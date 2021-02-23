Австралиец обнаружил громадного паука на панели светофора

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Фотография гигантского паука-охотника, спокойно разместившегося на панели управления светофорами, заставила тысячи сердец в соцсетях забиться в ускоренном режиме.
Парень по имени Джоэл Хоган (Joel Hogan) сфотографировал беременную паучиху во время работы на светофоре в Алис-Спрингс в Северной территории, Австралия.
На кадрах можно наблюдать, как раздутый паук цепляется за проводку панели управления светофорами, скорее всего, держа свой «сумку» с яйцами под собственным телом, чтобы защитить своих детёнышей от потенциальной угрозы.
Тысячи пользователей Facebook стали активно комментировать изображение, когда оно появилось в Сети в пятницу.
«Ты можешь оседлать это и кататься», — пошутил один из комментаторов.
«Если бы вы попытались ударить этого паука газетой, он, вероятно, схватил бы её и ударил вас в ответ», — говорится в другом комментарии.
«Это чертовски маленькая собачка», — поделился другой пользователь.
Тысячи пользователей Facebook стали активно комментировать изображение, когда оно появилось в Сети в пятницу.
«Ты можешь оседлать это и кататься», — пошутил один из комментаторов.
«Если бы вы попытались ударить этого паука газетой, он, вероятно, схватил бы её и ударил вас в ответ», — говорится в другом комментарии.
«Это чертовски маленькая собачка», — поделился другой пользователь.
Отметим, что один Facebook-пользователь предположил, что этим насекомым был паук-охотник, а не птицеед-голиаф, как посчитал кто-то в другом комментарии.
Птицееды-голиафы — разновидность пауков, которая обитает в Южной Америке и, как известно, поедает птиц, которые попадают в их паутину.
Пользователь предположил, что паук был «Золотым Гигантом» («Golden Giant»), одним из крупнейших видов охотников Австралии, обитающим в прибрежных лесах на севере Австралии.
Лиззи Лоу (Lizzy Lowe), арахнолог из Университета Маккуори, определила паука как «Badge Huntsman».
Этот вид охотников, как и многие другие, известен тем, что проникает в машины и дома, но предпочитает жить под рыхлой корой деревьев, камнями и внутри брёвен.
Badge Huntsman, как известно, кусая жертву, вызывает сильную опухоль, потливость, тошноту и рвоту.
Птицееды-голиафы — разновидность пауков, которая обитает в Южной Америке и, как известно, поедает птиц, которые попадают в их паутину.
Пользователь предположил, что паук был «Золотым Гигантом» («Golden Giant»), одним из крупнейших видов охотников Австралии, обитающим в прибрежных лесах на севере Австралии.
Лиззи Лоу (Lizzy Lowe), арахнолог из Университета Маккуори, определила паука как «Badge Huntsman».
Этот вид охотников, как и многие другие, известен тем, что проникает в машины и дома, но предпочитает жить под рыхлой корой деревьев, камнями и внутри брёвен.
Badge Huntsman, как известно, кусая жертву, вызывает сильную опухоль, потливость, тошноту и рвоту.
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