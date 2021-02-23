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Австралиец обнаружил громадного паука на панели светофора

Австралиец обнаружил громадного паука на панели светофора (3 фото)

Автор:
23 февраля 2021 09:33
Метки: Австралия   в мире   насекомые   паук   светофор   фото   
404
3
Фотография гигантского паука-охотника, спокойно разместившегося на панели управления светофорами, заставила тысячи сердец в соцсетях забиться в ускоренном режиме.

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Метки: Австралия   в мире   насекомые   паук   светофор   фото   
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RomaXz 2 часа назад
В Австралию ни ногой
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Maximir 2 минуты назад
Сдаётся мне, джентельмены, что это всё враньё. Гугл всеведающий не знает никаких "золотых гигантов"!
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Владимир Час назад
Видимо новенький. Местные жители давно уже не удивляются таким случаям. Они удивляются если паука нет.
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DyadyaSasha 2 часа назад
Для Австралии это обычное явление. Там таких тварей в каждой щели по паре. Непонятно из чего раздули сенсацию?
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lekha-fil DyadyaSasha Час назад
Вот именно. Ну паук, относительно небольшой, с какого "...тысячи сердец забились в ускоренном режиме"? Шелкопёр.
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