Термиты лишили мужчину сбережений

Джамалайа рассказал, что его семья не доверяла банкам, а потому в течение многих лет откладывала деньги на строительство нового дома в сундук. Всего им удалось скопить 500 тысяч рупий (около 510 тысяч рублей). В феврале фермер открыл сундук, чтобы взять немного наличных на текущие расходы. Именно тогда он и увидел, что все сбережения изъедены термитами, которые прогрызли в пачках денег дыры.



Оказалось, что абсолютно все купюры пришли в негодность, но, поскольку это были все сбережения семьи, Джамалайа решил обратиться в полицию. Там посочувствовали фермеру и обещали помочь ему решить эту проблему.