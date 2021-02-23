Якутия глазами местного фотографа

Еще до пандемии он устроился работать курьером, чтобы были дополнительные деньги - снимает он только проекты и не каждый день. И обнаружил, что якутская самобытность оказалась даже в подъездах многоквартирных домов, которые их жильцы начали обустраивать по подобию квартир. В подъездах вешают ковры, ставят горшки с цветами, мягкие старые кресла.



«Я порой такие экспонаты встречаю! Это не подъезд, а детский сад - стены увешаны детскими рисунками, есть полки с книгами, диваны какие-то. Это выглядит очень мило и началось совсем недавно. Так было не всегда, всегда было засрано. А сейчас у людей растет какое-то самосознание, гражданская позиция. Им уже важно, чтобы уютно было не только в квартире, но и за ее пределами».