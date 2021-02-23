Советские и российские «дембеля» разных лет

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Возвращаться домой «дембелям» полагалась во всей красе. Поэтому перед увельнением в запас солдаты усердно работали над переделкой своей парадной формы. Ни одна деталь «парадки» не оставалась без усовершенствований.
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не дембель.
Это либо утырок, либо выпускник швейного училища.
А нормальные фотографии о России куратор постить не позволяет?
Ширинка и та обшита.
Здесь?