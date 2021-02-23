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Советские и российские «дембеля» разных лет

Советские и российские «дембеля» разных лет (11 фото)

Автор:
23 февраля 2021 15:35
Метки: армия   люди   страна   
840
11
Возвращаться домой «дембелям» полагалась во всей красе. Поэтому перед увельнением в запас солдаты усердно работали над переделкой своей парадной формы. Ни одна деталь «парадки» не оставалась без усовершенствований.
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Метки: армия   люди   страна   
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395
Кристина Удальцова 3 часа назад
Так позорно и чмошно смотрятся те клоуны, что обшивают себя белыми нитками... Они хоть понимают - как это выглядит в глазах девушек? Это же просто хохма.
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2k
александр 56 минут назад
больше понтов, чем службы. Такие "воины"- позор армии.
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9k
Бабудай-Ага Час назад
ДембелЯ, автор, дембелЯ.
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368
*опа 2 часа назад
Это



не дембель.
Это либо утырок, либо выпускник швейного училища.
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268
Сергей 3 часа назад
А что после 1965 и 2013 года увольнять из армии перестали или мода на "расписных" закочилась?
А нормальные фотографии о России куратор постить не позволяет?
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70k
Чёрный человек. 3 часа назад
Я просто переоделся в гражданку и поехал домой.
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586
GoInDown 3 часа назад
Чёт почти одна петушня, нормальных не было?))) у нас помню генерал лично ху...сил таких вот швейных дел мастеров отдирая все эти петушиные атрибуты с кителя "дембеля" на плацу перед всей базой))))
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2k
Enotko Ytko 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Службы 1 год, а понта, как будто в царских войсках 25 лет солдатом оттрубил.
Ширинка и та обшита.
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2k
Андрей Савченко котегRUS 2 часа назад
С 23 февраля! Это наш общий Праздник. День Советской Армии и Военно-Морского флота. Я в своё время служил в Таманской дивизии. Полк располагался (и располагается) буквально неподалёку от того плаца, где тренируются войска московского округа (и прочие) перед парадом на Красной площади.
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368
*опа Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Петушара
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9k
котегRUS Андрей Савченко 2 часа назад
С Праздником !!!
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10k
Андрей Ватрушкин Андрей Савченко Час назад
И энто где территориально?
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57k
Опиум для народа Андрей Ватрушкин Час назад
Как пошел в армию-начал шить и то еле успел.)))
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41
Алиса 3 часа назад
Какая форма-такой и воин
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22k
InfoVoin Автор поста Алиса 3 часа назад
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368
*опа InfoVoin 2 часа назад
Ты-то хоть служило?
Здесь?
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22k
InfoVoin Автор поста *опа 2 часа назад
увы, на военной пенсии, а хамить не стоит, воздастся
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2k
Андрей Савченко InfoVoin 2 часа назад
А где служили? У меня в роду все военные. Сам заканчивал ЯВВФУ. Потом полтора года под Москвой и развал, с последующим уходом из Армии....
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40
Hunde Beißer2 3 часа назад
80 % дембеля из швейных войск стратегического назначения?
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2k
Агасфер Hunde Beißer2 3 часа назад
Из Иваново - горда швей. Там отдельный полк стоит ;-)
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