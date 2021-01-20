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15 человек, которые креативно решают любые проблемы

15 человек, которые креативно решают любые проблемы (16 фото)

Автор:
20 января 2021 23:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Креативно   Не унывают   импровизация   проблемы   столкнулись   товарищи   успех   
1844
16

Есть товарищи, которые никогда не унывают, и им нипочём любая задача. Когда жизнь подсовывает им лимоны, они с удовольствием делают лимонад. В этом посте собраны примеры того, как люди столкнулись с повседневными проблемами, и с успехом импровизировали в их решении.

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Метки: Креативно   Не унывают   импровизация   проблемы   столкнулись   товарищи   успех   
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5  комментариев
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1k
lekha-fil 2 часа назад
Сломалась сушка? Да там вообще п.и.з.д.е.ц. машинке.
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16k
Андрей Иванов 14 минут назад
1. В такой ванне не расслабление, а судороги заработаешь
2. Школьный завтрак - отличный способ перебить всё в холодилнике, я уж не говорю о бесполезности походов в школу при таком склерозе. Он до неё тупо не дойдёт
3. Вешалкой весы изображать - это дебилизм
4. Лодкой мебель постоянно будет заменять. Куда он мебель ставить будет?
5. Девка зря очки сняла, в них у неё шансы выше. Намного
6. Сушка и в машине не айс, а вот так - проще сразу выкинуть
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2k
Свирепый Бамбр 24 минуты назад
Креативности здесь ровно столько, сколько в поедании собственного говна, в надежде пополнить протеины!
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3k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
15 человек, которые креативно решают любые проблемы
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13k
vikklu 2 часа назад
Кулибины так себе...
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