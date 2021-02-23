Играл на сцене без ног, а зрители и не догадывались- судьба Ксан Ксаныча из "Девчат"

Подростком подался в Москву на заработки. Хватался за любую работу. Работал и разнорабочим в театре. Паренек влюбился в театральное искусство. В свободное время, стоял за кулисами и повторял роли за артистами. Он был известным хохмачем, как он копировал артистов- все падали со смеху. Режиссер театра, видя талант Виктора стал давать ему небольшие роли , так парень из деревни стал играть на сцене и веселить зрителей. Вскоре его зачислили во второй состав театра Красной Армии. Через год началась война и новоиспеченный артист ушел на фронт. В 1944 году Виктор Байков получил тяжелые ранения, после долгого восстановления был зачислен в ансамбль железнодорожных войск.

Когда закончилась война, Виктор вернулся в столицу, пошел в свой театр, но ему отказали- без актерского образования, штатным актером работать нельзя. Виктор не отчаялся, пошел в театр Сатиры, там он выходил на сцену в качестве массовки, а параллельно учился в ГИТИСе.

Талантливому комедийному актеру стали давать крупные роли. Театральная публика влюбилась в молодого артиста. В спектакле "12 стульев" Байков играл роль отца Федора. Постановка имела аншлаги, на спектакль даже трудно было достать билеты.