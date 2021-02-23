Играл на сцене без ног, а зрители и не догадывались- судьба Ксан Ксаныча из "Девчат"

Деревенский самородок Виктор Байков и не думал, что когда то станет актером, будет играть в театре и сниматься в кино. С детства работал, помогал матери воспитывать младших братьев и сестер, трудно было в бедной деревеньке под Смоленском.
Подростком подался в Москву на заработки. Хватался за любую работу. Работал и разнорабочим в театре. Паренек влюбился в театральное искусство. В свободное время, стоял за кулисами и повторял роли за артистами. Он был известным хохмачем, как он копировал артистов- все падали со смеху. Режиссер театра, видя талант Виктора стал давать ему небольшие роли , так парень из деревни стал играть на сцене и веселить зрителей. Вскоре его зачислили во второй состав театра Красной Армии. Через год началась война и новоиспеченный артист ушел на фронт. В 1944 году Виктор Байков получил тяжелые ранения, после долгого восстановления был зачислен в ансамбль железнодорожных войск.
Когда закончилась война, Виктор вернулся в столицу, пошел в свой театр, но ему отказали- без актерского образования, штатным актером работать нельзя. Виктор не отчаялся, пошел в театр Сатиры, там он выходил на сцену в качестве массовки, а параллельно учился в ГИТИСе.
Талантливому комедийному актеру стали давать крупные роли. Театральная публика влюбилась в молодого артиста. В спектакле "12 стульев" Байков играл роль отца Федора. Постановка имела аншлаги, на спектакль даже трудно было достать билеты.
В кино Виктора Байкова стали приглашать когда ему было уже 40 лет. Его занудный Ксан Ксаныч из "Девчат" сыгран просто гениально, помните :
"Э, нет, ребятки, что одеколон? Один дух и только. И шоколад тоже съест и забудет, одна изжога останется. Ты вот что, ты ей, Илюша, подари часы. Полезная вещь ...и механизм!".
После "Девчат" были съемки в фильмах "Короткие истории", "Софья Перовская", "Человек без паспорта", "Старики-разбойники", "Анискин и Фантомас", " "Освобождение" ,"Короткие встречи", "Выстрел в тумане." и другие.
"Кабачок 13 стульев", в котором актер сыграл роль счетовода пана Вотрубы, принес ему заслуженного деятеля культуры Республики Польша.
Также Виктор Байков занимался озвучиванием мультфильмов. Кстати, практически никто не знает, что почтальон Печкин из мультфильма "Дядя Федор, пёс и кот" говорит именно его голосом. Всего в репертуаре у актера было более 20 мультфильмов.
В 80-х годах врачи диагностировали у Виктора сахарный диабет. Болезнь быстро атаковала организм, осложнение пошло на ноги, которые в итоге пришлось ампутировать.
Это была трагедия для театрального артиста. Друзья и коллеги по сцене помогли приобрести хорошие протезы для ног. Виктор Алексеевич продолжил работу в родном театре Сатиры. Конечно ему сложно было с легкостью передвигаться, тогда специально под него переписывали роли. Все роли в спектаклях он играл сидя. И играл великолепно, зрители даже и не догадывались о его проблемах с ногами.
Несмотря на свою популярность, Виктор Алексеевич немного комплексовал по поводу своей внешности, у него рано появились залысины. Он считал, что его такого невзрачного, не может полюбить женщина, поэтому так и не женился.
Артист прослужил в театре Сатиры 43 года, вплоть до своей смерти в 1993 году.
Источник:
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В его годы мужиков война выкосила.
Алкаши нарасхват были, не то шо артисты.