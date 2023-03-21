В Австралии обнаружен редкий вид гигантского паука

Учёные из Квинслендского музея открыли и описали новый вид люкового паука — Euoplos dignitas. Люковые пауки (Trapdoor spiders) отличаются тем, что роют в землю норы, похожие на хорошо оборудованные люки с твёрдыми стенками, выстланными изнутри шёлком, и крышкой-дверью, закрывающей вход.
Паука вида Euoplos Dignitas (с латыни переводится как «достоинство» или «величие») обитают только в поясе Бригалоу. Это луговая местность между тропическими лесами на побережье и полузасушливыми внутренними районами Квинсленда (Австралия).
Это ночной вид, который выходит на охоту только с наступлением сумерек. Всё остальное время он сидит в люке. Самки пауков Euoplos Dignitas живут под землёй всю свою жизнь. Они крупнее и коренастее самцов (длина тела до 5 см). Самцы имеют более яркую окраску медово-красного цвета и проводят от пяти до восьми лет под землёй, прежде чем выползают в поисках самки.
По словам арахнолога Майкла Рикса, этот вид, вероятно, находится под угрозой исчезновения из-за расчистки земель. Также он утверждает, что паук Euoplos Dignitas не представляет серьёзной угрозы для человека.
У них есть ядовитый аппарат в клыках, но ни один из австралийских люковых пауков в группе, как известно, не является опасно ядовитым. Они могут причинить боль, если укусят вас, но без серьёзных последствий.
Майкл Рикс говорит, что учёных беспокоит будущее этого вида.
Такие места, как пояс Бригалоу, были действительно сильно расчищены для сельского хозяйства, животноводства и других видов землепользования. Эти пауки не очень хорошо передвигаются по ландшафту и рассеиваются — например, по сравнению с летающими насекомыми. Им может потребоваться от пяти до восьми лет, чтобы созреть и начать размножаться.
Материалы исследования были опубликованы в издании Journal of Arachnology.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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2. Самцы проводят от пяти до восьми лет под землёй, прежде чем выползают в поисках самки.
Так и хочется крикнуть: "Придурки! Ползите обратно под землю. Все самки там!"... )
Коал только жалко.
Надо было ещё одного обнаружить ...... .