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Праздник к нам приходит: черная пятница и ее безумие

Праздник к нам приходит: черная пятница и ее безумие (11 фото + 3 видео)

Автор:
26 ноября 2020 17:15
Сообщество : Жизнь в США
Метки: америка   безумие   быт   люди   распродажа   сша   черная пятница   
3070
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Осталось буквально несколько дней до самой масштабной мировой распродажи и давайте посмотрим, как со стороны выглядит эта гонка за товаром (телевизоры почему-то лидируют).

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Метки: америка   безумие   быт   люди   распродажа   сша   черная пятница   
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48
SavageTi 4 часа назад
Самая мякотка в том, что перед черной пятницей цены на товары поднимают, а в пятницу опускают до первоначального значения. Но главное верить...
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29k
Alex SavageTi 4 часа назад
У нас да. В Пиндосии - там реально скидки большие
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2k
Leo Час назад
Кстати если присмотреться, то основные участники этого безумия на 90% черножопые пиндосы
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40k
Митрий 2 часа назад
Праздник к нам приходит: черная пятница и ее безумие
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20k
Russo Turisto Митрий 16 минут назад
Праздник к нам приходит: черная пятница и ее безумие
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3k
Александр Зотов 2 часа назад
со времён Рима способы управления плебсом не меняются...)
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1k
Lefterov 2 часа назад
А у нас не так? Там хоть за техникой ломятся!!А у нас за блинами с лопаты и вообще за еду халявную на праздники готовы убить друг друга!!! так что пост говно!!!!
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44
Mr White Man 2 часа назад
Праздник к нам приходит: черная пятница и ее безумие
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217
sedoisever 2 часа назад
И потом кто-то говорит о "совковых" очередях?
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4k
Leo Sun sedoisever Час назад
Ну это же другое!
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13k
Роман 2 часа назад
Им нужно брать пример с прогрессивной России - поднять ценники в 2 раза и назвать это черной пятницей
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2k
Варяг оглы Чиуауа Роман 2 часа назад
Идеально, и духовно.
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3k
Александр Зотов Варяг оглы Чиуауа 2 часа назад
и толп нет)
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2k
Варяг оглы Чиуауа Александр Зотов 44 минуты назад
И ничего нет...
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16k
Марина 3 часа назад
Сейчас в штатах не обязательно ждать чёрной пятницы, достаточно полицейским убить негра и маргиналы быстро устраивают себе чёрную пятницу.
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25
Миша 3 часа назад
У нас тоже можно купить два по цене трёх. Но противно смотреть на это стадо, скидки того не стоят, недоедают они телевизоров несчастные.
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−93
im240 3 часа назад
идиоты
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1k
Lefterov im240 2 часа назад
Ну да! Идиоты за телики дерутся!!Не то что у нас, за блины с лопаты и мороженко!
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308
Юрий Lefterov 14 минут назад
И за просрочку
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2k
Урий Урьевич 3 часа назад
Их бы к нам на нашу распродажу, где все дороже становится
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13k
vikklu 3 часа назад
Давно уже нет этого бардака. У нас уже начались распродажи, цены больше снижаться не будут, завтра магазины будут работать круглосуточно, никто диких очередей уже не устраивает. Да, такое дерьмо было ещё лет 10 назад. Но уже нет, зачем хрень постить?
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19k
pssst vikklu 2 часа назад
Просто сейчас нет таких больших скидок именно в черную пятницу. Сама стратегия ценообразования поменялась.
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5k
Игорь vikklu 2 часа назад
А написать - где это у нас - религия не позволяет?
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5k
Vallek 3 часа назад
раньше фильм "идиократия" вызывал смех, теперь он в реальности. И смеятся совсем не хочется.
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13k
Роман Vallek 2 часа назад
смеяТЬСЯ
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5k
Vallek Роман 52 минуты назад
сам не знаю как, но отвалилась!
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4k
Андрей Крылов 3 часа назад
Фу! Мерзость! Рекламные трюки для дурачков и всякого рода потреблядей.
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16k
иванов дмитрий 3 часа назад
обьяви у нас цену на большие плоские телевизоры в 5-7 тыс рублей - будет как в бразилии.
честная реально большая скидка в наших магазинах как то не хочет быть (
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9k
net 3 часа назад
Вещь не продадут дешевле себестоимости, если только она морально не устарела. Чтобы купить хороший телек подешевле, достаточно написать в несколько магазинов, что вы готовы приобрести у них телевизор модели прошлого года и сами назначте за него цену (но разумную, а не за бесплатно). Вам обязательно ответят и продадут по приемлимой цене.
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19k
pssst net 2 часа назад
Себестоимость того же айфона - 200-300 баксов со всей логистикой и рекламой. Это если вычесть прибыль не только эппл, но и поставщиков компонентов. Сравни с ценником.
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8k
KOSTELLO 4 часа назад
Это же как надо телевизор хотеть......
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2k
Слава Андреев KOSTELLO 3 часа назад
Когда он стоил 1000 баксов. А продают его за 300. Я думаю, в любой стране найдётся толпа людей. С маленьким достатком. Которые будут биться за него ))))))))
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8k
KOSTELLO Слава Андреев 3 часа назад
Вот о том и речь.
Ради скидки готовы друг другу глотки перегрызть
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2k
Слава Андреев 4 часа назад
Регулярно заказываю вещи из США. Одно могу сказать. Там реальные скидки. Если шмотка стоила 100 баксов. Ее можно купить за 30. Кроссовки нью баланс покупаю по 40 баксов. Которые в Москве 20 т р стоят. А по скидкам 15 т-р.
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16k
бат св Слава Андреев 3 часа назад
на Али не пробовал заходить?
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2k
Слава Андреев бат св 3 часа назад
Зачем мне Али ?
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13k
vikklu Слава Андреев 3 часа назад
За говнецом.
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12k
Ligov vikklu 2 часа назад
Нужно просто знать что где можно и нужно покупать. Если заказывать "говнецо" на Али, его и получите...)
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3k
TirAn 4 часа назад
ну тупые ... (Задорнов)
.... т жадные (Я)
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51k
Серый 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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