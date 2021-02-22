Можно ли успешно пересадить голову живому человеку?

В общей сложности, он произвел трансплантацию 20 голов щенков на туловища больших собак. Точнее пересаживалась не только лишь голова, но и часть груди: передние лапы, легкие и пищевод. Такие собаки существовали недолго: от 2 до 6 дней, максимальный срок – почти месяц.



Следующий опыт по трансплантации головы производился уже на обезьянах. Данной операцией руководил нейрохирург Роберт Уайт. В марте 1970 года команда хирургов произвела трансплантацию головы от одной обезьяны к другой.



При этом реципиент был так же обезглавлен. Чтобы предотвратить снижение объема циркулирующей крови, артерии и вены, после отделения головы от тела прижигались, а кровоснабжение мозга обеспечивал специальный аппарат. Согласно показаниям приборов, мозг оставался в активном состоянии.



После этого все артерии и вены стали очень быстро сшивать с телом второй обезьяны, чтобы избежать отмирания мозга. Данный эксперимент можно было считать успешным, так как животное имело визуальное и слуховое восприятия, а через несколько дней после пересадки уже питалось из ложечки. С ее стороны даже была предпринята попытка отомстить врачу, укусив его за руку.



Несмотря на это, обезьянка все же прожила довольно недолго. Однако Роберт Уайт был настроен оптимистично и утверждал, что последующая трансплантация головы будет сделана человеку.