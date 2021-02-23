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Играл на сцене без ног, а зрители и не догадывались- судьба Ксан Ксаныча из "Девчат"

Играл на сцене без ног, а зрители и не догадывались- судьба Ксан Ксаныча из "Девчат" (3 фото)

Автор:
23 февраля 2021 18:19
Метки: актер   биография   роли   
613
3

Деревенский самородок Виктор Байков и не думал, что когда то станет актером, будет играть в театре и сниматься в кино. С детства работал, помогал матери воспитывать младших братьев и сестер, трудно было в бедной деревеньке под Смоленском.

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Метки: актер   биография   роли   
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10k
[email protected] 2 часа назад
Как Кабачок ждали... а пан Вотруба там был одним из самых смешных)))
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Albert GER 2 часа назад
Не женился, то шо не хотел.
В его годы мужиков война выкосила.
Алкаши нарасхват были, не то шо артисты.
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