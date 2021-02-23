Австралиец обнаружил громадного паука на панели светофора

Отметим, что один Facebook-пользователь предположил, что этим насекомым был паук-охотник, а не птицеед-голиаф, как посчитал кто-то в другом комментарии.



Птицееды-голиафы — разновидность пауков, которая обитает в Южной Америке и, как известно, поедает птиц, которые попадают в их паутину.



Пользователь предположил, что паук был «Золотым Гигантом» («Golden Giant»), одним из крупнейших видов охотников Австралии, обитающим в прибрежных лесах на севере Австралии.



Лиззи Лоу (Lizzy Lowe), арахнолог из Университета Маккуори, определила паука как «Badge Huntsman».



Этот вид охотников, как и многие другие, известен тем, что проникает в машины и дома, но предпочитает жить под рыхлой корой деревьев, камнями и внутри брёвен.



Badge Huntsman, как известно, кусая жертву, вызывает сильную опухоль, потливость, тошноту и рвоту.