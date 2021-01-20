15 человек, которые креативно решают любые проблемы

Есть товарищи, которые никогда не унывают, и им нипочём любая задача. Когда жизнь подсовывает им лимоны, они с удовольствием делают лимонад. В этом посте собраны примеры того, как люди столкнулись с повседневными проблемами, и с успехом импровизировали в их решении.