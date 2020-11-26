Праздник к нам приходит: черная пятница и ее безумие

Осталось буквально несколько дней до самой масштабной мировой распродажи и давайте посмотрим, как со стороны выглядит эта гонка за товаром (телевизоры почему-то лидируют).
Каждый год осатаневшие толпы выносят двери магазинов, затаптывая друг друга и сотрудников магазина. Стоит ли оно того, или может быть имеет смысл взять пример с Канады, которая сохраняет национальную вежливость, даже в такой день?
Охране магазина можно только посочувствовать
И продавцам тоже. Они видят драки за полотенца, детские велосипеды, а сотрудник одного из американских магазинов видел, как некая дама набивала морожеными лобстерами свои штаны, используя их вместо тележки.
Еще один продавец рассказывал историю, что в одну из Черных Пятниц у них сломалось кондиционирование в магазинах и в +35, да с таким количеством людей... Примерно так он и представлял себе ад.
На старт, внимание, марш
Ради этого они ночуют у магазинов
"Однажды группа людей зашла в наш магазин электроники в "черную пятницу". Естественно, в магазине было полно народу. В итоге группа мужчин бежала по магазину и распыляла какое-то вещество, чтобы толпа за ними замедлилась и они первыми прибежали к прилавку" - рассказ одного из продавцов.
Телевизоры, телевизоры, телевизоры
Отвратительная история. Одна женщина долгое время стояла в очереди за свитерами, но именно те, которые она так хотела, - раскупили. Она настолько разозлилась, что пошла в примерочную и сделала там то, что люди делают обычно в туалете.
Еще одно видео с запуска людей в магазин
Как-то раз две женщины с детьми не поделили какой-то товар. Так вот одна женщина ударила другую своим ребенком.
Нередко происходит такое, что толпа, скапливается перед закрытыми дверьми магазина и те, то стоят позади думая, что двери открыли, начинают толкаться.
Те, кто стоит впереди оказываются зажатыми между напирающей толпой и дверьми.
Те, кто стоит впереди оказываются зажатыми между напирающей толпой и дверьми.
Как-то раз дамы подрались в отделе парфюмерии за духи. Рядом оказался менеджер магазина, которому, с визгами, набрызгали духами в глаза.
После этого он уволился из торговли навсегда.
После этого он уволился из торговли навсегда.
Канада vs Бразилия
А вот канадцы даже в Черную Пятницу не теряют присутствия духа, предельно вежливы и уважительны к другим и персоналу магазина. Наверное так и должно быть, но есть ощущение, что эта ночь - это своего рода еще один вид спорта, где вежливость - гарантия проигрыша.
Рассказ еще одного из продавцов: "В прошлом году я пытался собрать с пола дорогие ювелирные украшения, которые разбросали покупатели, однако был сбит толпой, которая в итоге начала бежать по мне. Меня увезли на скорой со сломанной ногой, я не мог работать несколько месяцев после этого случая"
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Метки: америка безумие быт люди распродажа сша черная пятница
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честная реально большая скидка в наших магазинах как то не хочет быть (
Ради скидки готовы друг другу глотки перегрызть
.... т жадные (Я)