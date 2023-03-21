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В Австралии обнаружен редкий вид гигантского паука

В Австралии обнаружен редкий вид гигантского паука

Автор:
21 марта 2023 13:36
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   гигантские пауки   гигантский паук   животный мир Австралии   люковый паук   мир животных   пауки   это интересно   
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Учёные из Квинслендского музея открыли и описали новый вид люкового паука — Euoplos dignitas. Люковые пауки (Trapdoor spiders) отличаются тем, что роют в землю норы, похожие на хорошо оборудованные люки с твёрдыми стенками, выстланными изнутри шёлком, и крышкой-дверью, закрывающей вход.

Паука вида Euoplos Dignitas (с латыни переводится как «достоинство» или «величие») обитают только в поясе Бригалоу. Это луговая местность между тропическими лесами на побережье и полузасушливыми внутренними районами Квинсленда (Австралия).

Это ночной вид, который выходит на охоту только с наступлением сумерек. Всё остальное время он сидит в люке. Самки пауков Euoplos Dignitas живут под землёй всю свою жизнь. Они крупнее и коренастее самцов (длина тела до 5 см). Самцы имеют более яркую окраску медово-красного цвета и проводят от пяти до восьми лет под землёй, прежде чем выползают в поисках самки.

По словам арахнолога Майкла Рикса, этот вид, вероятно, находится под угрозой исчезновения из-за расчистки земель. Также он утверждает, что паук Euoplos Dignitas не представляет серьёзной угрозы для человека.


У них есть ядовитый аппарат в клыках, но ни один из австралийских люковых пауков в группе, как известно, не является опасно ядовитым. Они могут причинить боль, если укусят вас, но без серьёзных последствий.


Майкл Рикс говорит, что учёных беспокоит будущее этого вида.


Такие места, как пояс Бригалоу, были действительно сильно расчищены для сельского хозяйства, животноводства и других видов землепользования. Эти пауки не очень хорошо передвигаются по ландшафту и рассеиваются — например, по сравнению с летающими насекомыми. Им может потребоваться от пяти до восьми лет, чтобы созреть и начать размножаться.


Материалы исследования были опубликованы в издании Journal of Arachnology.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   гигантские пауки   гигантский паук   животный мир Австралии   люковый паук   мир животных   пауки   это интересно   
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16  комментариев
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69
Maikl 6 часов назад
Нора прям как ракетная шахта ))))
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2k
Vovan Petroff 41 минуту назад
Ой, да где их только нет.
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10k
Zемляк 3 часа назад
Думал, Австралия сумчатыми знаменита, а там еще и люковые есть. Не удивлюсь, если завтра там обнаружат реактивный слонопёс.
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 3 часа назад
Это "сладкое" слово Камчатка-нет Австралия)))
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1k
raael13 4 часа назад
Австралию нужно срочно сжечь и присыпать дустом, а то расползется...
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1k
Mil-ast 5 часов назад
Его удалось обнаружить только потому, что это был первый ученый, который его обнаружил и сумел случайно выжить после этого.
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26k
Serg2001 5 часов назад
1. Самки пауков Euoplos Dignitas живут под землёй всю свою жизнь.
2. Самцы проводят от пяти до восьми лет под землёй, прежде чем выползают в поисках самки.

Так и хочется крикнуть: "Придурки! Ползите обратно под землю. Все самки там!"... )
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4k
Нуи Хусим 5 часов назад
В Австралию ни ногой!
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6k
Станислав 5 часов назад
Паучок столько лет прятался от людей, но его все же нашли.
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10k
Юрий 5 часов назад
Ну это ж тарантул тот же, только крупнее, и нора вертикально вырыта и по стенкам покрыта паутиной так же. В нашей местности такие норы попадаются часто. Образ жизни и охоты паука совпадают.
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66k
Андрей 5 часов назад
А вот правильно, что Австралия - одна страна, отдельный континент и сама себе часть света: бахнул её - и никаких тебе проблем, ни пауков, ни тараканов.
Коал только жалко.
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2k
· · 5 часов назад
Им что, существующих гадов не хватало ?
Надо было ещё одного обнаружить ...... .
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