкий вид гигантского паука

Это ночной вид, который выходит на охоту только с наступлением сумерек. Всё остальное время он сидит в люке. Самки пауков Euoplos Dignitas живут под землёй всю свою жизнь. Они крупнее и коренастее самцов (длина тела до 5 см). Самцы имеют более яркую окраску медово-красного цвета и проводят от пяти до восьми лет под землёй, прежде чем выползают в поисках самки.