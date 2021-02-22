Можно ли успешно пересадить голову живому человеку?

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История трансплантологии насчитывает уже более 100 лет и почти все это время ученые проводили опыты не только над пересадкой отдельных органов тела, но и головы.
Вероятно, для многих этот факт станет полной неожиданностью, ведь подобные эксперименты, кажется, граничат с фантастикой. Однако такие опыты проводились в прошлом, и проводятся по сей день.
Так что сюжет научно-фантастического романа Александра Беляева «Голова профессора Доуэля» вот-вот может стать чем-то вполне реальным. Так возможна ли трансплантация такой важной части тела как голова? И что в таком случае испытает человек, который получит новое тело?
Так что сюжет научно-фантастического романа Александра Беляева «Голова профессора Доуэля» вот-вот может стать чем-то вполне реальным. Так возможна ли трансплантация такой важной части тела как голова? И что в таком случае испытает человек, который получит новое тело?
Первые опыты по трансплантации головы
Первопроходцем в данном деле был американский ученый Чарльз Клод Гатри. В мае 1908 года он произвел трансплантацию головы одной собаки на туловище другой. Последняя теперь стала двухголовой.
Вторую голову пришили к шее, и она находилась в перевернутом состоянии. А артерии были соединены так, чтобы кровь шла сначала через пересаженную голову, а затем через голову животного-реципиента. После того, как собаку-донора обезглавили, а затем восстановили кровообращение в мозг посредством соединения артерий, прошло 20 минут.
Гатри удалось отметить кое-какие реакции и движения пересаженной головы. Но, несмотря на это, собаку все же пришлось усыпить, так ее состояние спустя несколько часов заметно ухудшилось.
Другим более успешным подобным экспериментом был опыт хирурга Владимира Демихова. Операция по пересадке головы была проведена так же на собаках и состоялась в 1954 году. Так как хирург использовал специальный аппарат, который сшивал кровеносные сосуды, кровоснабжение легких, сердца и мозга удалось восстановить гораздо быстрее.
Вторую голову пришили к шее, и она находилась в перевернутом состоянии. А артерии были соединены так, чтобы кровь шла сначала через пересаженную голову, а затем через голову животного-реципиента. После того, как собаку-донора обезглавили, а затем восстановили кровообращение в мозг посредством соединения артерий, прошло 20 минут.
Гатри удалось отметить кое-какие реакции и движения пересаженной головы. Но, несмотря на это, собаку все же пришлось усыпить, так ее состояние спустя несколько часов заметно ухудшилось.
Другим более успешным подобным экспериментом был опыт хирурга Владимира Демихова. Операция по пересадке головы была проведена так же на собаках и состоялась в 1954 году. Так как хирург использовал специальный аппарат, который сшивал кровеносные сосуды, кровоснабжение легких, сердца и мозга удалось восстановить гораздо быстрее.
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В общей сложности, он произвел трансплантацию 20 голов щенков на туловища больших собак. Точнее пересаживалась не только лишь голова, но и часть груди: передние лапы, легкие и пищевод. Такие собаки существовали недолго: от 2 до 6 дней, максимальный срок – почти месяц.
Следующий опыт по трансплантации головы производился уже на обезьянах. Данной операцией руководил нейрохирург Роберт Уайт. В марте 1970 года команда хирургов произвела трансплантацию головы от одной обезьяны к другой.
При этом реципиент был так же обезглавлен. Чтобы предотвратить снижение объема циркулирующей крови, артерии и вены, после отделения головы от тела прижигались, а кровоснабжение мозга обеспечивал специальный аппарат. Согласно показаниям приборов, мозг оставался в активном состоянии.
После этого все артерии и вены стали очень быстро сшивать с телом второй обезьяны, чтобы избежать отмирания мозга. Данный эксперимент можно было считать успешным, так как животное имело визуальное и слуховое восприятия, а через несколько дней после пересадки уже питалось из ложечки. С ее стороны даже была предпринята попытка отомстить врачу, укусив его за руку.
Несмотря на это, обезьянка все же прожила довольно недолго. Однако Роберт Уайт был настроен оптимистично и утверждал, что последующая трансплантация головы будет сделана человеку.
Следующий опыт по трансплантации головы производился уже на обезьянах. Данной операцией руководил нейрохирург Роберт Уайт. В марте 1970 года команда хирургов произвела трансплантацию головы от одной обезьяны к другой.
При этом реципиент был так же обезглавлен. Чтобы предотвратить снижение объема циркулирующей крови, артерии и вены, после отделения головы от тела прижигались, а кровоснабжение мозга обеспечивал специальный аппарат. Согласно показаниям приборов, мозг оставался в активном состоянии.
После этого все артерии и вены стали очень быстро сшивать с телом второй обезьяны, чтобы избежать отмирания мозга. Данный эксперимент можно было считать успешным, так как животное имело визуальное и слуховое восприятия, а через несколько дней после пересадки уже питалось из ложечки. С ее стороны даже была предпринята попытка отомстить врачу, укусив его за руку.
Несмотря на это, обезьянка все же прожила довольно недолго. Однако Роберт Уайт был настроен оптимистично и утверждал, что последующая трансплантация головы будет сделана человеку.
Трансплантация человеческой головы
Первым хирургом, который вызвался провести столь фантастически-сложную операцию, стал Серджио Канаверо. В 2013 году он заявил о своем желании сделать это. А в ноябре 2017 года под контролем Канаверо провели первую трансплантацию головы человеку, правда, и донором и реципиентом являлись мертвые люди.
Вся работа была осуществлена группой китайских нейрохирургов под предводительством Канаверо, который позднее заявил, что результаты его вполне удовлетворили, так как удалось восстановить позвоночник, кровеносные сосуды и нервы. Несмотря на такое смелое заявление, его китайский сотрудник Жень Сяопинь предпочел не называть данную процедуру операцией, так как это всего лишь модель реального хирургического вмешательства.
Помимо этого, Канаверо провел ряд других операций на собаках и мышах. Их результаты он разместил в открытом доступе в интернете. Чтобы восстановить спинной мозг ученый вводил животным полиэтиленгликоль, способствующий восстановлению нейронных связей.
Следующую пересадку планировали провести живому человеку. Добровольцем хотел стать российский программист Валерий Спиридонов, который страдает спинальной мышечной атрофией. Операция была запланирована на декабрь 2017 года, однако все же не состоялась.
Вся работа была осуществлена группой китайских нейрохирургов под предводительством Канаверо, который позднее заявил, что результаты его вполне удовлетворили, так как удалось восстановить позвоночник, кровеносные сосуды и нервы. Несмотря на такое смелое заявление, его китайский сотрудник Жень Сяопинь предпочел не называть данную процедуру операцией, так как это всего лишь модель реального хирургического вмешательства.
Помимо этого, Канаверо провел ряд других операций на собаках и мышах. Их результаты он разместил в открытом доступе в интернете. Чтобы восстановить спинной мозг ученый вводил животным полиэтиленгликоль, способствующий восстановлению нейронных связей.
Следующую пересадку планировали провести живому человеку. Добровольцем хотел стать российский программист Валерий Спиридонов, который страдает спинальной мышечной атрофией. Операция была запланирована на декабрь 2017 года, однако все же не состоялась.
Причина в разных источниках представляется по-разному. Но одно ясно точно: пока что Канаверо и его группа не готовы к столь сложной операции на живом человеческом теле. Кроме того, остаются открытыми многие этические вопросы.
Непонятно, кто является в этом случае донором, а кто – реципиентом, так как тело составляет около 80% от всего организма. Однако голова считается более важной частью, так как в ней находится мозг, который формирует личность человека.
С другой стороны ученые не знают, как поведет себя мозг при трансплантации в чужое тело. Ему придется ориентироваться на другой организм, устанавливать новые связи, адаптироваться. А согласно последним открытиям, личность человека формирует не только головной мозг, но и энтеральная нервная система, которая находится в кишечнике.
Кроме того, 95% серотонина, гормона отвечающего за настроение, вырабатывается именно кишечником. Личность человека формирует также особый состав микробиомы, который у каждого индивидуален. Такое несоответствие мозга с телом, по мнению некоторых ученых, может привести к неизвестным прежде уровням безумия.
Непонятно, кто является в этом случае донором, а кто – реципиентом, так как тело составляет около 80% от всего организма. Однако голова считается более важной частью, так как в ней находится мозг, который формирует личность человека.
С другой стороны ученые не знают, как поведет себя мозг при трансплантации в чужое тело. Ему придется ориентироваться на другой организм, устанавливать новые связи, адаптироваться. А согласно последним открытиям, личность человека формирует не только головной мозг, но и энтеральная нервная система, которая находится в кишечнике.
Кроме того, 95% серотонина, гормона отвечающего за настроение, вырабатывается именно кишечником. Личность человека формирует также особый состав микробиомы, который у каждого индивидуален. Такое несоответствие мозга с телом, по мнению некоторых ученых, может привести к неизвестным прежде уровням безумия.
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Вот ЭТОЙ головы: