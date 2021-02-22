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Можно ли успешно пересадить голову живому человеку?

Можно ли успешно пересадить голову живому человеку? (5 фото)

Автор:
22 февраля 2021 10:44
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: врач   голова   интересно   люди   медицина   пересадка   пересадка головы   фото   
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5
История трансплантологии насчитывает уже более 100 лет и почти все это время ученые проводили опыты не только над пересадкой отдельных органов тела, но и головы.
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Метки: врач   голова   интересно   люди   медицина   пересадка   пересадка головы   фото   
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8  комментариев
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3k
livaneth 2 часа назад
Пусть сначала научатся сращивать спиной мозг. А именно ставить на ноги паралитиков с переломом позвоночника.
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23k
Е-Лена 51 минуту назад
Широкая информационная кампания на эту тему закончилась со смертью одного деятеля, которому до этого пересадили семь чужих сердец и две чужих почки. Потом он захотел чужое тело для своей головы.
Вот ЭТОЙ головы:
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23k
Е-Лена 49 минут назад
Кстати, умер он именно в 2017 году. В марте. До декабря его не дотянули...
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4k
Olga Raudis Е-Лена 22 минуты назад
Земля ему стекловатой...
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6k
Ф Ив 56 минут назад
Трансплантация головы никогда не увенчается успехом так как клетки спинного мозга даже у одного человека не срастаются в случае разрыва по этой причине при переломе позвоночника с повреждением спинного мозга и остается парализованным та часть тела, которая расположена ниже повреждения. Если поврежден не весь ствол, то оставшиеся клетки возьмут на себя функции утраченных и подвижность снова вернется.
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26k
Snork Snorkoff Ф Ив 37 минут назад
Тут пока не стоит вопрос физиологической активности тушки. Главное на данный момент - дальнейшая жизнеспособность пришитой головы.
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913
Шурман 2 часа назад
В прошлом году одному уже пересаживали , закончилось это все провалом .
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