Термиты лишили мужчину сбережений

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52-летний фермер Биджили Джамалай был убит горем, когда увидел, что его заработанные сбережения в размере 500 тысяч рупий, которые он хранил старом чемодане, превратились в отходы.
фермер Биджили Джамалайа из города Майлаварам обратился в местную полицию с необычным заявлением. Он сообщил, что все сбережения его семьи, хранившиеся в железном сундуке, были съедены термитами.
Джамалайа рассказал, что его семья не доверяла банкам, а потому в течение многих лет откладывала деньги на строительство нового дома в сундук. Всего им удалось скопить 500 тысяч рупий (около 510 тысяч рублей). В феврале фермер открыл сундук, чтобы взять немного наличных на текущие расходы. Именно тогда он и увидел, что все сбережения изъедены термитами, которые прогрызли в пачках денег дыры.
Оказалось, что абсолютно все купюры пришли в негодность, но, поскольку это были все сбережения семьи, Джамалайа решил обратиться в полицию. Там посочувствовали фермеру и обещали помочь ему решить эту проблему.
Оказалось, что абсолютно все купюры пришли в негодность, но, поскольку это были все сбережения семьи, Джамалайа решил обратиться в полицию. Там посочувствовали фермеру и обещали помочь ему решить эту проблему.
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