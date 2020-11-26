Праздник к нам приходит: черная пятница и ее безумие

Рассказ еще одного из продавцов: "В прошлом году я пытался собрать с пола дорогие ювелирные украшения, которые разбросали покупатели, однако был сбит толпой, которая в итоге начала бежать по мне. Меня увезли на скорой со сломанной ногой, я не мог работать несколько месяцев после этого случая"