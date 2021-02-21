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Термиты лишили мужчину сбережений

Термиты лишили мужчину сбережений (2 фото)

Автор:
21 февраля 2021 09:24
Сообщество : Истории
Метки: в мире   деньги. индия   история   люди   термиты   фото   
292
2
52-летний фермер Биджили Джамалай был убит горем, когда увидел, что его заработанные сбережения в размере 500 тысяч рупий, которые он хранил старом чемодане, превратились в отходы.

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Метки: в мире   деньги. индия   история   люди   термиты   фото   
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1k
andrey 3 часа назад
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418
Иван 6 минут назад
Так вроде как банк обязан заменить после экспертизы порченные банкноты
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4k
Афанасий 12 минут назад
хорошая попытка, Сбербанк! Но нет, жрёте вы чужие деньги похлеще любых термитов...
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5k
Trenzel2003 Час назад
Индусы вроде сбережения в золоте хранят?
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12k
sssss3 2 часа назад
золото, а не бумага. Индия крупнейший потребитель золота, вот не подумал-бы, что ТАМ найдётся дурень хранящий бумагу
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