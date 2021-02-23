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Якутия глазами местного фотографа

Якутия глазами местного фотографа (14 фото)

Автор:
23 февраля 2021 10:03
Сообщество : Жизнь
Метки: жизнь   люди   фото   фотограф   холод   якутия   
475
14
Обледенелые городские окраины, языческий Новый год, мамонты, официантки в придорожных кафе, сельская школа. Фотограф Алексей Васильев показывает повседневную жизнь самого холодного региона России.
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Метки: жизнь   люди   фото   фотограф   холод   якутия   
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kotovski 5 минут назад
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