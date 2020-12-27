15 чудных фотографий, на которых происходит что-то необъяснимое

Иногда, когда посмотришь вокруг сразу хочется себя спросить, почему я так скучно живу... Вот и товарищи в этой подборке чудят, кто во что горазд, и по - видимому, останавливаться на достигнутом не собираются.
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